Отравление газом во время дайвинга

Углекислый газ выводится из организма с выдыхаемым воздухом. Отравление углекислым газом может произойти и у аквалангистов, которые недостаточно сильно увеличивают частоту дыхания при физических нагрузках. В других случаях насыщение крови углекислым газом происходит из-за того, что на глубине сжатый воздух сгущается, и его извлечение из дыхательного аппарата и поступление в дыхательные пути требует больших усилий. Добровольное снижение частоты дыхания для экономии воздуха («экономное дыхание») также может вызвать накопление углекислого газа в крови. Неисправность закрытой или полузакрытой системы возвратного дыхания является еще одной возможной причиной отравления углекислым газом.

Насыщение кровотока углекислым газом сигнализирует организму о необходимости сделать вдох. Дайверы, которые не пользуются аквалангом и погружаются, задержав дыхание, часто делают пред погружением несколько интенсивных вдохов и выдохов (намеренно гипервентилируют), выдыхая большое количество углекислого газа, но не насыщая кровь кислородом.

Эта техника позволяет задержать дыхание на более длительное время и дольше оставаться под водой, поскольку концентрация углекислого газа в крови становится меньше. Однако такой маневр (опасная задержка дыхания под водой) весьма опасен, поскольку дайвер может исчерпать запасы кислорода и потерять сознание (умопомрачение из-за задержки дыхания или гипоксическая потеря сознания) раньше, чем концентрация углекислого газа в крови повысится настолько, чтобы сигнализировать организму о необходимости всплыть и сделать вдох. По всей видимости, именно такое развитие событий является причиной массы необъяснимых случаев утопления среди любителей подводной охоты и других дайверов, задерживающих дыхание во время дайвинга или подводного плавания.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы отравления углекислым газом могут включать:

Головные боли

Затрудненное дыхание

Тошнота

рвота;

Приливы крови

Высокая концентрация углекислого газа в крови может также привести к потемнению в глазах, увеличить вероятность возникновения судорожных припадков, связанных с отравлением кислородом, и усугубить азотный наркоз. Частые головные боли после погружений могут быть признаком перенасыщения крови углекислым газом. Та же проблема, по всей видимости, возникает у аквалангистов, которые хвалятся умением экономить воздух в баллонах, занижая его расход.

По мере всплытия концентрация углекислого газа в крови постепенно снижается. При возникновении симптомов во время погружения дайверу следует медленно всплывать. Дайверам, у которых после погружения часто возникают головные боли, следует изменить технику погружения.