Дерновый палец возникает, когда сустав большого пальца ноги сгибается вверх более чем на 90° в то время, когда пятка приподнята над поверхностью (например, при отталкивании для резкого набора скорости). Такое движение может привести к растяжению связок и разрыву мягких тканей вокруг сустава. Дерновый палец чаще возникает у спортсменов, играющих на искусственном газоне, который более жесткий и меньше поглощает удары, чем трава. Тем не менее, у любого спортсмена, подверженного риску защемления или чрезмерного разгибания большого пальца ноги, может развиться дерновый палец, в том числе у гимнастов, борцов и танцоров.

Обувь с гибкой подошвой может подвергать спортсмена более высокому риску этой травмы.