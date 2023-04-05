Баротравма — это поражение тканей в результате изменения давления и расширения либо сжатия газа в органах человеческого тела.
Возможные участки поражения — легкие, ЖКТ, лицо под маской, уши, глаза или околоносовые пазухи.
Симптомы могут быть различными — нарушения дыхания или боль в груди (баротравма легких), кровоизлияния в глаза (баротравма лица), системное головокружение или боль в ушах (баротравма уха) или боль в области лица или носовое кровотечение (баротравма пазух).
Риск баротравмы наиболее высокий от поверхности до глубины 10 метров.
Для профилактики баротравм рекомендуется всплывать медленно, не задерживая дыхание (легочная баротравма), выдыхать воздух через нос внутрь маски (баротравма лица) и зевать или сглатывать с зажатыми ноздрями и применять назальный деконгестант перед нырянием (баротравма ушей и пазух).
(См. также Общие сведения о нарушениях здоровья при занятиях дайвингом).
Повышенное наружное давление равномерно передается крови и тканям организма; при этом они не сжимаются, поскольку состоят преимущественно из жидкости. Соответственно, ноги не ощущают повышенного давления воды. Тем не менее, газы (например, воздух в легких, пазухах, среднем ухе или внутри маски или очков) с увеличением или уменьшением наружного давления сжимаются или расширяются. Это расширение и сжатие вызывает боль и может повредить ткани.
Баротравма чаще всего поражает уши. Наибольшую опасность для организма представляет легочная баротравма. Риск возникновения баротравмы увеличивают состояния, препятствующие свободному перемещению воздуха между полостями, например, заложенность пазух или закупорка евстахиевой трубы (канала, соединяющего среднее ухо с носоглоткой).
Легочная баротравма
Воздух, находящийся под большим давлением, сжимается, поэтому на глубине в каждом вдохе содержится гораздо больше молекул воздуха, чем на поверхности. Так, на глубине 33 футов (при давлении в 2 абсолютных атмосферы) в каждом вдохе содержится вдвое больше молекул, чем на поверхности (соответственно, воздушный баллон акваланга опустошается в два раза быстрее). Когда давление падает, воздух расширяется и увеличивается в объеме. Поэтому если дайвер наполнит легкие сжатым воздухом на глубине 33 футов и всплывет, задержав дыхание, объем воздуха в легких удвоится и раздует их.
Раздувая легкие, воздух разрывает альвеолы и выходит из них. Попав в пространство между легкими и грудной стенкой, этот воздух продолжает расширяться и вызывает спадание легких (пневмоторакс). Кроме того, воздух может выталкиваться из легких в ткани вокруг сердца (пневмомедиастинум), под кожу шеи и верхней части груди (подкожная эмфизема) или в кровеносные сосуды (воздушная эмболия — см. Редкие типы эмболов). Попав в артерии, воздух обычно разносится по всему организму (артериальная газовая эмболия) и может блокировать кровообращение.
Наиболее частая причина легочных баротравм — задержка дыхания во время всплытия, как правило, связанная с тем, что в баллонах акваланга закончился воздух. Запаниковав, аквалангист может забыть о необходимости выдыхать воздух по мере его расширения в легких во время всплытия. Воздушная эмболия может произойти уже на метровой глубине, если дышавший сжатым воздухом человек быстро всплывет, задержав дыхание. Легочные баротравмы случаются даже в бассейне, если пловец вдохнет воздух на глубине 3–4 футов от поверхности (например, из перевернутого ведра, которое держат под водой, или когда там проверяют акваланг) и не выдохнет его во время всплытия. Легочная баротравма также может возникать из-за расширения газа в пораженных болезнью участках легких.
Инфекция COVID-19 вызывает у некоторых людей проблемы с легкими, которые повышают риск легочной баротравмы во время погружения. В руководствах рекомендуют обследовать всех, у кого были даже легкие симптомы, связанные с COVID (например, боль в груди, сильное сердцебиение [трепетание или учащенное сердцебиение], значимый кашель или затрудненное дыхание), чтобы убедиться в том, что погружение безопасно.
Симптомы баротравмы
Симптомы баротравмы обычно возникают у поверхности воды во время погружения или всплытия. Характер симптомов зависит от пораженного органа. Некоторые виды баротравм, кроме легочных, вызванных перепадами давления, называют обжимами.
Легочная баротравма
Пневмоторакс и пневмомедиастинум вызывают боль в груди и одышку. При повреждении легочной ткани некоторые пострадавшие харкают кровью или пускают кровавую пену изо рта. Попадание воздуха в ткани (подкожная эмфизема) шеи может пережать нервы голосовых связок и привести к хрипоте или искажению голоса. При прикосновении к пораженным подкожной эмфиземой участкам кожи раздается характерное потрескивание.
Баротравма лица (обжим маской)
Если всплывающему аквалангисту не удается выровнять давление внутри маски относительно давления воды, то относительно низкое давление внутри маски, по сути, превращает ее в большую медицинскую банку, поставленную на глаза и лицо. Разность давлений внутри и снаружи маски приводит к тому, что расположенные у поверхности глаз и лица кровеносные сосуды расширяются, выделяют жидкость, а затем лопаются и кровоточат. Глаза наливаются кровью, но зрение обычно не ухудшается. В редких случаях обжим может спровоцировать кровотечение позади глазного яблока, вызывающее потерю зрения. Кровоизлияние из кровеносных сосудов лица обычно сопровождается образованием кровоподтеков.
