Серотониновый синдром — это потенциально опасная для жизни реакция на препарат, которая обычно вызывает повышенную температуру тела, мышечные спазмы, беспокойство или делирий.
Серотонин — это химическое вещество, которое передает импульсы между нервными клетками. Серотониновый синдром возникает в результате повышенной стимуляции серотониновых рецепторов мозга, как правило, лекарственными средствами. Серотониновый синдром может вызвать медикаментозная терапия, передозировка некоторых препаратов или, чаще всего, непреднамеренное межлекарственное взаимодействие при одновременном получении двух препаратов, каждый из которых стимулирует серотониновые рецепторы. Серотониновый синдром может иметь место во всех возрастных группах. (См. также Общие сведения о тепловых поражениях).
Некоторые препараты, которые могут вызвать серотониновый синдром
Класс
Лекарственные препараты
Антидепрессанты: Ингибиторы моноаминооксидазы
Фенелзин
Селегилин
Транилсипромин
Антидепрессанты: Ингибиторы обратного захвата норэпинефрина-серотонина
Бупропион
Нефазодон
Тразодон
Венлафаксин
Антидепрессанты: Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
Циталопрам
Эсциталопрам
Флуоксетин
Пароксетин
Сертралин
Антидепрессанты: Трициклические антидепрессанты
Амитриптилин
Дезипрамин
Доксепин
Имипрамин
Нортриптилин
Тримипрамин
Стимуляторы центральной нервной системы (ЦНС)
Метамфетамин
3,4-метилендиоксиметамфетамин (МДМА или экстази)
Метилфенидат
Фентермин
Сибутрамин
Галлюциногены
Диэтиламин лизергиновой кислоты (ЛСД)
5-метоксидиизопропилтриптамин («фокси-метокси»)
Растительные препараты
Мускатный орех
Женьшень (азиатский или американский)
Гармала обыкновенная
Агонисты 5-гидрокситриптамина (5-ГТ1) (триптаны)
Алмотриптан
Элетриптан
Фроватриптан
Наратриптан
Ризатриптан
Суматриптан
Золмитриптан
Бупренорфин
Фентанил
Гидрокодон
Меперидин
Оксикодон
Пентазоцин
Трамадол
Прочие
Буспирон
Хлорфенирамин
Декстрометорфан
Гранисетрон
5-гидрокситриптофан
Леводопа
литий;
Метоклопрамид
Оланзапин
Ондансетрон
Рисперидон
Ритонавир
Триптофан
Вальпроат
Симптомы серотонинового синдрома
Симптомы серотонинового синдрома часто начинаются в течение 24 часов после приема препарата, который воздействует на серотониновые рецепторы. Симптомы могут быть различной степени тяжести. Люди могут испытывать волнение, возбужденность и беспокойство, легкий испуг и делирий со спутанностью сознания. Могут наблюдаться тремор или мышечные спазмы, ригидность мышц, учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление, повышенная температура тела, потливость, озноб, рвота и диарея.
Симптомы обычно разрешаются в течение 24 часов, но могут длиться дольше в зависимости от времени, необходимого организму для расщепления препарата.
Диагностика серотонинового синдрома
Типичные симптомы, развивающиеся у человека, принимающего препарат, который может вызвать серотониновый синдром
Диагноз серотонинового синдрома основывается исключительно на оценке врачом симптомов больного, результатах физикального обследования (особенно нервной системы) и истории приема препарата, влияющего на рецепторы серотонина.
Подтверждение диагноза с помощью лабораторных анализов невозможно, но может понадобиться анализ крови и мочи для исключения других заболеваний, которые вызывают повышенную температуру и подобные симптомы, а также для выявления осложнений.
Лечение серотонинового синдрома
Прекращение приема препаратов, влияющих на рецепторы серотонина
Назначение успокоительного средства
В случае оперативного распознания и лечения серотонинового синдрома прогноз обычно хороший.
Следует прекратить прием всех препаратов, влияющих на рецепторы серотонина. Легкие симптомы часто снимаются при помощи успокоительного средства (к примеру, бензодиазепина). Симптомы обычно проходят в течение 24–72 часов. Большинству людей требуется госпитализация для дальнейшего обследования, лечения и наблюдения.
В тяжелых случаях необходима госпитализация в отделение интенсивной терапии. Больного охлаждают по мере необходимости (например, путем увлажнения тела водой, а затем обдувания всего тела с помощью вентилятора). Может потребоваться частое или постоянное измерение температуры. Также могут потребоваться другие меры для лечения нарушений функций органов. Иногда, если симптомы не разрешаются быстро, может быть назначен блокатор серотонина, например, ципрогептадин.