Общие сведения о нарушениях здоровья при занятиях дайвингом

Причиной высокого давления под водой является вес столба воды — точно так же, как атмосферное давление на суше вызвано весом воздушного столба. В дайвинге давление воды часто выражают в единицах глубины (футах или метрах) или в абсолютных атмосферах. Давление в абсолютных атмосферах учитывает вес столба воды, который на глубине 10 м соответствует давлению в 1 атмосферу (1,03 кг на квадратный сантиметр), и атмосферное давление на поверхности (1 атмосферу). Таким образом, дайвер, погрузившийся на глубину 10 м, подвергается совокупному давлению в 2 абсолютных атмосферы, или вдвое большему давлению, чем на поверхности. С погружением на каждые следующие 10 м давление увеличивается еще на 1 атмосферу.

Расстройства, связанные с погружением, из-за изменения давления, могут быть вызваны следующими факторами:

Расширение или сжатие заполненных газами полостей тела (баротравма)

Высвобождение растворенного в крови и тканях организма азота (декомпрессионная болезнь).

Оба процесса приводят к образованию в крови газовых пузырьков, которые попадают в артерии и блокируют кровоснабжение органов (артериальная газовая эмболия). Вдыхание кислорода и азота под большим давлением, которое имеет место при погружении на очень большую глубину, также может привести к расстройствам (кислородное отравление и азотный наркоз).