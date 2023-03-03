Злокачественная гипертермия — это редкое, опасное для жизни повышение температуры тела, которое развивается у предрасположенных людей, принимающих определенные миорелаксанты плюс анестезирующий газ при хирургическом вмешательстве.

Злокачественная гипертермия может возникать во время введения анестезии, во время или вскоре после хирургического вмешательства.

Клетки мышц становятся сверхактивными, вызывая длительные мышечные сокращения, которые вырабатывают тепло и чрезвычайно повышают температуру тела.

Симптомы включают ригидность мышц, учащенное сердцебиение и учащенное дыхание

Врачи диагностируют злокачественную гипертермию, исходя из симптомов у людей, которые только что прошли операцию.

Лечение заключается в быстром охлаждении.

(См. также Общие сведения о тепловых поражениях).

Злокачественная гипертермия обычно развивается после получения миорелаксанта (чаще всего сукцинилхолина) вместе с анестезирующим газом (чаще всего галотаном) для проведения хирургического вмешательства. Хотя злокачественная гипертермия может развиться и после первого применения этих препаратов, обычно это состояние развивается примерно после трех применений. Восприимчивость к злокачественной гипертермии является наследственной генетической чертой, которая передается по наследству.

Злокачественная гипертермия может вызывать дисбаланс солей тела (электролитов) и свертывание крови. Чрезмерное свертывание крови (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови) вызывает повреждение органов, сопровождающееся чрезмерным кровотечением, если в организме не хватает факторов свертывания крови.

Злокачественная гипертермия может также вызывать значительное повреждение мышц. Поврежденные мышцы высвобождают протеин миоглобин, который меняет цвет мочи на коричневый или кровавый. Данное состояние (миоглобинурия) может привести к острому поражению почек или даже к почечной недостаточности. Тепловой удар может привести к смерти.

Симптомы злокачественной гипертермии Злокачественная гипертермия может развиться во время анестезии или вскоре после операции. Часто ее первыми признаками являются быстрое дыхание, учащенный сердечный ритм и мышечная ригидность, особенно челюсти. Температура часто сильно повышается (обычно выше 40 °C, а иногда даже выше 43 °C). Могут возникнуть аномальные сердечные ритмы, тошнота и рвота. Моча может стать коричневой или кровавой на вид.

Диагностика злокачественной гипертермии Типичные симптомы, развивающиеся после анестезии Врачи подозревают злокачественную гипертермию, если типичные симптомы и признаки появляются через несколько минут или несколько часов после анестезии. Проводят анализ крови для выявления повреждения органов и исключения других возможных причин. Проводят анализ мочи на миоглобинурию. Людей с наличием этого заболевания в семейном анамнезе или предыдущими серьезными побочными эффектами во время анестезии могут проверить на предмет того, подвержены ли они злокачественной гипертермии. Образец мышечной ткани проверяют на предмет того, сжимается ли он в ответ на применение кофеина и галотана (кофеин-галотановый тест на контрактуру). Помимо этого, могут провести генетический анализ. Тем не менее, поскольку могут иметь место многие генетические аномалии, при помощи генетического анализа можно выявить не всех (и даже не большинство) восприимчивых людей, и он не всегда доступен.

Лечение злокачественной гипертермии Быстрое охлаждение тела

Назначение дантролена Людей со злокачественной гипертермией охлаждают как можно быстрее, обычно снимая одежду и увлажняя кожу водой или иногда охлаждая льдом. Чтобы ускорить испарение и охлаждение, тело пострадавшего могут обдувать вентилятором. Температуру тела измеряют часто или постоянно в отделении реанимации и интенсивной терапии. Обычно дают дантролен, миорелаксант. При расслаблении мышц температура тела понижается и повреждение мышц также уменьшается. Также может потребоваться лечение в связи с аномальным свертыванием крови и симптомами, связанными с нарушением функции органов. Как и при злокачественном нейролептическом синдроме, врачи могут попытаться предотвратить поражение почек в результате миоглобинурии, вводя внутривенно большие количества жидкости, содержащей добавку бикарбоната натрия. Многие люди со злокачественной гипертермией умирают даже при своевременном получении интенсивного лечения.