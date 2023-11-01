Разрыв сухожилия сгибателя пальцев кисти (отрыв глубокого сгибателя пальцев кисти, палец регбиста, разрыв сухожилия сгибателя пальца кисти) Авторы: Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI Paul L. Liebert , MD , Проверено/пересмотрено нояб. 2023 Просмотреть профессиональную версию

Разрыв сухожилия сгибателя пальцев кисти возникает, когда согнутый палец спортсмена застревает в материале рубашки игрока команды-соперника, и этот палец затем принудительно выпрямляется, когда игрок команды-соперника внезапно вырывается. Сухожилие, которое одновременно тянется в двух направлениях, может отделиться от кости на кончике пальца. Иногда также происходит отрыв части кости.

Травма возникает в основном в футболе, регби и других видах спорта, предполагающих тесный контакт между спортсменами. В 75 % случаев травмируется безымянный палец. (См. также Молоткообразная деформация пальцев). Причины разрыва сухожилия сгибателя пальцев кисти Сухожилия, которые начинаются в предплечье, контролируют способность пальцев захватывать предметы. Одно из этих сухожилий (глубокий сгибатель пальцев кисти [ГСПК]) сгибает кончик пальца (в направлении ладони). При разрыве сухожилия сгибателя пальцев кисти сухожилие, которое прикрепляет ГСПК к кости, отрывается от места прикрепления к кончику пальца. Может оторваться небольшой кусочек кости. Симптомы разрыва сухожилия сгибателя пальцев кисти Сгибание кончика травмированного пальца становится невозможным. Другие суставы не поражаются. Кончик пальца болит при прикосновении и может отекать. В положении покоя травмированный палец остается несколько более разогнутым (отогнутым в направлении от ладони), чем другие пальцы. Диагностика разрыва сухожилия сгибателя пальцев кисти Обследование врачом

Рентгенологическое исследование Врачи тщательно оценивают способность пациента сгибать кончик пальца. Они проводят рентгенологическое исследование пальца, чтобы определить, оторвалось ли сухожилие от кости. Лечение разрыва сухожилия сгибателя пальцев кисти Хирургическое вмешательство; Для восстановления способности сгибать кончик пальца необходимо хирургическое восстановление сухожилия. Такое хирургическое вмешательство обычно лучше всего проводить специалисту по кисти.