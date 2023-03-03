Тепловые судороги представляют собой сильные мышечные спазмы, возникающие при сочетании длительных физических нагрузок, сильного потоотделения и чрезмерного водопотребления в очень сильную жару.

Тепловые судороги — это тепловое поражение легкой степени, которое обычно возникает у здоровых людей, выполняющих физические нагрузки в жару. (См. также Общие сведения о тепловых поражениях).

Когда человек потеет, организм теряет соли (электролиты) и воду, но употребление большого количества воды разводит оставшиеся в организме соли, вызывая судороги. Сильное потоотделение чаще всего происходит в теплую погоду, особенно при интенсивных физических нагрузках или после них. Тепловые судороги довольно распространены среди представителей всех перечисленных ниже профессий:

работники ручного труда, например, мотористы, сталевары, кровельщики и шахтеры;

спортсмены, особенно альпинисты и лыжники, не замечающие потоотделения из-за многослойной спортивной одежды, а также теннисисты и бегуны, не желающие тратить время на восполнение потери солей;

армейские новобранцы.

Тепловые судороги — это сильные сокращения мышц кистей, икр, стоп, бедер или рук. Сокращаясь, мышцы напрягаются и становятся жесткими и болезненными. Боль может быть легкой или интенсивной. Температура тела обычно не повышается.

Если тепловые судороги не слишком сильны, пострадавшему следует дать отдохнуть в холодном помещении и принести ему соленую пищу или питье. Как правило, достаточно выпить 1-2 литра спортивного напитка или такое же количество воды с добавлением 2 чайных ложек соли. При тяжелых тепловых судорогах солевой раствор вливают внутривенно. Упражнения на растяжение пораженной мышцы приносят мгновенное облегчение.