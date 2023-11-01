Общие сведения о спортивных травмах

Спортивные травмы распространены у спортсменов и других людей, занимающихся спортом. Некоторые травмы, которые традиционно считают спортивными, могут происходить и у тех, кто не занимается спортом. Так, у домохозяек и заводских рабочих часто развивается состояние, называемое «локтем теннисиста», даже если они ни разу в жизни не играли в теннис.

Спорт всегда связан с риском получить травму. Вероятность получить спортивную травму повышается при отсутствии надлежащей разминки (упражнений в расслабленном темпе перед интенсивной тренировкой — см. Разминка).

Мышцы и связки повреждаются под воздействием сил, превышающих их внутренний запас прочности. Например, их можно повредить, если они слишком слабы или слишком зажаты для выполняемого упражнения. Если поддерживающие сустав мышцы и связки ослаблены, например, после растяжения, возрастает вероятность повредить сустав.

Предрасположенность к спортивным травмам, связанным с неравномерной нагрузкой на те или иные части тела, определяется индивидуальными особенностями строения организма. Например, если у человека одна нога короче другой, то силы, действующие на бедра и колени, распределяются неравномерно, перегружая одну сторону тела.

Чрезмерная пронация — поворачивание тыльной поверхности стопы наружу при ударе о землю — может вызвать боль в стопе и колене. До определенного предела пронация является нормой и защищает ноги от травм, способствуя равномерному распределению ударной нагрузки на всю стопу. Однако при чрезмерной пронации стопа становится настолько гибкой, что ее свод выпрямляется, в результате чего внутренняя часть стопы при ходьбе и беге почти касается земли и создает впечатление плоскостопия. У бегунов с чрезмерной пронацией при беге на длинные дистанции могут болеть колени, потому что при подворачивании стопы внутрь коленные чашечки выворачиваются наружу. Такое положение, в свою очередь, создает чрезмерное давление по передней поверхности колена.

Противоположная проблема — недостаточная пронация — возникает у людей с жестким голеностопом. При этом свод стопы оказывается слишком высоким и недостаточно хорошо амортизирует ударную нагрузку, увеличивая риск возникновения мелких трещин (стрессовые переломы) в костях стоп и голеней.

Относительное положение ног также может вызывать боль, особенно у женщин с широкими бедрами. Коленные чашечки таких женщин имеют тенденцию выворачиваться наружу от средней линии. Силы, действующие на коленные чашечки в таком положении, вызывают боль.

Все спортивные травмы можно разделить на 4 категории:

Перенапряжения

Травмы от удара тупым предметом (например, при падениях и столкновениях)

Переломы и вывихи

Растяжения связок и мышц

Перенапряжения Перенапряжение (чрезмерный износ) — одна из самых распространенных причин спортивных травм. Травмы из-за чрезмерного перенапряжения часто возникают из-за неправильной техники, но люди с избыточным весом и ожирением могут подвергаться повышенному риску травм, вызванных повышенной нагрузкой на кости и суставы. Примером такой неправильной техники может служить бег по одной и той же стороне дорожки с наклоном. Постоянное соударение одной стопы с более высокой поверхностью приводит к тому, что на правое и левое бедро и колено действуют разные силы. Эта разница сил увеличивает риск травмы ноги, которая постоянно соударяется с более высокой поверхностью, и меняет силы, действующие на другую ногу, в результате чего ее тоже можно травмировать. Некоторые спортсмены слишком быстро наращивают скорость или интенсивность тренировок, перегружая мышцы. Например, бегуны, которые слишком быстро увеличивают скорость или расстояние во время тренировок, перегружают голени, бедра и стопы. Такие избыточные нагрузки часто приводят к растяжению мышц и стрессовым переломам костей. Некоторые спортсмены тренируют только одни группы мышц, не укрепляя должным образом противоположные группы мышц, что создает дисбаланс и может способствовать травматизму. Еще одним фактором травматического перенапряжения является несоблюдение режима восстановления после тренировки. Кроме того, некоторые спортсмены не прекращают занятий, почувствовав боль (тренируются «через боль»). Продолжение тренировки, несмотря на наличие боли, усугубляет травмы мышц и соединительной ткани, приводит к более обширным поражениям и увеличивает время выздоровления, в то время как своевременный отдых способствует восстановлению. Знаете ли Вы, что...

Травма от удара тупым предметом Спортивные травмы от удара тупым предметом приводят к кровоподтекам, сотрясениям мозга и переломам. Обычно такие травмы связаны с мощными столкновениями с другими спортсменами или предметами (например, в американском футболе или в хоккее на льду, где спортсмена могут прижать к стенке), падениями и прямыми ударами (например, в боксе или единоборствах).

Переломы и вывихи Переломы костей и вывихи суставов — это серьезные травмы, требующие немедленной медицинской помощи. У пострадавших с такими травмами часто возникает деформация конечности, сильная боль и нарушение функций конечности или сустава, и им требуется дальнейшее диагностическое обследование, например, рентгенологическое. При подозрении на перелом или вывих нужно зафиксировать конечность «в том же положении» (не перемещая) и обратиться в отделение неотложной помощи. Стрессовые переломы — это мелкие трещины в кости, вызванные повторяющимися ударными нагрузками. Они наиболее часто возникают в стопах или длинных костях ног. Они могут не вызывать никаких видимых признаков поражения и не всегда видны на рентгеновских снимках. Единственным симптомом является боль при попытке перенести вес на травмированную стопу (см. Стрессовые переломы стопы).

Растяжения Растяжения связок и мышц обычно происходят при внезапном и сильном физическом напряжении, чаще всего во время бега, в частности, при внезапном изменении направления движения (например, уклоняясь от соперников во время игры в американский футбол). Такие травмы также часто случаются во время силовых тренировок, когда спортсмен быстро бросает или дергает отягощение вместо того, чтобы перемещать его медленно и плавно, постоянно контролируя напряжение.

Спортивные травмы у детей В США ежегодно происходит порядка 3,5 миллионов спортивных травм среди детей младше 14 лет. Риск получить спортивную травму, особенно связанную с перенапряжением, повышается по мере увеличения количества участвующих в организованных спортивных мероприятиях детей и снижения минимального возраста участников. Особенно высокому риску подвергаются дети, которые круглый год занимаются одним и тем же видом спорта без перерыва между спортивными сезонами или играют в командах высшей лиги. Дети также склонны продолжать занятия после травм из страха потерять свое место в команде. В целом, к детям применимы те же правила профилактики травм, что и к взрослым спортсменам, в том числе скрининг детей и взрослых на наличие существующих патологий, которые могут сделать занятия спортом опасными, а также необходимость соблюдения надлежащих методик разогрева. По мнению некоторых экспертов, детям младше 10 лет следует заниматься разными видами спорта, а не одним. Ранняя специализация может привести к чрезмерному развитию лишь одной группы мышц и повышает риск травматизма. Важно также пользоваться подходящим и правильно подогнанным спортивным инвентарем. Защитная экипировка — шлемы, защитные маски и очки, капы, налокотники и наколенники, предназначенные для того или иного вида спорта — снижает риск травматизма. В некоторых видах спорта имеются конкретные правила относительно максимальной продолжительности тренировок или занятий для детской возрастной группы. Например, в бейсболе максимальное количество подач определяется возрастом питчера. Боль, возникшая во время занятий спортом, а также сильная боль после занятий спортом, может быть признаком травматического перенапряжения. Еще одним признаком может быть необходимость приема болеутоляющих или прикладывания льда после выполнения упражнения. Если боль или болезненность вызывает изменения в походке, механике тела или технике выполнения упражнения, это также может указывать на перенапряжение. Иногда ребенок не жалуется на боль, но перестает показывать прежние результаты и не проявляет энтузиазма на тренировках, либо у него меняется настроение и ухудшается успеваемость в школе. У девочек-подростков стрессовые переломы в анамнезе могут быть признаком так называемой триады женщины-спортсменки — остеопороза, нерегулярности менструаций и недостаточного питания. Хотя от последствий недостаточного питания не застрахован ни один спортсмен, девушки, которые занимаются видами спорта, требующими выносливости или хороших внешних данных (например, фигурным катанием, гимнастикой или танцами), подвергаются особенно сильному риску.

Симптомы спортивных травм Травма всегда болезненна; боль может быть как легкой, так и очень сильной. Пораженные ткани могут иметь следующие характерные признаки: отек;

локальное повышение температуры

чувствительность к прикосновению

кровоподтеки;

ограничение прежнего диапазона движений.

Диагностика спортивных травм Обследование врачом; При диагностике спортивных травм врач выясняет, когда и при каких обстоятельствах произошла травма, какими видами спорта занимался пострадавший (вообще или в последнее время, на профессиональной или непрофессиональной основе), менялась ли интенсивность нагрузок. Они могут спросить, принимал ли человек некоторые антибиотики, повышающие риск травмы сухожилия (например, ципрофлоксацин или левофлоксацин). Врач также осматривает пораженный участок. Пострадавшего могут направить на более глубокое обследование к специалисту. Для диагностики травмы могут проводиться рентгенологические исследования, компьютерная (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), ультразвуковые исследования, сканирование костей, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДЭРА) и электромиография (ЭМГ).

