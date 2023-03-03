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тепловой удар;

Авторы:David Tanen, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Основная информация

Тепловой удар — это угрожающее жизни состояние, в результате которого возникает чрезвычайно сильное повышение температуры тела и нарушение работы разных систем органов, что может привести к смерти.

(См. также Общие сведения о тепловых поражениях).

  • Тепловой удар может развиться у молодых спортсменов после многочасовых тренировок или у престарелых, которые провели несколько дней в помещении без кондиционера в жаркую погоду.

  • Температура тела поднимается выше 40°C, нарушаются функции мозга.

  • Пострадавшего нужно немедленно охладить.

Тепловой удар — это наиболее тяжелая форма теплового поражения. Пострадавшие от теплового удара страдают гораздо сильнее жертв других тепловых поражений. Перечисленные ниже признаки позволяют отличить тепловой удар от других тепловых поражений.

  • Температура тела, как правило, выше 40 °C.

  • Развиваются симптомы нарушения функций головного мозга

Тепловой удар может произойти достаточно быстро при физических нагрузках в сильную жару или в закрытом жарком помещении. Например, тепловой удар может поражать молодых здоровых спортсменов или солдат, особенно не прошедших акклиматизацию, уже через несколько часов интенсивной тренировки в жарком влажном климате. Люди, работающие в жарких условиях, особенно пожарные и литейщики, которые должны носить тяжелую защитную одежду, также подвергаются этому риску. Тепловой удар является частой причиной смерти у спортсменов.

Тепловой удар также может произойти в результате пребывания в плохо вентилируемом и некондиционируемом помещении в течение нескольких жарких дней, особенно у пожилых людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Наиболее уязвимы к тепловому удару пожилые люди, люди с некоторыми заболеваниями (например, сопряженными с нарушением функций сердца, легких, почек или печени), а также малолетние дети. Это может быстро произойти у детей, оставленных в машине в жаркую погоду.

Тепловой удар происходит в ситуации, когда организм не в состоянии достаточно быстро сбросить тепло в очень сильную жару. Поскольку организм не может охладиться, температура тела продолжает быстро подниматься и достигает опасно высокого уровня. Риск повышается при наличии факторов, мешающих процессу теплоотдачи, в том числе некоторых кожных заболеваний, а также в результате приема лекарств, снижающих потоотделение.

Тепловой удар может привести к временному или стойкому поражению жизненно важных органов — сердца, легких, почек, печени и головного мозга. Чем выше температура тела (особенно если она превышает 41 °C), тем быстрее развиваются поражения. Тепловой удар может привести к смерти.

Симптомы теплового удара

Распространенные тревожные симптомы теплового удара (совпадающие с симптомами теплового истощения) — головокружение, слабость, неуклюжесть и плохая координация движений, утомляемость, головная боль, помутнение зрения, боли в мышцах, тошнота и рвота. Пострадавший не ощущает сильного подъема температуры тела.

При тепловом ударе кожа горячая, иногда сухая и с лихорадочным румянцем. Несмотря на жару, потоотделение может и отсутствовать.

Ввиду нарушения функций головного мозга у пострадавших возможны дезориентация, судорожные припадки и кома. Учащается сердцебиение и дыхание. Пульс обычно довольно частый. Артериальное давление может быть как повышенным, так и пониженным.

Температура тела обычно превышает 40 °C и может оказаться за пределами шкалы стандартного термометра.

Диагностика теплового удара

  • Симптомы и описание пребывания в жарких условиях и повышенной влажности

Диагноз теплового удара обычно очевиден. У пострадавших развивается сильный жар, симптомы нарушения функций головного мозга, в анамнезе — пребывание в чрезвычайно жаркой и влажной среде.

Если диагноз не очевиден, выполняют анализы, призванные выявить наличие других расстройств, способных вызывать аналогичные симптомы — инфекций, инсульта, употребления наркотиков и гиперактивности щитовидной железы (гипертиреоза).

Лечение теплового удара

  • Погружение в холодную воду

  • Испарительное охлаждение

  • Иногда внутривенное введение охлажденных жидкостей

Человека с тепловым ударом необходимо немедленно охладить и вызвать скорую помощь. При ожидании перевозки в больницу, пострадавшего следует погрузить в холодную воду, например, в озеро, ручей или ванну. Чтобы снизить риск утопления, пострадавшего не следует погружать в воду, если у него присутствует спутанность сознания или он не может взаимодействовать с окружающими. Если погружение в воду невозможно, пострадавшего следует охладить, увлажняя тело водой и затем обдувая его вентилятором (испарительное охлаждение). Для увлажнения лучше использовать чуть теплую или прохладную воду, но не холодную, потому что они с меньшей вероятностью вызовут у пострадавшего дрожь, в результате которой образуется больше тепла.

Не следует давать пострадавшему жаропонижающие и противовоспалительные лекарственные препараты (аспирин или ацетаминофен), поскольку они неэффективны.

Знаете ли Вы, что...

  • Если у человека, подвергшегося воздействию высокой температуры и влажности, возникает дезориентация или симптомы нарушения работы мозга, немедленно вызовите скорую помощь и примите меры для охлаждения.

В больнице с пострадавшего обычно снимают одежду и быстро охлаждают с помощью воды (теплой или тепловатой), а в некоторых случаях — льда. Чтобы ускорить испарение и охлаждение тела, можно использовать большой промышленный вентилятор (которым часто пользуются уборщики) для обдувания тела воздухом. Температуру тела измеряют часто или постоянно. В некоторых случаях делают внутривенные вливания охлажденных жидкостей. Во избежание переохлаждения процедуры по охлаждению организма прекращают, когда температура тела снизится до 39°C.

Может также потребоваться лечение судорожных припадков, комы и нарушения функций других органов. Лечение теплового удара лучше всего проводить в отделении реанимации и интенсивной терапии стационара.

Прогноз при тепловом ударе

Риск смерти от теплового удара зависит от следующих факторов:

  • Возраст взрослого (чем больше возраст, тем выше риск)

  • Возраст ребенка (чем меньше возраст, тем выше риск)

  • Наличие и тяжесть болезней сердца, легких, почек или печени

  • Максимальное значение температуры тела

  • Время, в течение которого температура тела оставалась чрезвычайно высокой

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.