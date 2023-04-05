Артериальная газовая эмболия — это блокада кровоснабжения органов, вызванная попаданием пузырьков воздуха в артерию. Это основная причина смерти среди подводных ныряльщиков, таких как аквалангисты, которые дышат сжатым воздухом.

Через несколько минут после всплытия у дайвера могут возникнуть симптомы инсульта или произойти потеря сознания.

Пострадавшему дают кислород, приводят в горизонтальное положение и как можно скорее отправляют в рекомпрессионную камеру.

(См. также Общие сведения о нарушениях здоровья при занятиях дайвингом).

Воздушные пузырьки могут попасть в артериальную или венозную кровь (воздушная эмболия — см. Редкие типы эмболов) после легочной баротравмы или декомпрессионной болезни. Когда пузырьки возникают в артериях, они могут переноситься с кровью в любой орган тела и блокировать мелкие кровеносные сосуды, чаще всего в мозгу, но также в сердце, коже и почках. Очень сильная воздушная эмболия может нарушить кровоток в камерах сердца или закупорить крупные артерии. При попадании пузырьков в вены, они могут проникать в артерии через дефекты сердца, такие как открытое овальное окно или дефект межпредсердной перегородки.

Артериальная газовая эмболия (иногда называемая AGE в литературе по дайвингу) является основной причиной смерти среди дайверов.

Симптомы артериальной газовой эмболии Симптомы артериальной газовой эмболии обычно возникают через несколько минут после всплытия. Артериальная газовая эмболия мозга часто напоминает инсульт и приводит к дезориентации и частичному параличу или потере осязания. В некоторых случаях возможны внезапная потеря сознания или судорожные припадки. Тяжелая воздушная эмболия может привести к шоку и смерти. Другие симптомы могут возникнуть в результате основной легочной баротравмы, декомпрессионной болезни или артериальной газовой эмболии в любой из следующих частей тела: артерии сердца (инфаркт миокарда, нарушения сердечного ритма, остановка сердца);

кожа (фиолетовые пятна на коже, бледный язык);

почки (кровь или белок в моче, острая почечная недостаточность).

Диагностика артериальной газовой эмболии Основываясь на истории дайвинга и потере сознания Если дайвер теряет сознание во время либо вскоре после всплытия, предполагают, что у него артериальная газовая эмболия. Пострадавшему нужно немедленное лечение. Иногда проводят визуализирующие обследования, однако они не всегда надежны. Знаете ли Вы, что...

Лечение артериальной газовой эмболии Кислородная терапия высокого давления Пострадавшего с артериальной газовой эмболией немедленно приводят в горизонтальное положение и дают кислород. Ему необходимо срочно вернуться в среду с повышенным давлением, чтобы пузырьки воздуха сжались и растворились в крови. Во многих медицинских центрах для этой цели имеются камеры высокого давления (рекомпрессионные или гипербарические камеры). Авиаперелет, даже на малой высоте, проходит при пониженном атмосферном давлении, в результате чего пузырьки расширяются еще сильнее, однако если этот способ транспортировки позволит доставить пострадавшего в подходящую барокамеру намного быстрее, риск может быть оправдан. По возможности в салоне самолета следует обеспечить давление, соответствующее атмосферному давлению на уровне моря, либо лететь на минимально допустимой высоте с точки зрения норм безопасности. Также рекомендуется вдыхание дополнительного кислорода.