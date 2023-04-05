Отравление газом во время дайвинга

Проблемы во время дайвинга могут быть связаны с токсическими эффектами газов — азота, кислорода, углекислого и угарного газа.
(См. также Общие сведения о нарушениях здоровья при занятиях дайвингом).
Воздух представляет собой смесь газов — азота, кислорода и очень небольшого количества других газов. У каждого газа есть собственное парциальное давление, определяемое его концентрацией в воздухе и атмосферным давлением. При высоком парциальном давлении и кислород, и азот могут быть вредны для организма.
Кислородное отравление во время дайвинга
Кислородное отравление возникает у большинства людей, когда парциальное давление кислорода достигает 1,4 атмосферы или выше. Если человек дышит 100 % кислородом, это парциальное давление будет достигнуто на глубине 4 метров. Поскольку в воздухе содержится только 21 % кислорода, для достижения этого токсического парциального давления вдыхаемого воздуха необходимо погружение на глубину чуть более 187 футов (57 метров). Хотя кислородное отравление в редких случаях может произойти в гипербарической кислородной камере при парциальном давлении кислорода до 2,8 атмосферы, дайверы, использующие для дыхания на большой глубине газовую смесь с ненадлежащей концентрацией кислорода, подвергаются большему риску.
Возможные симптомы — покалывание, точечные судороги (подергивание мышц лица, губ, одной конечности), системное головокружение, тошнота и рвота, сужение поля зрения (туннельное зрение). Примерно у 10 % пострадавших возникают судорожные припадки или обморок, что обычно приводит к утоплению.
Во избежание кислородного отравления погружение на большие глубины требует особой подготовки и использования специальных дыхательных смесей.
Азотный наркоз во время погружения
Азотный наркоз («глубинное опьянение») возникает при повышении парциального давления азота.
Симптомы сходны с симптомами алкогольного опьянения. Пострадавший не в состоянии принимать адекватные решения, не способен ориентироваться в пространстве, часто впадает в эйфорию. Он может не выплыть вовремя или продолжить погружение, думая, что поднимается на поверхность. У некоторых дайверов, которые пользуются баллонами со сжатым воздухом, эффект заметен уже на глубине около 30 метров, а на глубине 90 метров обычно непреодолим.
Чтобы не пострадать от этих эффектов, при погружении на большую глубину дайверы обычно дышат не воздухом, а специальной газовой смесью. Она состоит из меньшего по сравнению с воздухом количества кислорода, который смешивают не с азотом, а с гелием, так как гелий не вызывает наркоз. Однако погружение с гелием на глубину более 500–600 футов может привести к развитию нервного синдрома, вызванного повышенным давлением. Он разрешается во время подъема, который должен происходить на достаточно медленной скорости, чтобы избежать декомпрессионной болезни.
Отравление углекислым газом во время дайвинга
Углекислый газ выводится из организма с выдыхаемым воздухом. Отравление углекислым газом может произойти и у аквалангистов, которые недостаточно сильно увеличивают частоту дыхания при физических нагрузках. В других случаях насыщение крови углекислым газом происходит из-за того, что на глубине сжатый воздух сгущается, и его извлечение из дыхательного аппарата и поступление в дыхательные пути требует больших усилий. Добровольное снижение частоты дыхания для экономии воздуха («экономное дыхание») также может вызвать накопление углекислого газа в крови. Неисправность закрытой или полузакрытой системы возвратного дыхания является еще одной возможной причиной отравления углекислым газом.
Насыщение кровотока углекислым газом сигнализирует организму о необходимости сделать вдох. Дайверы, которые не пользуются аквалангом и погружаются, задержав дыхание, часто делают пред погружением несколько интенсивных вдохов и выдохов (намеренно гипервентилируют), выдыхая большое количество углекислого газа, но не насыщая кровь кислородом.
Эта техника позволяет задержать дыхание на более длительное время и дольше оставаться под водой, поскольку концентрация углекислого газа в крови становится меньше. Однако такой маневр (опасная задержка дыхания под водой) весьма опасен, поскольку дайвер может исчерпать запасы кислорода и потерять сознание (умопомрачение из-за задержки дыхания или гипоксическая потеря сознания) раньше, чем концентрация углекислого газа в крови повысится настолько, чтобы сигнализировать организму о необходимости всплыть и сделать вдох. По всей видимости, именно такое развитие событий является причиной массы необъяснимых случаев утопления среди любителей подводной охоты и других дайверов, задерживающих дыхание во время дайвинга или подводного плавания.
Знаете ли Вы, что...
Симптомы отравления углекислым газом могут включать:
Головные боли
Затрудненное дыхание
Тошнота
рвота;
Приливы крови
Высокая концентрация углекислого газа в крови может также привести к потемнению в глазах, увеличить вероятность возникновения судорожных припадков, связанных с отравлением кислородом, и усугубить азотный наркоз. Частые головные боли после погружений могут быть признаком перенасыщения крови углекислым газом. Та же проблема, по всей видимости, возникает у аквалангистов, которые хвалятся умением экономить воздух в баллонах, занижая его расход.
По мере всплытия концентрация углекислого газа в крови постепенно снижается. При возникновении симптомов во время погружения дайверу следует медленно всплывать. Дайверам, у которых после погружения часто возникают головные боли, следует изменить технику погружения.
Отравление угарным газом во время дайвинга
Угарный газ — продукт горения. Угарный газ может попасть в дыхательную смесь ныряльщика, если входной клапан компрессора расположен слишком близко к выхлопной трубе двигателя, а также в ситуации, когда масло в неисправном компрессоре нагревается до температуры воспламенения и частично сгорает с образованием угарного газа.
Возможные симптомы — тошнота, головная боль, слабость, неловкость движений и дезориентация. В тяжелых случаях отравления углекислым газом возможны судорожные припадки, потеря сознания или кома. Для постановки диагноза нужен анализ крови. Со временем уровень в крови снижается, поэтому для постановки диагноза необходимо выполнить анализ как можно скорее. Можно также проверить дыхательную смесь на предмет содержания угарного газа.
Пострадавшему дают кислород. Высокая концентрация кислорода в крови способствует выводу моноокиси углерода, однако не всегда устраняет последствия поражения органов. При сильном отравлении пострадавшие могут получать кислородную терапию высокого давления в гипербарической камере, которые имеются в некоторых медицинских центрах.
Неврологический (нервный) синдром высокого давления
При погружении на глубину более 150–180 м, особенно с большой скоростью и при использовании кислородно-гелиевой дыхательной смеси, у дайвера может развиться плохо изученный набор неврологических симптомов. В него могут входить тошнота, рвота, тремор, неловкость движений, головокружение, усталость, сонливость, подергивание мышц, желудочные спазмы и дезориентация. Синдром проходит при снижении скорости погружения либо при всплытии.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американское общество Красного Креста (American Red Cross): сертификация и советы по безопасности на воде
Информационная сеть для дайверов Divers Alert Network: круглосуточный телефон для экстренных случаев 919-684-9111
Центр медицины дайвинга Дюкского университета (Duke Dive Medicine): круглосуточная экстренная консультация с врачом, 919-684-8111