Общие сведения о тепловых поражениях

Человек — это теплокровное млекопитающее. Наш организм способен поддерживать постоянную температуру тела (около 37°C при оральном измерении и около 38°C при ректальном измерении, плюс-минус 1-2 градуса) при довольно существенных колебаниях температуры окружающей среды. Такой диапазон внутренних температур необходим для нормальной жизнедеятельности организма. Слишком высокая и слишком низкая температура тела может привести к серьезному поражению органов или к смерти.
Терморегуляция
Организм регулирует температуру тела посредством теплопродукции (выработки тепла) и теплоотдачи.
Тепло вырабатывается в процессе химических реакций (метаболизма), связанных преимущественно с преобразованием пищи в энергию. Кроме того, физическая работа мышц также сопровождается выделением тепла.
Охлаждение организма достигается за счет сброса тепла, главным образом, за счет следующих процессов:
Воздействие радиации
испарение воды (в основном пота).
Теплопередача — передача тепловой энергии от более теплых участков к более холодным — является основным средством сброса тепла в условиях, когда температура тела превышает температуру окружающей среды. При теплопередаче контакт с предметами необязателен, например, как в случае, когда лампочка излучает тепло в комнату.
При испарении воды большое количество тепла удаляется с влажной поверхности. При испарении пота — влаги, выделяемой потовыми железами — происходит охлаждение кожи. Потоотделение является основным средством сброса тепла в условиях, когда температура окружающей среды приближается к температуре тела, а также во время физических нагрузок. Тем не менее, при повышенной влажности воздуха испарение пота замедляется и эффективность потоотделения падает. Соответственно, в жарком и влажном климате теплоотдача затруднена.
Охлаждение организма также достигается за счет процессов
Конвекции: Тепло передается через холодную воду или по воздуху, соприкасающемуся с кожей
Проводимости: Тепло переходит к более холодным поверхностям, соприкасающимся с телом, например, когда оно лежит на холодной земле
Тепловые поражения
Существует несколько видов тепловых поражений.
Тепловой удар (наиболее серьезное)
Поражения отличаются симптомами, характером повышения температуры тела и интенсивностью потери влаги и солей организмом. Потеря влаги и солей происходит в результате чрезмерного потоотделения и может привести к снижению артериального давления и болезненным сокращениям мышц. Если очень высокую температуру тела не удается сбить в течение длительного времени, возможны повреждения внутренних органов.
Другие нарушения терморегуляции
К другим нарушениям, при которых гипертермия (повышенная температура тела) может представлять угрозу для жизни, относятся злокачественная гипертермия, злокачественный нейролептический синдром и серотониновый синдром.
Причины тепловых поражений
Тепловые поражения развиваются в результате избыточной теплопродукции и/или неэффективной теплоотдачи.
Избыточная теплопродукция может быть вызвана следующими факторами:
инфекцией, сопровождающейся повышением температуры;
повышенной активностью щитовидной железы и ускорением метаболизма;
интенсивной мышечной активностью, связанной с занятиями спортом или физическим трудом (особенно у лиц, страдающих ожирением), а также с такими расстройствами, как судорожные припадки, ажитация и синдром отмены алкоголя или наркотиков;
действием некоторых стимуляторов, например, кокаина, амфетаминов, метилендиоксиметамфетамина (МДМА или экстази), ингибиторов моноаминооксидазы (или ИМАО, вид антидепрессанта) и фенциклидина («ангельская пыль»);
передозировкой лекарственных препаратов с содержанием аспирина, поскольку прием аспирина в больших дозах заставляет клетки организма генерировать избыточную тепловую энергию.
Неэффективная теплоотдача чаще всего связана с пребыванием в жаркой и влажной среде. Кроме того, теплоотдаче сильно мешают следующие факторы:
Тесная одежда из тяжелых «недышащих» материалов (то есть из материалов, слабо проницаемых для воздуха и влаги). Ношение такой одежды препятствует испарению пота с поверхности кожи и охлаждению организма.
Некоторые лекарственные препараты, чаще всего нейролептики и препараты с антихолинергическим действием, угнетают потоотделение.
Некоторые кожные расстройства также мешают потоотделению. Это — кистозный фиброз, системный склероз (склеродермия), псориаз, экзема и сильные солнечные ожоги.
Теплоотдача ухудшается при ожирении, поскольку толстая жировая прослойка выступает в роли теплоизолятора.
Определенные психиатрические расстройства могут воспрепятствовать нормальной реакции человека на переизбыток тепла. Например, пожилые люди с деменцией, а также люди в состоянии опьянения, оказавшись в жаркой обстановке, могут не понять, что нужно перейти в более прохладное помещение, снять теплую одежду или включить кондиционер.
