Общие сведения о тепловых поражениях

Организм регулирует температуру тела посредством теплопродукции (выработки тепла) и теплоотдачи.

Тепло вырабатывается в процессе химических реакций (метаболизма), связанных преимущественно с преобразованием пищи в энергию. Кроме того, физическая работа мышц также сопровождается выделением тепла.

Охлаждение организма достигается за счет сброса тепла, главным образом, за счет следующих процессов:

Воздействие радиации

испарение воды (в основном пота).

Теплопередача — передача тепловой энергии от более теплых участков к более холодным — является основным средством сброса тепла в условиях, когда температура тела превышает температуру окружающей среды. При теплопередаче контакт с предметами необязателен, например, как в случае, когда лампочка излучает тепло в комнату.

При испарении воды большое количество тепла удаляется с влажной поверхности. При испарении пота — влаги, выделяемой потовыми железами — происходит охлаждение кожи. Потоотделение является основным средством сброса тепла в условиях, когда температура окружающей среды приближается к температуре тела, а также во время физических нагрузок. Тем не менее, при повышенной влажности воздуха испарение пота замедляется и эффективность потоотделения падает. Соответственно, в жарком и влажном климате теплоотдача затруднена.

Охлаждение организма также достигается за счет процессов