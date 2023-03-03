Тепловой удар — это угрожающее жизни состояние, в результате которого возникает чрезвычайно сильное повышение температуры тела и нарушение работы разных систем органов, что может привести к смерти.

(См. также Общие сведения о тепловых поражениях).

Тепловой удар может развиться у молодых спортсменов после многочасовых тренировок или у престарелых, которые провели несколько дней в помещении без кондиционера в жаркую погоду.

Температура тела поднимается выше 40°C, нарушаются функции мозга.

Пострадавшего нужно немедленно охладить.

Тепловой удар — это наиболее тяжелая форма теплового поражения. Пострадавшие от теплового удара страдают гораздо сильнее жертв других тепловых поражений. Перечисленные ниже признаки позволяют отличить тепловой удар от других тепловых поражений.

Температура тела, как правило, выше 40 °C.

Развиваются симптомы нарушения функций головного мозга

Тепловой удар может произойти достаточно быстро при физических нагрузках в сильную жару или в закрытом жарком помещении. Например, тепловой удар может поражать молодых здоровых спортсменов или солдат, особенно не прошедших акклиматизацию, уже через несколько часов интенсивной тренировки в жарком влажном климате. Люди, работающие в жарких условиях, особенно пожарные и литейщики, которые должны носить тяжелую защитную одежду, также подвергаются этому риску. Тепловой удар является частой причиной смерти у спортсменов.

Тепловой удар также может произойти в результате пребывания в плохо вентилируемом и некондиционируемом помещении в течение нескольких жарких дней, особенно у пожилых людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Наиболее уязвимы к тепловому удару пожилые люди, люди с некоторыми заболеваниями (например, сопряженными с нарушением функций сердца, легких, почек или печени), а также малолетние дети. Это может быстро произойти у детей, оставленных в машине в жаркую погоду.

Тепловой удар происходит в ситуации, когда организм не в состоянии достаточно быстро сбросить тепло в очень сильную жару. Поскольку организм не может охладиться, температура тела продолжает быстро подниматься и достигает опасно высокого уровня. Риск повышается при наличии факторов, мешающих процессу теплоотдачи, в том числе некоторых кожных заболеваний, а также в результате приема лекарств, снижающих потоотделение.

Тепловой удар может привести к временному или стойкому поражению жизненно важных органов — сердца, легких, почек, печени и головного мозга. Чем выше температура тела (особенно если она превышает 41 °C), тем быстрее развиваются поражения. Тепловой удар может привести к смерти.

Симптомы теплового удара Распространенные тревожные симптомы теплового удара (совпадающие с симптомами теплового истощения) — головокружение, слабость, неуклюжесть и плохая координация движений, утомляемость, головная боль, помутнение зрения, боли в мышцах, тошнота и рвота. Пострадавший не ощущает сильного подъема температуры тела. При тепловом ударе кожа горячая, иногда сухая и с лихорадочным румянцем. Несмотря на жару, потоотделение может и отсутствовать. Ввиду нарушения функций головного мозга у пострадавших возможны дезориентация, судорожные припадки и кома. Учащается сердцебиение и дыхание. Пульс обычно довольно частый. Артериальное давление может быть как повышенным, так и пониженным. Температура тела обычно превышает 40 °C и может оказаться за пределами шкалы стандартного термометра.

Диагностика теплового удара Симптомы и описание пребывания в жарких условиях и повышенной влажности Диагноз теплового удара обычно очевиден. У пострадавших развивается сильный жар, симптомы нарушения функций головного мозга, в анамнезе — пребывание в чрезвычайно жаркой и влажной среде. Если диагноз не очевиден, выполняют анализы, призванные выявить наличие других расстройств, способных вызывать аналогичные симптомы — инфекций, инсульта, употребления наркотиков и гиперактивности щитовидной железы (гипертиреоза).

Лечение теплового удара Погружение в холодную воду

Испарительное охлаждение

Иногда внутривенное введение охлажденных жидкостей Человека с тепловым ударом необходимо немедленно охладить и вызвать скорую помощь. При ожидании перевозки в больницу, пострадавшего следует погрузить в холодную воду, например, в озеро, ручей или ванну. Чтобы снизить риск утопления, пострадавшего не следует погружать в воду, если у него присутствует спутанность сознания или он не может взаимодействовать с окружающими. Если погружение в воду невозможно, пострадавшего следует охладить, увлажняя тело водой и затем обдувая его вентилятором (испарительное охлаждение). Для увлажнения лучше использовать чуть теплую или прохладную воду, но не холодную, потому что они с меньшей вероятностью вызовут у пострадавшего дрожь, в результате которой образуется больше тепла. Не следует давать пострадавшему жаропонижающие и противовоспалительные лекарственные препараты (аспирин или ацетаминофен), поскольку они неэффективны. Знаете ли Вы, что... В больнице с пострадавшего обычно снимают одежду и быстро охлаждают с помощью воды (теплой или тепловатой), а в некоторых случаях — льда. Чтобы ускорить испарение и охлаждение тела, можно использовать большой промышленный вентилятор (которым часто пользуются уборщики) для обдувания тела воздухом. Температуру тела измеряют часто или постоянно. В некоторых случаях делают внутривенные вливания охлажденных жидкостей. Во избежание переохлаждения процедуры по охлаждению организма прекращают, когда температура тела снизится до 39°C. Может также потребоваться лечение судорожных припадков, комы и нарушения функций других органов. Лечение теплового удара лучше всего проводить в отделении реанимации и интенсивной терапии стационара.