Растяжения плеча представляют собой разрыв связок, которые удерживают плечо на месте.

Отрыв связок может быть полным или частичным.

Растяжения плеча встречаются часто, особенно, среди спортсменов, таких как игроки в футбол и регби, а также борцы.

Возникает боль в суставе и болезненность при пальпации.

Врач назначает рентгеновские снимки, чтобы определить степень тяжести растяжения.

Суставы обычно фиксируют при помощи шины, если растяжение не тяжелое, но тяжелые растяжения могут потребовать хирургического вмешательства.

(См. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей).

Плечевой сустав удерживается на месте связками, которые соединяют ключицу с двумя костными отростками на лопатке — одним спереди (так называемый акромион) и один сзади (так называемый клювовидный отросток). Растяжения чаще всего затрагивают связки спереди (так называемые ключично-акромиальные растяжения). Но может быть разорвана одна или несколько связок.

Плечевой сустав

Отрыв связок может быть полным или частичным. При полном или практически полном отрыве связок, которые соединяют ключицу с клювовидным отростком, ключица отдаляется от лопатки — это называется разрывом акромиально-ключичного сочленения.

Растяжения плеча встречаются часто, особенно среди спортсменов, которые участвуют в скоростных или контактных видах спорта, таких как горные лыжи, катание на гидроцикле, футбол, регби и борьба. Такие растяжения происходят в результате падения, как правило, на плечо или, реже, на вытянутую руку.

Вращательная манжета плеча состоит из мышц, которые помогают удерживать плечевую кость в плечевом суставе. Эти мышцы могут защемляться, воспаляться (тендинит) и/или частично или полностью разрываться. Травма вращательной манжеты плеча не считается конкретно растяжением плеча.

Симптомы растяжений плеча Возникает боль в плечевом суставе и болезненность при пальпации.

Диагностика растяжения плеча Рентгенологическое исследование Выполняют рентгеновские снимки ключицы с обеих сторон. Рентгеновские снимки помогают врачу определить степень тяжести растяжения, поскольку на них видна величина расхождения костей сустава. На основании полученных результатов врачи выделяют следующие типы суставов: Тип I: Растяжение незначительное, смещение костей сустава (ключица и лопатка) отсутствует. Данный тип наименее тяжелый.

Тип II: Кости сустава частично смещены (так называемый подвывих).

Типы III–VI: Кости сустава полностью разошлись. Данные типы представляют собой расхождения костей в ключично-акромиальном соединении.