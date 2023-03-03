Серотониновый синдром

Симптомы серотонинового синдрома часто начинаются в течение 24 часов после приема препарата, который воздействует на серотониновые рецепторы. Симптомы могут быть различной степени тяжести. Люди могут испытывать волнение, возбужденность и беспокойство, легкий испуг и делирий со спутанностью сознания. Могут наблюдаться тремор или мышечные спазмы, ригидность мышц, учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление, повышенная температура тела, потливость, озноб, рвота и диарея.

Симптомы обычно разрешаются в течение 24 часов, но могут длиться дольше в зависимости от времени, необходимого организму для расщепления препарата.