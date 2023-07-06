Травмы разгибателей коленного сустава возникают, когда человек пытается выпрямить (разогнуть) колено, но препятствие не позволяет им это сделать. Такие травмы могут привести к разрыву сухожилия, которое соединяет основную мышцу бедра (четырехглавую мышцу бедра) с надколенной чашечкой (надколенником), разрыву сухожилия, которое соединяет надколенную чашечку с большеберцовой костью, либо к перелому надколенной чашечки или верхушки большеберцовой кости.

(См. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей).

У здоровых людей травмы разгибателей коленного сустава происходят при воздействии значительной силы (возникающей при прыжке с высоты или автоаварии с сильным ударом). Однако у людей могут присутствовать определенные состояния, повышающие вероятность таких травм. Эти факторы включают:

Люди с одним их данных состояний могут травмировать колено, споткнувшись на лестнице, либо подвернув ногу во время прогулки.

В разгибании колена участвует несколько структур. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра соединяет главную мышцу бедра (четырехглавую мышцу бедра) с надколенной чашечкой (надколенником). Сухожилие надколенника соединяет надколенную чашечку с большеберцовой костью.

У здоровых людей сухожилия настолько сильные, что перелом коленной чашечки часто происходит до разрыва сухожилия. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра травмируется чаще, чем сухожилие надколенника, особенно у пожилых людей.

Разгибание колена

Симптомы травм разгибателей коленного сустава При полном разрыве сухожилия пострадавший не может стоять, поднимать выпрямленную ногу, лежа на спине, или выпрямить колено в положении сидя. Обычно возникает боль и отек в области колена. Разрыв сухожилия надколенника 3D модель Надколенная чашечка может быть смещена (вывихнута) выше или ниже обычного положения.

Диагностика травм разгибателей коленного сустава Обследование врачом;

Рентгенологическое исследование

магнитно-резонансная томография. Осматривая колено, врачи определяют, какая структура повреждена. Если у пострадавшего имеется отечность и боль после травмы, врачи просят его сесть и попытаться вытянуть поврежденную ногу или лечь на спину и поднять поврежденную ногу. Если пострадавший не может вытянуть или поднять ногу, вероятно повреждение механизма разгибателя колена. Врач также проводит рентгеновское исследование коленного сустава. Часто на рентгеновских снимках можно увидеть вывих или перелом коленной чашечки. Например, на рентгеновских снимках можно увидеть расположение коленной чашечки выше, чем обычно, над коленным суставом (так называемый приподнятый надколенник). Эти результаты свидетельствуют о разрыве связки надколенника. Однако на рентгеновских снимках коленная чашечка может выглядеть нормально. Для подтверждения диагноза может потребоваться проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ).