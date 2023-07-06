Разрыв сухожилий бицепса

Разрывы могут возникать в сухожилиях, которыми крепятся бицепсы к костям плеча, или в сухожилии, которыми мышцы бицепса крепятся к одной из костей предплечья (на локте).

(См. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей).

Мышцы бицепса имеют два сухожилия, которые крепятся к лопатке (лопаточной кости) в плечевом суставе, и одно сухожилие, которое крепится к одной из костей руки (лучевой кости) на локте. Сухожилия бицепса на плече более подвержены разрывам, чем на локте.

Разрыв сухожилия бицепса обусловлен внезапным резким усилием (например, поднятием тяжелого предмета), насильственным разгибанием или скручиванием локтя. Эти разрывы обычно возникают, когда сухожилие уже чрезмерно ослаблено из-за перегрузок (происходящих, к примеру, при поднятии тяжестей). Перегрузки могут вызвать воспаление сухожилия (которое называется тендинит) и иногда его износ. У пожилых людей сухожилие может дегенерировать, что увеличивает риск разрыва. Другие факторы, которые могут ослаблять сухожилие, также могут повысить риск.

Двуглавая мышца плеча 3D модель

Травма, при которой разрывается сухожилие бицепса, также может повредить другие структуры плеча, например, вращательную манжету плеча.

Отрыв сухожилия бицепса может быть полным или частичным. При полном отрыве сухожилия бицепса оно полностью отделяется от кости. В результате обычно невозможно двигать рукой в определенных направлениях. При частичном разрыве сухожилия подвижность не нарушается, однако разрыв может усугубляться вплоть до полного разрыва впоследствии, особенно, если пострадавший подвергает руку существенному давлению.

Симптомы разрывов сухожилия бицепса Разрывы сухожилия бицепса приводят к внезапной сильной боли в плече или у локтя, в зависимости от места разрыва. Боль усиливается при поднимании тяжестей или растягивании. Другие симптомы включают кровоподтеки, отек и слабость. Отсоединение мышцы может образовывать выпуклость на руке (так называемая деформация Попая).

Диагностика разрывов сухожилия бицепса Обследование врачом;

Ультразвуковое исследование

Магнитно-резонансная томография (МРТ) Для диагностики разрыва сухожилия бицепса врачи задают подробные вопросы о травме и проводят тщательный медицинский осмотр. Следует позвонить или обратиться к врачу при появлении сильной боли, ограничении диапазона движений в плече или локте, или появления выпуклости на предплечье. Также часто проводят ультразвуковое исследование плеча. С его помощью можно обнаружить полный отрыв сухожилий плеча. Ультразвуковое исследование менее целесообразно при частичных отрывах и отрыве сухожилия на локте. МРТ может быть выполнена для подтверждения диагноза, но обычно не требуется.