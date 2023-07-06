Растяжение связок лодыжки

Растяжение лодыжки представляет собой разрыв связок, которые удерживают лодыжку на месте.

Обычно растяжение лодыжки происходит при ходьбе или беге по пересеченной местности, когда стопа подворачивается внутрь и растягивает связки голеностопного сустава сверх его диапазона движений, приводя к их разрыву.

Как правило, лодыжка отекает, и пострадавший испытывает боль при ходьбе.

Обычно врач диагностирует растяжение лодыжки на основании физикального осмотра и иногда рентгеновских снимков.

Лечение обычно включает PRICE (защита, обеспечение покоя, прикладывание льда, наложение давящей повязки и приподнятое положение травмированной конечности) при легких растяжениях, иммобилизацию и физиотерапию при умеренных и тяжелых растяжениях, и иногда хирургическое вмешательство при очень тяжелых растяжениях.

(См. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей).

В США растяжения голеностопного сустава очень распространены.

Голеностопный сустав состоит из большеберцовой кости, малоберцовой кости, таранной кости и нескольких связок, которые удерживают кости сустава на своем месте (см. иллюстрацию Связки удерживают кости голеностопного сустава).

Степень тяжести растяжения зависит от того, какие связки травмированы и до какой степени они растянуты либо разорваны. На основании степени тяжести врачи классифицируют растяжения следующим образом:

1-я степень: Легкая степень

2-я степень: От средней до тяжелой степени

3-я степень: Очень тяжелые

Большинство случаев растяжения голеностопа относятся к легким.

Связки: удерживают кости голеностопного сустава.

Растяжение обычно случается, когда стопа подворачивается внутрь таким образом, что подошва оказывается обращенной в сторону второй стопы (так называемая инверсия). Эта травма обычно приводит к повреждению связок, расположенных снаружи голеностопного сустава. Инверсия происходит при ходьбе по пересеченной местности, особенно когда человек наступает на камень или спускается с бордюра.

Растяжение лодыжки

В более редких случаях растяжение лодыжки происходит при подворачивании стопы наружу (это называется эверсией).

При подворачивании стопы наружу может возникнуть несколько травм лодыжки:

Отрывной перелом: Связка, которая соединяет большеберцовую кость с одной из костей стопы с внутренней стороны лодыжки, может отрывать небольшой фрагмент большеберцовой кости. Подворачивание стопы наружу, как правило, приводит к отрывному перелому, а не растяжению, потому что эта связка настолько сильная.

Высокое растяжение связок лодыжки: Может произойти разрыв связок, соединяющих большеберцовую кость с другой костью голени (малоберцовая кость) снизу.

Перелом малоберцовой кости: Перелом малоберцовой кости может происходить в голеностопном суставе или иногда рядом с коленом.

При растяжении лодыжки также могут повреждаться нервы.

Определенные состояния могут приводить к подворачиванию стопы наружу (либо вращению лодыжки) и повышать риск растяжения:

Предшествующее растяжение, приведшее к ослаблению связок лодыжки

Слабость или повреждение нервов мышц ног

Ношение определенных видов обуви, например, с каблуком-шпилькой

Растяжения связок и мышц 3D модель

Симптомы растяжения голеностопного сустава Как правило, развивается боль и отек в тканях вокруг травмированной связки. Иногда у людей с растяжением лодыжки возникают мышечные спазмы — спонтанное сокращение мышц вокруг лодыжки. Степень тяжести симптомов зависит от степени тяжести разрыва. При повреждении нервов у человека могут возникнуть проблемы с ощущением местонахождения стопы и голеностопного сустава без визуального контроля (это ощущение называется проприорецепцией). Легкая степень Происходит растяжение и разрыв связок, но разрывы настолько малы, что их можно увидеть лишь под микроскопом. Голеностопный сустав обычно сильно не болит и не отекает, но ослабляется, что повышает вероятность повторной травмы. Период восстановления занимает от нескольких часов до нескольких дней. От средней до тяжелой степени Происходит частичный разрыв связки. Голеностопный сустав часто отекает, образуется кровоподтек, ходьба обычно болезненна и затруднена. Заживление занимает от нескольких дней до нескольких недель. Если лодыжку снова растянуть, могут повреждаться нервы. Очень тяжелые Происходит полный разрыв связки. Во всем голеностопном суставе может образовываться отек и кровоподтек. Голеностопный сустав нестабилен, и человек не может прикладывать к нему какую-либо нагрузку. Заживление обычно занимает 6-8 недель. Если люди не ждут, пока их голеностопный сустав полностью заживет, прежде чем возобновлять обычную активность, у них повышается риск травм в будущем, а сустав может зажить не до конца. Также могут повреждаться нервы. Очень тяжелые растяжения голеностопного сустава могут привести к перелому хряща на конце костей в голеностопном суставе. Эта травма может привести к длительной боли, отеку и, в некоторых случаях, проблемам с ходьбой. Сустав может защемляться (застревать) или выступать (непроизвольное выгибание). Иногда у пациентов молодого возраста развивается артрит голеностопного сустава.

