Декомпрессионная болезнь — это расстройство, при котором азот, растворенный в крови и тканях при высоком давлении, с понижением давления образует пузырьки.

Возможные симптомы — утомляемость и боль в мышцах и суставах.

В более тяжелых случаях возможны симптомы, аналогичные симптомам инсульта, а также онемение, покалывание, слабость рук или ног, неустойчивость, системное головокружение, затрудненное дыхание и боль в груди.

Пострадавшим назначают кислородно-рекомпрессионную (гипербарическую кислородную) терапию.

Профилактика заключается в ограничении глубины и продолжительности погружения и скорости всплытия.

(См. также Общие сведения о нарушениях здоровья при занятиях дайвингом).

Воздух в основном состоит из азота и кислорода. Воздух, находящийся под большим давлением, сжимается, поэтому на глубине в каждом вдохе содержится гораздо больше молекул воздуха, чем на поверхности. Поскольку организм постоянно расходует кислород, лишние молекулы кислорода, вдыхаемого под большим давлением, обычно не накапливаются. Однако лишние молекулы азота оседают в крови и тканях.

В результате падения наружного давления при всплытии или выхода из атмосферы сжатого воздуха азот, который не удается немедленно выдохнуть, образует пузырьки в крови и в тканях. Пузырьки азота расширяются и повреждают ткани, закупоривают кровеносные сосуды в разных органах и приводят к образованию мелких тромбов. Закупорка кровеносных сосудов сопровождается болезненными ощущениями и приводит к возникновению разных симптомов (например, аналогичных симптомам инсульта — внезапной слабости с одной стороны тела, затруднению речи или головокружению — либо симптомам гриппа). Пузырьки азота также вызывают воспаление с отеками и болью в мышцах, суставах и сухожилиях.

Риск развития декомпрессионной болезни возрастает при наличии следующих факторов:

некоторые дефекты сердца, такие как открытое овальное окно или дефект межпредсердной перегородки;

пребывание в холодной воде;

Обезвоживание

авиаперелет вскоре после погружения;

физическое напряжение;

Утомляемость

увеличение давления (иными словами, глубины погружения);

длительность пребывания в условиях повышенного давления;

Ожирение

более зрелый возраст;

быстрое всплытие;

несоблюдение надлежащих процедур декомпрессии.

Поскольку избыточный азот остается в тканях организма как минимум 12 часов после каждого погружения, вероятность возникновения декомпрессионной болезни после нескольких погружений в течение 1 дня выше, чем после единичного погружения. Авиаперелет в течение 12–24 часов после погружения (например, при погружении в последний день отпуска) приводит к тому, что человек оказывается в условиях пониженного атмосферного давления, что увеличивает вероятность развития декомпрессионной болезни.

Пузырьки азота могут образовываться как в мелких кровеносных сосудах, так и в самих тканях. Ткани с высоким содержанием жира, например, ткани головного и спинного мозга особенно уязвимы, поскольку азот очень быстро растворяется в жировой ткани.

Декомпрессионная болезнь I типа , как правило, легкая и поражает в основном суставы, кожу и лимфатические сосуды.

Декомпрессионная болезнь II типа, которая может представлять опасность для жизни, часто поражает жизненно важные системы органов, в том числе головной и спинной мозг, дыхательную систему и кровеносную систему.

Симптомы декомпрессионной болезни Симптомы декомпрессионной болезни обычно развиваются медленнее, чем симптомы воздушной эмболии и легочной баротравмы. Симптомы декомпрессионной болезни возникают в течение 1 часа после всплытия лишь у половины пострадавших, однако в 90 % случаев появление симптомов занимает не более 6 часов. Обычно симптомы развиваются постепенно, достигая пика лишь через некоторое время. Первые симптомы: Утомляемость

потеря аппетита;