Лечение спортивных травм PRICE

Реабилитация Лечение спортивных травм аналогично лечению любых других травм. Первая помощь Неотложное лечение практически всех травм состоит из комплекса PRICE: Защита

Покой

Охлаждение

Компрессия

Возвышенное положение Защита состоит в немедленном обездвиживании и шинировании пораженной части тела, чтобы уменьшить внутреннее кровотечение и отек и не допустить усугубления травмы (см. рисунок Распространенные способы иммобилизации сустава). Отек происходит из-за вытекания жидкости из кровеносных сосудов. Прикладывание льда приводит к сужению кровеносных сосудов; жидкости вытекает меньше и отек ограничивается. Лед также снимает боль и мышечные спазмы и позволяет ограничить повреждение тканей. Во избежание раздражения или повреждения кожных покровов не следует прикладывать лед и пузыри со льдом непосредственно к коже. Их нужно положить в полиэтиленовый пакет и прикладывать через полотенце или тканевую салфетку. Чтобы пузырь со льдом не смещался при поднятии пораженного участка, его можно зафиксировать эластичным бинтом. Лед прикладывают на 20 минут, затем снимают на 20 минут или больше и снова прикладывают на 20 минут. Эту процедуру можно повторять несколько раз в течение первых 24 часов после травмы. Независимо от того, приложен ли лед, перевязка пораженного участка эластичным бинтом сжимает пораженные ткани и ограничивает внутреннее кровотечение и отек. Такую давящую повязку не снимают в течение всего времени восстановления. Пораженный участок необходимо поднять выше уровня сердца, чтобы сила тяжести способствовала оттоку жидкости, вызывающей отек и боль. По возможности пораженный участок располагают таким образом, чтобы создать прямую нисходящую линию к сердцу для оттока жидкости. Например, при травме кисти руки необходимо поднять не только кисть, но и локоть. Для облегчения боли пострадавшему можно дать анальгетики. Ацетаминофен эффективно утоляет боль, но не снимает воспаление. Для снятия боли и воспаления применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), например, ибупрофен или напроксен, однако риск возникновения побочных эффектов (чаще всего расстройства желудка) в результате их употребления чуть выше, чем у ацетаминофена. При сильной боли, а также при боли, которая не проходит в течение 3 дней, рекомендуется обратиться к врачу. Иногда для снятия боли и отека, помимо мероприятий PRICE, прибегают к инъекции кортикостероидов в пораженный сустав или прилегающие структуры. Однако инъекции кортикостероидов могут замедлить процесс выздоровления, увеличить риск повреждения сухожилия и хрящевой ткани и позволить пострадавшему пользоваться травмированным суставом прежде, чем он полностью восстановится, что может усугубить травму. Выполнять инъекцию должен врач. Знаете ли Вы, что... Реабилитация Когда травма заживет, возвращаться к занятиям спортом, которые привели к травме, можно только после реабилитации пораженного участка. Реабилитация может заключаться в выполнении специального комплекса упражнений под контролем физиотерапевта или тренера либо в самостоятельном укреплении и адаптации пораженного участка в более свободном режиме. В некоторых случаях физиотерапевт назначает комплекс упражнений, которые пострадавший выполняет самостоятельно. Помимо лечебного комплекса упражнений, физиотерапевт может включить в план реабилитации прогревания, криотерапию, электростимуляцию, ударно-волновую терапию, гидротерапию или вытяжение (см. Реабилитация). Длительность физиотерапии зависит от тяжести и сложности травмы. Не следует возобновлять упражнения или занятия спортом до полного излечения травмы — во всяком случае, в прежнем режиме. Полная неподвижность влечет за собой потерю мышечной массы, силы и выносливости. Поэтому занятия замещающими видами спорта, не требующими нагружения травмированного участка, предпочтительнее отказа от физических нагрузок. Замещающую бег нагрузку обеспечивает езда на велосипеде и плавание, при травмах голени или стопы — гребля. Велоспорт и плавание обеспечивают хорошую замещающую нагрузку при травмах поясницы. Люди, у которых отмечались какие бы то ни было симптомы или признаки сотрясения мозга, не должны возвращаться к игре в тот же день, им рекомендуется покой. Во время раннего периода выздоровления следует избегать учебы и работы, вождения автомобиля, употребления алкоголя, чрезмерной стимуляции мозга (например, использования компьютеров, просмотра телевизора и видеоигр) и физических нагрузок, чтобы предотвратить продление или усугубление симптомов. Взгляд на старение: Тренировки без ущерба для здоровья