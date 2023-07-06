Растяжение связок колена и сопутствующие травмы

В некоторых случаях пострадавший слышит или чувствует хлопок в колене в момент травмы. Этот хлопок обычно указывает на разрыв связки (особенно, передней крестообразной связки).

Колено болит, отекает, тугоподвижно, и иногда образуется кровоподтек. Локализация боли зависит от травмированной структуры. Может ощущаться нестабильность колена, как будто оно прогибается. Могут возникнуть мышечные спазмы — спонтанное сокращение мышц вокруг колена. Время появления этих симптомов и их степень тяжести зависят от степени тяжести травмы:

Легкая степень тяжести: Отек развивается в течение нескольких первых часов, но может появиться в течение более 24 часов. Интенсивность боли, как правило, легкая или средней тяжести.

Средняя степень тяжести: Боль средней тяжести или тяжелая, особенно при движении или сгибании колена.

Тяжелая степень тяжести: Боль может быть тяжелой, средней тяжести или легкой, а некоторые люди не могут ходить без помощи.

Иногда разрыв мениска препятствует сгибанию колена (так называемое ограничение подвижности сустава).

Иногда травма, которая вызвала разрыв коленного сустава, также приводит к перелому костей и/или повреждению сухожилий в колене (травмы разгибателя колена).