Глубоководный отек легких — это внезапное образование жидкости в легких, обычно происходящее в начале погружения либо на глубине.
(См. также Общие сведения о нарушениях здоровья при занятиях дайвингом).
За последние два десятилетия случаи глубоководного отека легких получили более широкое признание. Он происходит, когда кровь из ног и брюшной полости перераспределяется в легкие, что увеличивает давление в кровеносных сосудах легких и приводит к утечке плазмы в воздушные пространства. Обычно он встречается у пловцов, участвующих в соревнованиях на открытой воде на поверхности, но также может случаться у дайверов. Глубоководный отек легких никак не связан с легочной баротравмой или декомпрессионной болезнью. Факторы риска — пребывание в холодной воде, повышенное артериальное давление и другие сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.
Пострадавший обычно быстро всплывает и испытывает сильную одышку. Довольно часто наблюдается кашель с пенной или кровянистой мокротой и низкий уровень кислорода в крови.
Для подтверждения диагноза возможно проведение обследований — рентгена грудной клетки и эхокардиографии.
Лечение включает извлечение из воды и подачу кислорода. В некоторых случаях требуются диуретики и искусственная вентиляция легких в больнице. Рекомпрессионная терапия не проводится.
Профилактика глубоководного отека легких
Врачи проводят скрининг пациентов, у которых был отек легких в результате погружения, на следующее:
Врачи также будут рассматривать возможный диагноз бессимптомной ишемической болезни сердца у людей с соответствующими факторами риска.
Глубоководный отек легких обычно возникает у склонных к нему лиц, поэтому перед возвращением к дайвингу или соревновательному плаванию такие люди должны пройти обследование для выявления поддающихся лечению факторов риска.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Информационная сеть для дайверов Divers Alert Network: круглосуточный телефон для экстренных случаев 919-684-9111
Центр медицины дайвинга Дюкского университета (Duke Dive Medicine): круглосуточная экстренная консультация с врачом, 919-684-8111