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Растяжения плеча

(Разрыв акромиально-ключичного сочленения)

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Основная информация

Растяжения плеча представляют собой разрыв связок, которые удерживают плечо на месте.

  • Отрыв связок может быть полным или частичным.

  • Растяжения плеча встречаются часто, особенно, среди спортсменов, таких как игроки в футбол и регби, а также борцы.

  • Возникает боль в суставе и болезненность при пальпации.

  • Врач назначает рентгеновские снимки, чтобы определить степень тяжести растяжения.

  • Суставы обычно фиксируют при помощи шины, если растяжение не тяжелое, но тяжелые растяжения могут потребовать хирургического вмешательства.

(См. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей).

Плечевой сустав удерживается на месте связками, которые соединяют ключицу с двумя костными отростками на лопатке — одним спереди (так называемый акромион) и один сзади (так называемый клювовидный отросток). Растяжения чаще всего затрагивают связки спереди (так называемые ключично-акромиальные растяжения). Но может быть разорвана одна или несколько связок.

Плечевой сустав

Отрыв связок может быть полным или частичным. При полном или практически полном отрыве связок, которые соединяют ключицу с клювовидным отростком, ключица отдаляется от лопатки — это называется разрывом акромиально-ключичного сочленения.

Растяжения плеча встречаются часто, особенно среди спортсменов, которые участвуют в скоростных или контактных видах спорта, таких как горные лыжи, катание на гидроцикле, футбол, регби и борьба. Такие растяжения происходят в результате падения, как правило, на плечо или, реже, на вытянутую руку.

Вращательная манжета плеча состоит из мышц, которые помогают удерживать плечевую кость в плечевом суставе. Эти мышцы могут защемляться, воспаляться (тендинит) и/или частично или полностью разрываться. Травма вращательной манжеты плеча не считается конкретно растяжением плеча.

Симптомы растяжений плеча

Возникает боль в плечевом суставе и болезненность при пальпации.

Диагностика растяжения плеча

  • Рентгенологическое исследование

Выполняют рентгеновские снимки ключицы с обеих сторон. Рентгеновские снимки помогают врачу определить степень тяжести растяжения, поскольку на них видна величина расхождения костей сустава.

На основании полученных результатов врачи выделяют следующие типы суставов:

  • Тип I: Растяжение незначительное, смещение костей сустава (ключица и лопатка) отсутствует. Данный тип наименее тяжелый.

  • Тип II: Кости сустава частично смещены (так называемый подвывих).

  • Типы III–VI: Кости сустава полностью разошлись. Данные типы представляют собой расхождения костей в ключично-акромиальном соединении.

Лечение растяжений плеча

  • В случае менее тяжелых растяжений — шина и как можно скорее упражнения для поддержания объема движений

  • При тяжелых растяжениях — хирургическое вмешательство

Лечение растяжений плеча зависит от степени тяжести и типа растяжения.

При менее тяжелых растяжениях, таких как типы I и II, сустав обычно фиксируют, как правило, при помощи шины, и как можно раньше начинают выполнять упражнения для поддержания объема движений.

При некоторых тяжелых растяжениях, таких как ключично-акромиальные растяжения, необходимо хирургическое вмешательство.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.