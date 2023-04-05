Общие сведения о нарушениях здоровья при занятиях дайвингом

Водолазы и аквалангисты подвергаются риску нескольких видов травм, большинство из которых вызваны изменением давления. Эти расстройства возникают не только у дайверов, но и у тех, кто работает в подводных туннелях или кессонах (водонепроницаемых конструкциях, используемых во время подводных строительных работ). Во избежание затопления этих конструкций в них нагнетают воздух под большим давлением.
Давление воды
Причиной высокого давления под водой является вес столба воды — точно так же, как атмосферное давление на суше вызвано весом воздушного столба. В дайвинге давление воды часто выражают в единицах глубины (футах или метрах) или в абсолютных атмосферах. Давление в абсолютных атмосферах учитывает вес столба воды, который на глубине 10 м соответствует давлению в 1 атмосферу (1,03 кг на квадратный сантиметр), и атмосферное давление на поверхности (1 атмосферу). Таким образом, дайвер, погрузившийся на глубину 10 м, подвергается совокупному давлению в 2 абсолютных атмосферы, или вдвое большему давлению, чем на поверхности. С погружением на каждые следующие 10 м давление увеличивается еще на 1 атмосферу.
Расстройства, связанные с погружением, из-за изменения давления, могут быть вызваны следующими факторами:
Расширение или сжатие заполненных газами полостей тела (баротравма)
Высвобождение растворенного в крови и тканях организма азота (декомпрессионная болезнь).
Оба процесса приводят к образованию в крови газовых пузырьков, которые попадают в артерии и блокируют кровоснабжение органов (артериальная газовая эмболия). Вдыхание кислорода и азота под большим давлением, которое имеет место при погружении на очень большую глубину, также может привести к расстройствам (кислородное отравление и азотный наркоз).
Другие расстройства, связанные с погружением
Погружение в холодную воду может быстро привести к опасному понижению температуры тела (гипотермии), при которой путаются мысли, а движения становятся неловкими. В более редких случаях воздействие холодной воды может стать причиной смертельного нарушения сердечного ритма у людей с ишемической болезнью сердца. К другим факторам риска глубоководных погружений относятся:
утопление;
укусы и ожоги при контактах с представителями морской фауны;
солнечные ожоги и тепловые поражения;
ушибы и порезы;
Укачивание
глубоководный отек легких.
Воздействие лекарственных препаратов (рецептурных, нелегальных и некоторых безрецептурных) и алкоголя на глубине может привести к развитию непредвиденных и опасных симптомов, как и влияние различных заболеваний (см. Заболевания, при которых занятия дайвингом противопоказаны).
Если возникшая при погружении травма сопровождается любым из перечисленных ниже симптомов, дайвер может утонуть.
Нарушение мыслительных процессов или сонливость
Потеря сознания, слабость
Паника
Потеря равновесия и дезориентация
Информационная сеть для дайверов Divers Alert Network (круглосуточный телефон для экстренных случаев: 919-684-9111) — это важный ресурс, предназначенный для аквалангистов-любителей во всем мире и отвечающий их нуждам следующим образом:
Он помогает врачам оказывать неотложную медицинскую помощь дайверам, которые нуждаются в ней.
Он способствует безопасности погружений посредством исследовательских инициатив, образовательных услуг и продвижения продуктов, связанных с дайвингом.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Информационная сеть для дайверов Divers Alert Network: круглосуточный телефон для экстренных случаев 919-684-9111
Центр медицины дайвинга Дюкского университета (Duke Dive Medicine): круглосуточная экстренная консультация с врачом, 919-684-8111