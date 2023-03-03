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Общие сведения о тепловых поражениях

(Болезни, связанные с перегревом)

Авторы:David Tanen, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Человек — это теплокровное млекопитающее. Наш организм способен поддерживать постоянную температуру тела (около 37°C при оральном измерении и около 38°C при ректальном измерении, плюс-минус 1-2 градуса) при довольно существенных колебаниях температуры окружающей среды. Такой диапазон внутренних температур необходим для нормальной жизнедеятельности организма. Слишком высокая и слишком низкая температура тела может привести к серьезному поражению органов или к смерти.

Терморегуляция

Организм регулирует температуру тела посредством теплопродукции (выработки тепла) и теплоотдачи.

Тепло вырабатывается в процессе химических реакций (метаболизма), связанных преимущественно с преобразованием пищи в энергию. Кроме того, физическая работа мышц также сопровождается выделением тепла.

Охлаждение организма достигается за счет сброса тепла, главным образом, за счет следующих процессов:

  • Воздействие радиации

  • испарение воды (в основном пота).

Теплопередача — передача тепловой энергии от более теплых участков к более холодным — является основным средством сброса тепла в условиях, когда температура тела превышает температуру окружающей среды. При теплопередаче контакт с предметами необязателен, например, как в случае, когда лампочка излучает тепло в комнату.

При испарении воды большое количество тепла удаляется с влажной поверхности. При испарении пота — влаги, выделяемой потовыми железами — происходит охлаждение кожи. Потоотделение является основным средством сброса тепла в условиях, когда температура окружающей среды приближается к температуре тела, а также во время физических нагрузок. Тем не менее, при повышенной влажности воздуха испарение пота замедляется и эффективность потоотделения падает. Соответственно, в жарком и влажном климате теплоотдача затруднена.

Охлаждение организма также достигается за счет процессов

  • Конвекции: Тепло передается через холодную воду или по воздуху, соприкасающемуся с кожей

  • Проводимости: Тепло переходит к более холодным поверхностям, соприкасающимся с телом, например, когда оно лежит на холодной земле

Тепловые поражения

Существует несколько видов тепловых поражений.

Поражения отличаются симптомами, характером повышения температуры тела и интенсивностью потери влаги и солей организмом. Потеря влаги и солей происходит в результате чрезмерного потоотделения и может привести к снижению артериального давления и болезненным сокращениям мышц. Если очень высокую температуру тела не удается сбить в течение длительного времени, возможны повреждения внутренних органов.

Другие нарушения терморегуляции

К другим нарушениям, при которых гипертермия (повышенная температура тела) может представлять угрозу для жизни, относятся злокачественная гипертермия, злокачественный нейролептический синдром и серотониновый синдром.

Причины тепловых поражений

Тепловые поражения развиваются в результате избыточной теплопродукции и/или неэффективной теплоотдачи.

Избыточная теплопродукция может быть вызвана следующими факторами:

Неэффективная теплоотдача чаще всего связана с пребыванием в жаркой и влажной среде. Кроме того, теплоотдаче сильно мешают следующие факторы:

  • Тесная одежда из тяжелых «недышащих» материалов (то есть из материалов, слабо проницаемых для воздуха и влаги). Ношение такой одежды препятствует испарению пота с поверхности кожи и охлаждению организма.

  • Некоторые лекарственные препараты, чаще всего нейролептики и препараты с антихолинергическим действием, угнетают потоотделение.

  • Некоторые кожные расстройства также мешают потоотделению. Это — кистозный фиброз, системный склероз (склеродермия), псориаз, экзема и сильные солнечные ожоги.

  • Теплоотдача ухудшается при ожирении, поскольку толстая жировая прослойка выступает в роли теплоизолятора.

  • Определенные психиатрические расстройства могут воспрепятствовать нормальной реакции человека на переизбыток тепла. Например, пожилые люди с деменцией, а также люди в состоянии опьянения, оказавшись в жаркой обстановке, могут не понять, что нужно перейти в более прохладное помещение, снять теплую одежду или включить кондиционер.

Факторы риска развития тепловых поражений

Вероятность теплового поражения возрастает при внезапном воздействии тепловой энергии —например, когда ребенок оказывается запертым в автомобиле в жаркий летний день. В жаркую погоду температура в салоне запертого автомобиля может повыситься с 27 до 49 °C всего за 15 минут. Если человек постепенно подвергается все более продолжительному воздействию тепла и влажности, организм приспосабливается и лучше справляется с поддержанием нормальной температуры тела. Этот процесс называется акклиматизацией. У молодых или физически активных людей акклиматизация проходит быстрее, чем у пожилых или физически неактивных.

Факторы, повышающие уязвимость к большинству тепловых поражений:

  • старость или младенчество;

  • наличие ряда заболеваний, в том числе связанных с нарушением работы сердца, легких, почек и печени;

  • прием диуретиков;

  • дисбаланс химического состава крови (электролитов);

  • дегидратация;

Взгляд на старение: Проблемы, связанные с жарой

Пожилые люди особенно тяжело переносят жару по нескольким причинам:

  • В отличие от молодых людей им сложнее постепенно адаптироваться (акклиматизироваться) к длительным периодам высокой температуры и влажности.

  • Их организму сложно увеличить приток крови ко всей поверхности кожи из-за пониженной циркуляции крови, и охлаждение происходит не так быстро.

