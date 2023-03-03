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Тепловое истощение

Авторы:David Tanen, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Тепловое истощение — это чрезмерная потеря солей (электролитов) и влаги в жару. Это расстройство приводит к уменьшению объема крови и сопровождается самыми разными симптомами, иногда до обморока или коллапса.

Тепловое истощение является одним из нескольких видов тепловых поражений.

Тепловое истощение намного серьезнее тепловых судорог. Потеря большего количества солей и влаги приводит к возникновению более тяжелых симптомов. Тепловое истощение может перейти в тепловой удар, если человек продолжает находиться в жарком месте.

Симптомы теплового истощения

Симптомы теплового истощения носят неопределенный характер и похожи на симптомы многих других заболеваний. Пострадавшие могут не осознавать, что их симптомы связаны с жарой. К таким симптомам относятся:

  • головокружение;

  • Предобморочное состояние

  • Слабость

  • Утомляемость

  • Головная боль

  • Нечеткость зрения

  • Ломота в мышцах

  • Тошнота

  • рвота;

Могут возникнуть и мышечные спазмы, хотя зачастую этого не происходит. Пострадавшему может стать дурно, а если на момент возникновения симптомов он находился в вертикальном положении, возможна потеря сознания. Довольно часто случается обильное потоотделение. Возможно учащение сердцебиения и дыхания. Возможно снижение артериального давления.

В отличие от теплового удара, дезориентация и потеря координации движений не возникают при тепловом истощении. Также температура тела обычно нормальная; если повышение температуры все же происходит, то чаще всего не более, чем до 40 °C.

Диагностика теплового истощения

  • Симптомы и описание перегревания

Диагноз теплового истощения обычно основывается на симптомах и на их связи с воздействием высокой температуры окружающей среды. Лабораторные исследования могут потребоваться, если врачи подозревают, что речь идет не о тепловом истощении, или для измерения уровня натрия в крови людей, которые выпили слишком много негазированной воды.

Лечение теплового истощения

  • Отдых в прохладном помещении

  • Восполнение утраченной жидкости и соли

Лечение теплового истощения заключается в отдыхе (прекращении нагрузки), перемещении пострадавшего с жары в прохладное помещение, восполнении утраченной жидкости и соли перорально (в виде спортивных напитков или раствора 2-х чайных ложек соли в 1–2 квартах воды) либо внутривенно. Для лучшего охлаждения одежду пострадавшего расстегивают или снимают, а кожу смачивают, прикладывают к ней влажную материю или пузыри со льдом.

После внутривенных вливаний пострадавший обычно быстро и полностью восстанавливается.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.