Головная боль

неопределенное ощущение нездоровья. Декомпрессионная болезнь I типа (менее тяжелая) Легкая (скелетно-мышечная) форма декомпрессионной болезни обычно вызывает боль. Пострадавший может испытывать боли в суставах рук и ног, спине или мышцах. Иногда источник боли трудно определить. Сначала боль может быть несильной или непостоянной, но постепенно нарастает и становится невыносимой. Боль может быть острой или «глубокой», «словно что-то вгрызается в кость». При движении боль усиливается. Менее распространенными симптомами являются зуд, пятна на коже, сыпь, отек руки, грудной клетки или живота, а также сильная утомляемость. Эти симптомы не представляют опасность для жизни, но могут являться предвестниками более серьезных проблем. Декомпрессионная болезнь II типа (более тяжелая) Тяжелая форма декомпрессионной болезни чаще всего приводит к возникновению неврологических симптомов — от легкого онемения до паралича и смерти. Наиболее уязвим спинной мозг. Симптомы поражения спинного мозга могут включать онемение, покалывание и/или слабость в руках и/или ногах. За несколько часов легкая слабость или покалывание может перерасти в необратимый паралич. Пострадавший может утратить способность к мочеиспусканию или, наоборот, перестать контролировать мочеиспускание и стул. Часто возникает боль в животе и спине. Симптомы поражения головного мозга в большинстве своем аналогичны симптомам воздушной эмболии: Головная боль

спутанность сознания;

проблемы с речью;

двоение в глазах; Потеря сознания происходит редко. Симптомы поражения внутреннего уха, такие как сильное головокружение, звон в ушах и потеря слуха, возникают при поражении нервов внутреннего уха. Симптомы поражения легких включают пузырьки газа разносятся по венам и попадают в легкие, приводя к кашлю, боли в груди и прогрессирующим нарушениям дыхания (удушью). В тяжелых случаях, которые происходят довольно редко, возможен шок и смерть. Отдаленные последствия декомпрессионной болезни Дисбарический остеонекроз (иногда называемый аваскулярным некрозом костной ткани) может быть отдаленным последствием декомпрессионной болезни или может возникать в отсутствие декомпрессионной болезни. В ходе него происходит разрушение костной ткани, особенно в области плеч и бедер. Дисбарический остеонекроз может вызывать постоянную боль и потерю трудоспособности вследствие остеоартрита, вызванного поражением. Эти поражения редко случаются у дайверов-любителей, но чаще встречаются у людей, работающих в атмосфере сжатого воздуха и в глубоководных камерах. Часто нет конкретного события, ставшего толчком, которое человек может определить как источник симптомов после их появления. Такие люди подвергаются весьма длительному воздействию повышенного давления, в результате чего у них может развиться скрытая форма кессонной болезни. Водолазы, погружающиеся на значительно большие глубины, чем любители-дайверы, подвергаются большему риску. Дисбарический остеонекроз обычно не вызывает никаких симптомов, но если он происходит вблизи сустава, он может постепенно прогрессировать в течение нескольких месяцев или лет до тяжелого инвалидизирующего артрита. Единственным способом лечения тяжелого поражения сустава является его протезирование. Несвоевременное или ненадлежащее лечение симптомов поражения спинного мозга часто может приводить к развитию стойких неврологических расстройств, например, к частичному параличу. Некоторые особо тяжелые поражения не удается скорректировать даже при надлежащем и своевременном лечении. При поражениях спинного мозга пострадавшему могут помочь периодические курсы кислородной терапии в барокамере высокого давления.

Диагностика декомпрессионной болезни Обследование врачом; Диагноз декомпрессионной болезни ставится в основном по природе симптомов и по их взаимосвязи с дайвингом. Компьютерная (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) иногда позволяют выявить аномалии головного или спинного мозга, однако они не слишком надежны. В любом случае, к рекомпрессионной терапии приступают прежде, чем будут готовы результаты КТ или МРТ, если только диагноз не является сомнительным, а состояние дайвера — стабильным. При помощи МРТ обычно диагностируют дисбарический остеонекроз.

