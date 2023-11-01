Дерновый палец — это растяжение связок на нижней поверхности сустава большого пальца ноги.
Дерновый палец — это распространенная травма, вызвавшая потерю игрового времени среди спортсменов.
(См. также Боль в суставах плюсны).
Причины дернового пальца
Дерновый палец возникает, когда сустав большого пальца ноги сгибается вверх более чем на 90° в то время, когда пятка приподнята над поверхностью (например, при отталкивании для резкого набора скорости). Такое движение может привести к растяжению связок и разрыву мягких тканей вокруг сустава. Дерновый палец чаще возникает у спортсменов, играющих на искусственном газоне, который более жесткий и меньше поглощает удары, чем трава. Тем не менее, у любого спортсмена, подверженного риску защемления или чрезмерного разгибания большого пальца ноги, может развиться дерновый палец, в том числе у гимнастов, борцов и танцоров.
Обувь с гибкой подошвой может подвергать спортсмена более высокому риску этой травмы.
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Симптомы дернового пальца
У людей с дерновым пальцем обычно возникает внезапная боль в суставе у основания большого пальца. Может развиться отек сустава.
Как и при любом растяжении мягких тканей, тяжесть дернового пальца может быть легкой, умеренной или тяжелой. Легкое растяжение обычно вызывает отек и боль при движениях в суставе и длится всего неделю или две. Умеренное растяжение вызывает боль и отек большого пальца, которые длятся более, чем пару недель. Наиболее тяжелые растяжения включают полный разрыв связок на подошве стопы. Тяжелые растяжения встречаются редко, но симптомы длятся более нескольких недель, и больному трудно двигать большим пальцем ноги.
Диагностика дернового пальца
Обследование врачом;
Рентгенологическое исследование
Врачи ставят диагноз дернового пальца, осматривая пациента и отмечая локализацию боли и отека. Они назначают рентгенологическое исследование, чтобы исключить перелом.
Лечение дернового пальца
Шинирование, лед, приподнятое положение и анальгетики
Физиотерапия и новая обувь
В редких случаях — хирургическое вмешательство
Врачи обычно фиксируют травмированный большой палец ко второму пальцу, чтобы частично иммобилизовать плюснефаланговый сустав (сустав, соединяющий плюсневую кость и прилегающую к ней кость). Прикладывание льда и приподнятое положение пальца в течение 24–48 часов после травмы может помочь ограничить боль и отек. Безрецептурные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут помочь уменьшить боль в течение короткого периода времени.
При умеренных растяжениях рекомендуется носить обувь с жесткой подошвой, голеностопный ортез или обувь с ортопедической вставкой, чтобы ограничить движение сустава во время ходьбы. Для повышения гибкости и профилактики хронической скованности большого пальца ноги также рекомендуется физиотерапия.
Если симптомы сохраняются в течение нескольких недель или дольше и ограничивают движение большого пальца ноги, растяжение является тяжелым и может потребовать хирургического вмешательства. Врачи могут направить пациента к специалисту по стопе и лодыжке.