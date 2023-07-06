Растяжение связок колена и сопутствующие травмы

Растяжения связок колена происходят при разрыве связок, соединяющих бедренную кость с большеберцовой костью. Также может травмироваться хрящевая прокладка (мениск), который действует как амортизатор в колене.
Растяжения коленных связок часто происходят при сгибании или подворачивании колена, когда стопа стоит на земле.
Обычно возникает боль и отек в области колена.
Диагноз обычно ставится на основании результатов физикального обследования.
Часто единственным необходимым лечением является покой и фиксация сустава, но иногда тяжелые травмы требуют восстановления хирургическим путем.
(См. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей).
Некоторые связки помогают удерживать колено на своем месте:
Боковые связки: Эти связки, расположенные с обеих сторон колена, защищают колено от чрезмерного движения из стороны в сторону. Внутренняя боковая связка расположена с внутренней стороны ноги, а наружная боковая связка расположена с внешней стороны ноги.
Крестообразные связки: Эти связки предотвращают чрезмерное движение колена вперед и назад. Передняя крестообразная связка (ПКС) спереди пересекается с задней крестообразной связкой (ЗКС), образуя «Х».
Хрящевые прокладки (мениски) заполняют пространство между бедренной костью и большеберцовой костью. Они помогают стабилизировать и амортизировать коленный сустав.
Что удерживает кости коленного сустава
Две связки, по одной с обеих сторон колена, защищают колено от чрезмерного движения из стороны в сторону.
Две связки внутри сустава (крестообразные связки) предотвращают чрезмерное движение колена вперед и назад:
ПКС спереди пересекает ЗКС, образуя «Х».
Мениски представляют собой хрящевые прокладки, которые действуют как подушки между бедренной костью и большей костью голени (большеберцовой костью), образующих часть коленного сустава.
Наиболее часто травмируемыми структурами коленного сустава являются:
Внутренняя боковая связка
Передняя крестообразная связка
Локализация разрыва зависит от направления воздействия на колено:
Внутренняя боковая и передняя крестообразная связка: Одна или обе эти связки могут разрываться при боковом ударе в колено, когда вес приходится на одну стопу, которая прочно стоит на земле, как это происходит во время футбольного подката. Травма более вероятна, если колено также поворачивается.
Внешняя боковая и передняя крестообразная связка: Эти связки могут быть травмированы, когда воздействие на колено направлено наружу. Этот тип травмы может происходить, когда ногу толкают с внутренней стороны.
Передняя и задняя крестообразные связки: Эти связки могут быть травмированы в случае усилия при разгибании колена.
Мениски: Мениски могут травмироваться, когда человек переносит свой вес на стопу, а колено поворачивается, поскольку оно травмировано.
Симптомы разрывов связок колена и сопутствующих травм
В некоторых случаях пострадавший слышит или чувствует хлопок в колене в момент травмы. Этот хлопок обычно указывает на разрыв связки (особенно, передней крестообразной связки).
Колено болит, отекает, тугоподвижно, и иногда образуется кровоподтек. Локализация боли зависит от травмированной структуры. Может ощущаться нестабильность колена, как будто оно прогибается. Могут возникнуть мышечные спазмы — спонтанное сокращение мышц вокруг колена. Время появления этих симптомов и их степень тяжести зависят от степени тяжести травмы:
Легкая степень тяжести: Отек развивается в течение нескольких первых часов, но может появиться в течение более 24 часов. Интенсивность боли, как правило, легкая или средней тяжести.
Средняя степень тяжести: Боль средней тяжести или тяжелая, особенно при движении или сгибании колена.
Тяжелая степень тяжести: Боль может быть тяжелой, средней тяжести или легкой, а некоторые люди не могут ходить без помощи.
Иногда разрыв мениска препятствует сгибанию колена (так называемое ограничение подвижности сустава).
Иногда травма, которая вызвала разрыв коленного сустава, также приводит к перелому костей и/или повреждению сухожилий в колене (травмы разгибателя колена).
Диагностика разрывов связок колена и сопутствующих травм
Обследование врачом;
рентгенография для выявления переломов костей;
Иногда магнитно-резонансная томография
Врач подозревает растяжение связок колена при наличии у пациентов типичных симптомов (например, отека) и перенесённой травмы, которая могла вызвать растяжение.
Нагрузочная проба
Врач проверяет наличие разрыва связки в колене с помощью определенных движений ноги (так называемая нагрузочная проба). Тщательное обследование, включая нагрузочную пробу, обычно позволяет врачам выявить травмы колена.
Однако, нагрузочную пробу зачастую откладывают, потому что боль в колене обычно слишком сильная для проведения пробы, когда врачи изначально оценивают пострадавшего. Кроме того, существенная отечность и мышечные спазмы могут затруднить оценку колена. Нагрузочная проба может быть выполнена несколько дней спустя, когда симптомы уменьшатся.
Визуализирующие исследования
Если колено причиняет сильную боль или сильно отекло, перед нагрузочной пробой врач обычно делает рентгеновский снимок для исключения перелома костей.
Некоторые результаты свидетельствуют о переломе костей с большей вероятностью:
Сильная боль ощущается в определенных местах коленного сустава.
Пострадавший не может согнуть колено.
Пострадавший не может нагружать поврежденную ногу из-за боли.
Пациент в возрасте старше 55 лет.
Вначале обычно не выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ). Ее могут сделать, если:
подозревается серьезная травма.
Симптомы не разрешаются после нескольких недель лечения по методу PRICE (защита, обеспечение покоя, прикладывание льда, наложение давящей повязки и приподнятое положение травмированной конечности).
Лечение разрывов связок колена и сопутствующих травм
Иногда дренирование жидкости;
защита, обеспечение покоя, прикладывание льда, наложение давящей повязки и приподнятое положение травмированной конечности;
шина или наколенник-фиксатор и костыли;
Иногда хирургическое вмешательство
Если в колене скапливается большое количество жидкости, ее иногда могут дренировать, чтобы снять боль и мышечные спазмы.
Большинство травм легкой или средней степени тяжести можно лечить на начальном этапе с помощью обеспечения защиты, покоя, прикладывания льда, наложения давящей повязки и придания травмированной конечности приподнятого положения (PRICE), иногда с помощью эластичной компрессионной повязки вокруг колена, а иногда с помощью шины или устройства, которое поддерживает колено и предохраняет его от сгибание (иммобилайзер коленного сустава). Иммобилайзеры коленного сустава в основном используются при переломах или разрывах крупных связок, а не при простых растяжениях. Упражнения на диапазон движений начинают рано.
При тяжелом растяжении некоторым лицам может потребоваться ношение съемного наколенника-фиксатора в течение 6 недель или дольше.
Некоторые тяжелые травмы связок или менисков обычно требуют проведения восстановительной операции хирургом-ортопедом. Хирургическое восстановление обычно проводят при небольшом разрезе с использованием маленькой гибкой трубки — эта процедура называется артроскопической хирургией.
Людям с легкими или средней тяжести травмами обычно рекомендуют физические упражнения для укрепления колена. При тяжелых травмах укрепляющие упражнения откладывают до послеоперационного периода.