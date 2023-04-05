Рекомпрессионная терапия предусматривает пребывание пострадавшего в течение нескольких часов в заполненной 100 % кислородом герметичной камере при высоком давлении (как минимум 1,9 атмосферы).

(См. также Общие сведения о нарушениях здоровья при занятиях дайвингом).

Рекомпрессионная терапия используется для лечения полученных при погружении травм, поскольку оказывает четыре вида благотворного воздействия на кровь:

увеличивает концентрацию кислорода;

уменьшает концентрацию азота;

уменьшает концентрацию моноокиси углерода;

уменьшает диаметр пузырьков газа;

уменьшает воспаление (противовоспалительный эффект).

При лечении дайверов к рекомпрессионной терапии чаще всего прибегают при декомпрессионной болезни и артериальной газовой эмболии, однако ее назначают и при отравлении угарным газом.

Лечение в гипербарической камере при помощи кислородной терапии, которое часто называют гипербарической кислородной терапией, используется в первую очередь для повышения концентрации кислорода в крови, а не для лечения декомпрессионной болезни или артериальной газовой эмболии. Гипербарическая кислородная терапия также применяется при нескольких расстройствах, не связанных с дайвингом.

Расстройства, в лечении которых применяется гипербарическая кислородная терапия

Чем быстрее приступают к рекомпрессионной терапии декомпрессионной болезни, тем выше вероятность ее эффективности. Тем не менее, рекомпрессия может помочь даже через несколько дней после всплытия. Существуют групповые и индивидуальные камеры. Обычно проводят один или два сеанса в день длительностью до 300 минут. Чаще всего 100 % кислород подают под давлением 2,5-3 атмосферы.

Во время беременности однократный сеанс рекомпрессионной терапии острого заболевания, например, декомпрессионной болезни или отравления угарным газом считается безопасным. Тем не менее, во время беременности, как правило, избегают многократных сеансов гипербарической кислородной терапии из-за возможного вредного воздействия высоких концентраций кислорода на плод. Рекомпрессионная терапия может вызывать проблемы, сходные с симптомами баротравмы. Она также может привести к временной близорукости, снижению уровня сахара в крови (гипогликемии), а в редких случаях — к кислородному отравлению с поражением легких или спровоцировать судорожные припадки.

Людям со спавшимся легким (пневмоторакс) может понадобиться введение плевральной дренажной трубки (торакостомия) перед рекомпрессионной терапией.

Большинство дайверов должны знать, где находится ближайшая рекомпрессионная камера, как скорее всего туда добраться и с кем лучше всего проконсультироваться по телефону. Такую информацию также можно узнать в информационной сети для дайверов Divers Alert Network (919-684-9111) или Центр медицины дайвинга Дюкского университета (Duke Dive Medicine) (919-684-8111), которые работают круглосуточно.