Диагностика растяжений голеностопного сустава Обследование врачом;

иногда рентгенологическое исследование для исключения переломов. Врач расспрашивает об обстоятельствах травмы и проводит физикальный осмотр. Врачи также осуществляют движения в голеностопном суставе в различные стороны, чтобы определить степень тяжести растяжения. Однако, если у пострадавшего сильная боль и большая отечность или мышечные спазмы, осмотр обычно откладывается до тех пор, пока не будет сделана рентгенография для выявления переломов. Для оценки состояния лодыжки врачи осторожно пальпируют лодыжку, чтобы определить, где боль наиболее интенсивна. Если прикосновение к коже над связкой вызывает интенсивную боль, вероятно, произошел разрыв связки. Если прикосновение к коже над костью вызывает боль, возможно, произошел перелом кости. Отечность и спазмы затрудняют оценку состояния лодыжки. В таких случаях врачи могут обездвижить сустав при помощи шины и снова осмотреть сустав через несколько дней. Диагностика растяжения преимущественно основана на результатах осмотра. Однако иногда врач назначает рентгеновские снимки для исключения перелома, если Голеностопный сустав или стопа сильно болят в определенных участках.

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Лечение растяжений голеностопного сустава Защита, обеспечение покоя, прикладывание льда, наложение давящей повязки и приподнятое положение травмированной конечности (PRICE);

Ацетаминофен

бандаж, шина, специально изготовленный ботинок или гипсовая повязка;

Физиотерапия Лечение может включать PRICE, а также ацетаминофен для купирования боли. Костыли используются при всех растяжениях до тех пор, пока люди не смогут нормально ходить.

Легкие растяжения Большинство случаев растяжений голеностопного сустава легкие, не требуют особого лечения и хорошо заживают. Рекомендован комплекс PRICE. Он включает следующие меры: Защита: Поддержка лодыжки при помощи эластичной повязки, шины, специально сконструированного ботинка или гипсовой повязки, в зависимости от того, насколько тяжелым является растяжение.

Покой: Не оказывать нагрузку на травмированный голеностопный сустав при ходьбе и в случае необходимости использовать костыли.

Лед: Приложить пакет со льдом к травмированному голеностопному суставу.

Компрессия: Наложение давящей повязки на голеностопный сустав (оборачивание стопы эластичным бинтом или лентой).

Приподнятое положение Приподнимание голеностопного сустава как можно выше. Для купирования боли обычно применяют ацетаминофен. Большинство пациентов может начинать ходить и выполнять физические упражнения сразу после приобретения поддерживающей обуви. Знаете ли Вы, что...

Растяжения средней тяжести Растяжения средней тяжести можно лечить по методу PRICE. Если ходить очень тяжело, можно носить шину или ботинок для поддержки. Большинство людей может начать ходить и выполнять физические упражнения в течение нескольких дней. Лечебная физкультура позволяет минимизировать отек, восстановить диапазон движений, а также постепенно укреплять мышцы вокруг голеностопного сустава (с тем, чтобы в дальнейшем избежать повторных растяжений).

Тяжелые растяжения При тяжелых растяжениях нужно немедленно обратиться к врачу. Без лечения голеностопный сустав может остаться нестабильным и причинять боль. Лодыжка иммобилизируется, иногда с помощью гипсовой повязки. Большинство пострадавших направляются к специалисту. Насчет необходимости хирургического вмешательства есть несколько мнений. Большинство экспертов считают, что восстановительная хирургия разорванных связок не лучше консервативного лечения. Лечебная физкультура, направленная на восстановление двигательной способности, укрепление мышц и улучшение равновесия, абсолютно необходима, если пострадавший намерен возобновить интенсивные нагрузки. Лечебная физкультура также может ускорить выздоровление.