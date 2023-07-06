Растяжения большого пальца кисти руки представляют собой разрывы связок, соединяющих большой палец с кистью руки.

При растяжении большого пальца у людей возникают затруднения с захватом предметов между большим и указательным пальцами, а также наблюдается боль и отек большого пальца.

Врач диагностирует растяжение большого пальца путем осмотра большого пальца, иногда после введения пациенту обезболивающего для меньшей болезненности при осмотре.

В большинстве случаев растяжения большого пальца фиксируют при помощи колосовидной повязки большого пальца, но иногда необходимо хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей).

Большинство растяжений большого пальца происходит с вовлечением основной связки у основания большого пальца с внутренней стороны кисти. Разрыв связки часто происходит при падении на руку, удерживая при этом лыжную палку. Поэтому эту травму часто называют «пальцем лыжника». Эта связка также может травмироваться при ударе большим пальцем о твердую поверхность при падении либо о мяч при попытке поймать бейсбольный мяч. Повторные чрезмерные растяжения сустава также могут привести к разрыву связки, что происходит у английских егерей, которые руками сворачивают шеи кроликам. Поэтому данную травму иногда называют «пальцем егеря».

Растяжения большого пальца: Палец егеря

Иногда при разрыве связки происходит отрыв маленького фрагмента кости от основания большого пальца (так называемый отрывной перелом).

Симптомы растяжений большого пальца При растяжении большого пальца у пострадавшего возникают затруднения с захватом предметов между большим и указательным пальцами. Возникает боль, отек и иногда кровоподтек большого пальца. После такой травмы большой палец может стать слабым и утратить стабильность.

Диагностика растяжений большого пальца Физикальное обследование

рентгенологическое исследование для исключения переломов. Для диагностики разрыва связки, и, при ее разрыве, степени тяжести повреждения, врач просит пациента подвигать большим пальцем в различных направлениях. Затем врачи перемещают большой палец в разные стороны, держа остальную часть руки неподвижной (так называемая нагрузочная проба). Если сустав большого пальца разболтан, вероятно растяжение. Иногда перед осмотром большого пальца врачом вводят местный анестетик рядом с травмированным пальцем, чтобы сделать осмотр менее болезненным. Врачи также могут осмотреть здоровый большой палец и сравнить его с травмированным большим пальцем. Могут быть назначены рентгеновские снимки под несколькими углами, чтобы исключить переломы. Рентгеновские снимки могут быть сделаны в тот момент, когда врач оказывает давление на травмированный большой палец (это называют стрессовым рентгенологическим исследованием).