  • С возрастом функция потовых желез может быть утрачена.

  • Восприятие жары у них происходит с задержкой и, следовательно, они медленно реагируют на изменение температуры.

  • Им бывает трудно передвигаться, из-за чего они не могут быстро уйти с жаркого места.

Некоторые заболевания, которые чаще встречаются у пожилых людей, такие как сердечная и почечная недостаточность, могут повлиять на функцию самоохлаждения организма. Люди с повышенным артериальным давлением часто придерживаются диеты с низким содержанием соли, что может привести к недостаточному потреблению соли для замены той, которую они теряют при потении.

С возрастом меняется ощущение жажды. Как правило, пожилым людям хочется пить реже, чем молодым. Соответственно, люди в возрасте более склонны к обезвоживанию, а значит, меньше потеют в жару.

Профилактика тепловых поражений

Ниже перечислены некоторые способы профилактики тепловых поражений:

  • Никогда не оставляйте детей и домашних животных в закрытых, плохо вентилируемых пространствах, например, в салоне автомобиля в жаркую погоду, даже на несколько минут.

  • В чрезвычайно жаркую погоду престарелым людям и маленьким детям не следует находиться в невентилируемых жилых помещениях, не оборудованных кондиционером.

  • В жаркую влажную погоду лучше всего носить легкую одежду свободного кроя из дышащих тканей, например, из хлопка.

С потом из организма выводится влага и соли. Для их восполнения обычно достаточно пить воду или потреблять слабосоленые продукты и напитки — например, спортивные напитки, соленый томатный сок или прохладный бульон. Алкогольные напитки и напитки с кофеином не являются хорошей заменой утраченной жидкости и могут ухудшить обезвоживание.

Физические нагрузки в жару

В сильную жару по возможности рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок. Если это невозможно, следует сопровождать физические нагрузки потреблением большого количества жидкости и часто охлаждать кожу, опрыскивая или смачивая ее водой — это поможет удержать температуру тела в норме. Для адекватного восполнения жидкости в организме нужно пить даже в отсутствие жажды.

Чтобы контролировать степень обезвоживания организма, можно следить за тем, к какой потере массы тела приводят физические нагрузки. Если после физических нагрузок масса тела уменьшается на 2-3 %, необходимо увеличить потребление жидкости, а приступать к физическим нагрузкам на следующий день можно лишь в том случае, если разница в весе относительно исходного будет составлять менее 1 килограмма. При потере 4 % массы тела и более необходимо снизить интенсивность физических нагрузок сроком на 1 день.

У людей, которые занимаются физической деятельностью вне помещений и потребляют большое количество воды без соли, может уменьшиться концентрация натрия в крови (это состояние называют гипонатриемией), а это, в свою очередь, может привести к судорогам и даже к смерти. Чтобы решить эту проблему, нужно сопровождать питье воды потреблением соли, пусть даже в составе «вредной» соленой пищи. К другим распространенным способам поддержания нормального уровня соли относятся солевые таблетки (которые необходимо растворять в достаточном количестве воды, например, одну таблетку соли в литре воды) и имеющиеся в продаже спортивные напитки, содержащие дополнительное количество соли.

Постепенное увеличение интенсивности и объемов работ, выполняемых на жаре, в конечном счете приводит к акклиматизации организма, и человек приобретает способность работать при ранее опасных температурах без какого-либо вреда для здоровья. При работе в жаркое время суток переход от умеренных физических нагрузок (достаточных для того, чтобы вызвать потоотделение) длительностью 15 минут в день к интенсивным физическим нагрузкам длительностью 90 минут обычно должен занимать 10-14 дней. Люди, которые не акклиматизированы, с большей вероятностью страдают от тепловых судорог или других тепловых нарушений во время длительной физической нагрузки, и им может потребоваться увеличить потребление натрия и воды.

Знаете ли Вы, что...

  • Потребление большого количества пресной воды во время физических нагрузок может снизить концентрацию натрия в крови до опасных значений.

  • Солевые таблетки следует растворять в достаточном количестве воды.

Профилактика тепловых поражений

  • В особенно жаркое время года необходимо обеспечивать достаточную вентиляцию или кондиционирование воздуха, в частности, в местах пребывания детей младенческого и ясельного возраста и престарелых.

  • Не оставлять детей в автомобилях в жаркий день, особенно с закрытыми окнами.

  • Избегать интенсивных физических нагрузок в жаркую погоду и в душных помещениях.

  • Не одеваться слишком тепло.

  • Если избежать физических нагрузок на жаре не удается, надеть свободную одежду из натуральной ткани, делать регулярные перерывы, включить вентилятор и пить воду как минимум раз в несколько часов вне зависимости от ощущения жажды.

  • Если потеря массы тела в результате физических нагрузок составила 2 % и более, пить больше жидкости.

  • Если потеря массы тела в результате физических нагрузок составила 4 % и более, снизить интенсивность физических нагрузок сроком на 1 день.

  • Потребление большого количества воды сопровождать потреблением солесодержащих напитков или продуктов.

  • Если избежать длительных физических нагрузок на жаре не удается, начать готовиться к ним за 10-14 дней до того, как потребуется максимальная отдача, начав с умеренных физических нагрузок продолжительностью 15 минут в день и постепенно наращивая интенсивность и продолжительность.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.