Факторы риска развития тепловых поражений
Вероятность теплового поражения возрастает при внезапном воздействии тепловой энергии —например, когда ребенок оказывается запертым в автомобиле в жаркий летний день. В жаркую погоду температура в салоне запертого автомобиля может повыситься с 27 до 49 °C всего за 15 минут. Если человек постепенно подвергается все более продолжительному воздействию тепла и влажности, организм приспосабливается и лучше справляется с поддержанием нормальной температуры тела. Этот процесс называется акклиматизацией. У молодых или физически активных людей акклиматизация проходит быстрее, чем у пожилых или физически неактивных.
Факторы, повышающие уязвимость к большинству тепловых поражений:
старость или младенчество;
наличие ряда заболеваний, в том числе связанных с нарушением работы сердца, легких, почек и печени;
прием диуретиков;
дисбаланс химического состава крови (электролитов);
дегидратация;
Взгляд на старение: Проблемы, связанные с жарой
Пожилые люди особенно тяжело переносят жару по нескольким причинам:
Некоторые заболевания, которые чаще встречаются у пожилых людей, такие как сердечная и почечная недостаточность, могут повлиять на функцию самоохлаждения организма. Люди с повышенным артериальным давлением часто придерживаются диеты с низким содержанием соли, что может привести к недостаточному потреблению соли для замены той, которую они теряют при потении.
С возрастом меняется ощущение жажды. Как правило, пожилым людям хочется пить реже, чем молодым. Соответственно, люди в возрасте более склонны к обезвоживанию, а значит, меньше потеют в жару.
Профилактика тепловых поражений
Ниже перечислены некоторые способы профилактики тепловых поражений:
Никогда не оставляйте детей и домашних животных в закрытых, плохо вентилируемых пространствах, например, в салоне автомобиля в жаркую погоду, даже на несколько минут.
В чрезвычайно жаркую погоду престарелым людям и маленьким детям не следует находиться в невентилируемых жилых помещениях, не оборудованных кондиционером.
В жаркую влажную погоду лучше всего носить легкую одежду свободного кроя из дышащих тканей, например, из хлопка.
С потом из организма выводится влага и соли. Для их восполнения обычно достаточно пить воду или потреблять слабосоленые продукты и напитки — например, спортивные напитки, соленый томатный сок или прохладный бульон. Алкогольные напитки и напитки с кофеином не являются хорошей заменой утраченной жидкости и могут ухудшить обезвоживание.
Физические нагрузки в жару
В сильную жару по возможности рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок. Если это невозможно, следует сопровождать физические нагрузки потреблением большого количества жидкости и часто охлаждать кожу, опрыскивая или смачивая ее водой — это поможет удержать температуру тела в норме. Для адекватного восполнения жидкости в организме нужно пить даже в отсутствие жажды.
Чтобы контролировать степень обезвоживания организма, можно следить за тем, к какой потере массы тела приводят физические нагрузки. Если после физических нагрузок масса тела уменьшается на 2-3 %, необходимо увеличить потребление жидкости, а приступать к физическим нагрузкам на следующий день можно лишь в том случае, если разница в весе относительно исходного будет составлять менее 1 килограмма. При потере 4 % массы тела и более необходимо снизить интенсивность физических нагрузок сроком на 1 день.
У людей, которые занимаются физической деятельностью вне помещений и потребляют большое количество воды без соли, может уменьшиться концентрация натрия в крови (это состояние называют гипонатриемией), а это, в свою очередь, может привести к судорогам и даже к смерти. Чтобы решить эту проблему, нужно сопровождать питье воды потреблением соли, пусть даже в составе «вредной» соленой пищи. К другим распространенным способам поддержания нормального уровня соли относятся солевые таблетки (которые необходимо растворять в достаточном количестве воды, например, одну таблетку соли в литре воды) и имеющиеся в продаже спортивные напитки, содержащие дополнительное количество соли.
Постепенное увеличение интенсивности и объемов работ, выполняемых на жаре, в конечном счете приводит к акклиматизации организма, и человек приобретает способность работать при ранее опасных температурах без какого-либо вреда для здоровья. При работе в жаркое время суток переход от умеренных физических нагрузок (достаточных для того, чтобы вызвать потоотделение) длительностью 15 минут в день к интенсивным физическим нагрузкам длительностью 90 минут обычно должен занимать 10-14 дней. Люди, которые не акклиматизированы, с большей вероятностью страдают от тепловых судорог или других тепловых нарушений во время длительной физической нагрузки, и им может потребоваться увеличить потребление натрия и воды.
Знаете ли Вы, что...
Профилактика тепловых поражений