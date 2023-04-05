Воздух, находящийся под большим давлением, сжимается, поэтому на глубине в каждом вдохе содержится гораздо больше молекул воздуха, чем на поверхности. Так, на глубине 33 футов (при давлении в 2 абсолютных атмосферы) в каждом вдохе содержится вдвое больше молекул, чем на поверхности (соответственно, воздушный баллон акваланга опустошается в два раза быстрее). Когда давление падает, воздух расширяется и увеличивается в объеме. Поэтому если дайвер наполнит легкие сжатым воздухом на глубине 33 футов и всплывет, задержав дыхание, объем воздуха в легких удвоится и раздует их.

Раздувая легкие, воздух разрывает альвеолы и выходит из них. Попав в пространство между легкими и грудной стенкой, этот воздух продолжает расширяться и вызывает спадание легких (пневмоторакс). Кроме того, воздух может выталкиваться из легких в ткани вокруг сердца (пневмомедиастинум), под кожу шеи и верхней части груди (подкожная эмфизема) или в кровеносные сосуды (воздушная эмболия — см. Редкие типы эмболов). Попав в артерии, воздух обычно разносится по всему организму (артериальная газовая эмболия) и может блокировать кровообращение.

Наиболее частая причина легочных баротравм — задержка дыхания во время всплытия, как правило, связанная с тем, что в баллонах акваланга закончился воздух. Запаниковав, аквалангист может забыть о необходимости выдыхать воздух по мере его расширения в легких во время всплытия. Воздушная эмболия может произойти уже на метровой глубине, если дышавший сжатым воздухом человек быстро всплывет, задержав дыхание. Легочные баротравмы случаются даже в бассейне, если пловец вдохнет воздух на глубине 3–4 футов от поверхности (например, из перевернутого ведра, которое держат под водой, или когда там проверяют акваланг) и не выдохнет его во время всплытия. Легочная баротравма также может возникать из-за расширения газа в пораженных болезнью участках легких.

Инфекция COVID-19 вызывает у некоторых людей проблемы с легкими, которые повышают риск легочной баротравмы во время погружения. В руководствах рекомендуют обследовать всех, у кого были даже легкие симптомы, связанные с COVID (например, боль в груди, сильное сердцебиение [трепетание или учащенное сердцебиение], значимый кашель или затрудненное дыхание), чтобы убедиться в том, что погружение безопасно.