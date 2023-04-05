Глубоководный отек легких — это внезапное образование жидкости в легких, обычно происходящее в начале погружения либо на глубине.

(См. также Общие сведения о нарушениях здоровья при занятиях дайвингом).

За последние два десятилетия случаи глубоководного отека легких получили более широкое признание. Он происходит, когда кровь из ног и брюшной полости перераспределяется в легкие, что увеличивает давление в кровеносных сосудах легких и приводит к утечке плазмы в воздушные пространства. Обычно он встречается у пловцов, участвующих в соревнованиях на открытой воде на поверхности, но также может случаться у дайверов. Глубоководный отек легких никак не связан с легочной баротравмой или декомпрессионной болезнью. Факторы риска — пребывание в холодной воде, повышенное артериальное давление и другие сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

Пострадавший обычно быстро всплывает и испытывает сильную одышку. Довольно часто наблюдается кашель с пенной или кровянистой мокротой и низкий уровень кислорода в крови.

Для подтверждения диагноза возможно проведение обследований — рентгена грудной клетки и эхокардиографии.

Лечение включает извлечение из воды и подачу кислорода. В некоторых случаях требуются диуретики и искусственная вентиляция легких в больнице. Рекомпрессионная терапия не проводится.

Профилактика глубоководного отека легких Врачи проводят скрининг пациентов, у которых был отек легких в результате погружения, на следующее: Повышенное артериальное давление

заболевания сердечных клапанов;

Кардиомиопатия

заболевание легких. Врачи также будут рассматривать возможный диагноз бессимптомной ишемической болезни сердца у людей с соответствующими факторами риска. Глубоководный отек легких обычно возникает у склонных к нему лиц, поэтому перед возвращением к дайвингу или соревновательному плаванию такие люди должны пройти обследование для выявления поддающихся лечению факторов риска.