Баротравма уха
Если во время спуска давление внутри среднего уха становится ниже, чем давление воды, происходит болезненное выпячивание барабанной перепонки внутрь. Когда разность давлений становится достаточно большой, барабанная перепонка лопается, и в среднее ухо врывается поток холодной воды, вызывающий тяжелое системное головокружение (головокружение с ощущением вращения), дезориентацию, тошноту, а в некоторых случаях — рвоту. Эти симптомы являются признаками баротравмы уха и могут привести к утоплению дайвера. Когда попавшая в ухо вода достигает температуры тела, системное головокружение стихает. Разрыв барабанной перепонки ухудшает слух, а через несколько часов или суток может привести к развитию весьма болезненной инфекции среднего уха, сопровождающейся выделениями. Баротравма может также повредить внутреннее ухо и вызвать внезапную потерю слуха, звон в ушах (тиннит) и системное головокружение.
Баротравма пазух
Воздействие разности давления на носовые пазухи (заполненные воздухом полости в костях вокруг носа) аналогично механизму возникновения баротравмы уха. Баротравма пазух сопровождается головной болью и болью в лице при погружении и ощущением онемения лица или заложенности носа либо носовым кровотечением при всплытии. Иногда у людей наблюдается чрезмерная чувствительность кожи над щекой или нарушение зрения.
Баротравма зубов
Давление в воздушных карманах у корней зубов или около пломб может спровоцировать зубную боль или повредить зубы.
Баротравма глаз
Между жесткой контактной линзой и глазом могут образоваться мелкие пузырьки воздуха. Эти пузырьки могут повредить глаз и вызвать раздражение, потерю зрения и появление ореолов вокруг источников света.
Баротравма желудочно-кишечного тракта
Неправильная техника дыхания через регулятор акваланга или неудачная попытка выровнять давление в ушах и пазухах может привести к тому, что во время погружения аквалангист проглотит небольшое количество воздуха. При всплытии этот воздух расширяется, вызывая ощущение переполнения желудка, судороги, боль, отрыжку и метеоризм. Обычно эти симптомы проходят сами собой. В редких случаях может произойти разрыв желудка или кишечника, сопровождающийся сильной болью в животе и тяжелой болезнью.
Диагностика баротравмы
Основываясь на симптомах и истории дайвинга
Исследования варьируются в зависимости от типа баротравмы
Диагностика баротравмы осуществляется в основном по природе симптомов и по их взаимосвязи с дайвингом. В зависимости от симптомов могут потребоваться визуализирующие обследования. Так, при легочной баротравме обычно делают рентген грудной клетки. При баротравме уха или глаза проверяют слух или зрение.
Лечение баротравмы
Лечение для снижения давления
Лечение отдельных повреждений тканей и осложнений
Некоторые случаи пневмоторакса требуют специализированного лечения, например, внедрения в грудную клетку пластмассовой трубки для отвода воздуха, чтобы легкие смогли расправиться. Лечение пневмомедиастинума и подкожной эмфиземы обычно заключается в соблюдении постельного режима и подаче добавочного кислорода.
Баротравмы ушей и пазух лечат назальными деконгестантами (например, оксиметазолиновым назальным спреем) или оральными деконгестантами. В некоторых случаях, когда процесс выздоровления идет крайне медленно, пострадавшему могут назначаться кортикостероиды в таблетках или в виде назального спрея. Значительная потеря слуха, звон в ухе или системное головокружение указывают на повреждение внутреннего уха и являются поводом для срочного обследования у врача. Баротравма внутреннего уха может потребовать хирургического вмешательства для предотвращения необратимой потери слуха.
Разорванная барабанная перепонка обычно заживает сама собой, а лечение инфекции среднего уха требует приема антибиотиков перорально либо в виде ушных капель. Разрыв канала между средним и внутренним ухом может потребовать экстренного хирургического вмешательства во избежание стойкого поражения.
Разрыв желудка или кишечника требует хирургического вмешательства.
Профилактика баротравмы
Давление в легких и в дыхательных путях автоматически выравнивается с наружным давлением при подаче на глубину сжатого воздуха, либо через водолазный шлем, либо из баллона. Этот сжатый воздух также нормализует давление в пазухах, если они не сужены, например, в результате аллергического воспаления или инфекции верхних дыхательных путей.
Давление внутри маски нормализуется при выдохе в маску через нос. Давление внутри среднего уха выравнивается при зевании или сглатывании с зажатыми ноздрями — в этот момент открывается канал между средним ухом и носоглоткой (евстахиева труба).
Беруши или облегающий капюшон гидрокостюма создает закрытое пространство между берушами/прилегающей к уху тканью и барабанной перепонкой и не позволяют выровнять давление находящегося в этой области воздуха. Давление внутри очков для плавания также невозможно выровнять. Соответственно, во время дайвинга нельзя пользоваться берушами или очками для плавания. Облегающие капюшоны гидрокостюмов должны быть достаточно воздухопроницаемыми, чтобы не блокировать наружное ухо.
Дайверы с заложенностью носа могут принять перед погружением деконгестант (например, псевдоэфедрин в таблетках или назальный спрей, такой как оксиметазолин). Снятие заложенности носа способствует выравниванию давления в ушах и пазухах и является профилактикой баротравм пазух и ушей.
Во избежание легочной баротравмы необходимо выдохнуть в процессе всплытия весь воздух, полученный на глубине — даже на глубине бассейна. Люди с заболеваниями легких, такими как астма, должны пройти оценку на предмет способности заниматься дайвингом перед тем, как нырять.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Информационная сеть для дайверов Divers Alert Network: круглосуточный телефон для экстренных случаев 919-684-9111
Центр медицины дайвинга Дюкского университета (Duke Dive Medicine): круглосуточная экстренная консультация с врачом, 919-684-8111