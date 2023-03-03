Тепловое истощение

Симптомы теплового истощения носят неопределенный характер и похожи на симптомы многих других заболеваний. Пострадавшие могут не осознавать, что их симптомы связаны с жарой. К таким симптомам относятся:

головокружение;

Предобморочное состояние

Слабость

Утомляемость

Головная боль

Нечеткость зрения

Ломота в мышцах

Тошнота

рвота;

Могут возникнуть и мышечные спазмы, хотя зачастую этого не происходит. Пострадавшему может стать дурно, а если на момент возникновения симптомов он находился в вертикальном положении, возможна потеря сознания. Довольно часто случается обильное потоотделение. Возможно учащение сердцебиения и дыхания. Возможно снижение артериального давления.

В отличие от теплового удара, дезориентация и потеря координации движений не возникают при тепловом истощении. Также температура тела обычно нормальная; если повышение температуры все же происходит, то чаще всего не более, чем до 40 °C.