Лечение декомпрессионной болезни кислород;

Иногда рекомпрессионная терапия Большинство людей полностью выздоравливают. Если симптомы ограничиваются зудом, пятнами на коже и усталостью, рекомпрессия обычно не требуется, однако пострадавшие должны находиться под наблюдением на случай возникновения более серьезных проблем. Для облегчения состояния пострадавшего рекомендуется надеть на него облегающую кислородную маску и подавать 100 % кислород. Рекомпрессионная терапия При любых других симптомах декомпрессионной болезни пострадавшим необходимо лечение в камере высокого давления (рекомпрессионной или гипербарической кислородной камере), поскольку рекомпрессионная терапия нормализует кровообращение в пораженных тканях и снабжение их кислородом. После рекомпрессии давление постепенно снижают, соблюдая определенные паузы, которые позволяют излишкам газа покинуть организм, не причинив вреда. Поскольку в течение первых 24 часов возможен рецидив или усугубление симптомов, лечение проводят даже при легких или транзиторных болевых или неврологических симптомах. Рекомпрессионная терапия более эффективна при раннем начале. При авиаперелете давление воздуха в салоне самолета ниже, чем на земле, и эта разница в давлении иногда может усугублять декомпрессионную болезнь. Однако у людей с тяжелыми симптомами польза от более раннего начала лечения в гипербарической камере намного выше, чем риск отсутствия лечения. Эксперты обычно рекомендуют перелет на коммерческом пассажирском самолете, в котором может поддерживаться давление, или перелет на небольшой высоте, если давление в самолете не поддерживается. Рекомпрессионная терапия может быть эффективной в течение 48 часов после погружения или дольше, и к ней необходимо прибегнуть даже в том случае, если ближайшая камера находится достаточно далеко. В ожидании и в процессе транспортировки пострадавшему организуют подачу кислорода через плотно облегающую кислородную маску и подачу жидкостей через рот или внутривенно. Несвоевременное начало лечения увеличивает вероятность развития стойких поражений.

Профилактика декомпрессионной болезни Дайверы стараются предотвратить декомпрессионную болезнь, избегая образования пузырьков газа. Они достигают этого посредством ограничения глубины и длительности погружений диапазоном, не требующим декомпрессионных остановок при всплытии (так называемым безостановочным пределом), либо всплытием с декомпрессионными остановками в соответствии с рекомендациями достоверных источников, например, таблицей декомпрессии в главе Декомпрессионная болезнь из Наставлений по водолазному делу ВМС США. В таблице приведены графики всплытия, позволяющие организму избавиться от излишков азота, прежде чем он нанесет вред. Многие дайверы погружаются с портативными компьютерами для дайвинга, отслеживающими глубину и длительность погружения. Компьютер рассчитывает график декомпрессии для безопасного возвращения на поверхность и сигнализирует о необходимости декомпрессионных остановок. Помимо соблюдения указаний таблицы или компьютера во время всплытия, многие дайверы делают остановку безопасности длительностью несколько минут на глубине около 4,5 м. Тем не менее, даже соблюдение всех этих процедур не в состоянии полностью устранить риск развития декомпрессионной болезни. В небольшом количестве случаев декомпрессионная болезнь развивается даже после погружения в безостановочном интервале. Стойкая декомпрессионная болезнь может быть связана с тем, что стандартные таблицы и компьютерные программы не учитывают вариации факторов риска, обусловленные персональными особенностями организма дайвера, а также с несоблюдением указаний таблиц или компьютерных расчетов. Знаете ли Вы, что... Необходимо также принимать меры безопасности, перечисленные ниже. После занятий дайвингом в течение нескольких дней необходимо отказаться от погружений за 12–24 часа (например, за 15 часов) до авиаперелета или похода в горы.

Дайверам, которые перенесли легкую форму декомпрессионной болезни, не следует возобновлять погружения ранее, чем через 2 недели после полного восстановления. После серьезного декомпрессионного заболевания лучше подождать дольше (минимум один месяц) и пройти осмотр у врача перед повторным погружением.

Дайверам, заболевшим декомпрессионной болезнью, несмотря на соблюдение указаний таблицы погружений или компьютера для дайвинга, не следует возобновлять погружения до прохождения тщательного медицинского обследования, направленного на выявление факторов риска, которые привели к возникновению заболевания, например, пороков сердца.