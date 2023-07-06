Разрыв сухожилий бицепса

Разрывы могут возникать в сухожилиях, которыми крепятся бицепсы к костям плеча, или в сухожилии, которыми мышцы бицепса крепятся к одной из костей предплечья (на локте).
(См. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей).
Мышцы бицепса имеют два сухожилия, которые крепятся к лопатке (лопаточной кости) в плечевом суставе, и одно сухожилие, которое крепится к одной из костей руки (лучевой кости) на локте. Сухожилия бицепса на плече более подвержены разрывам, чем на локте.
Разрыв сухожилия бицепса обусловлен внезапным резким усилием (например, поднятием тяжелого предмета), насильственным разгибанием или скручиванием локтя. Эти разрывы обычно возникают, когда сухожилие уже чрезмерно ослаблено из-за перегрузок (происходящих, к примеру, при поднятии тяжестей). Перегрузки могут вызвать воспаление сухожилия (которое называется тендинит) и иногда его износ. У пожилых людей сухожилие может дегенерировать, что увеличивает риск разрыва. Другие факторы, которые могут ослаблять сухожилие, также могут повысить риск.
Травма, при которой разрывается сухожилие бицепса, также может повредить другие структуры плеча, например, вращательную манжету плеча.
Отрыв сухожилия бицепса может быть полным или частичным. При полном отрыве сухожилия бицепса оно полностью отделяется от кости. В результате обычно невозможно двигать рукой в определенных направлениях. При частичном разрыве сухожилия подвижность не нарушается, однако разрыв может усугубляться вплоть до полного разрыва впоследствии, особенно, если пострадавший подвергает руку существенному давлению.
Симптомы разрывов сухожилия бицепса
Разрывы сухожилия бицепса приводят к внезапной сильной боли в плече или у локтя, в зависимости от места разрыва. Боль усиливается при поднимании тяжестей или растягивании. Другие симптомы включают кровоподтеки, отек и слабость. Отсоединение мышцы может образовывать выпуклость на руке (так называемая деформация Попая).
Диагностика разрывов сухожилия бицепса
Обследование врачом;
Ультразвуковое исследование
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Для диагностики разрыва сухожилия бицепса врачи задают подробные вопросы о травме и проводят тщательный медицинский осмотр.
Следует позвонить или обратиться к врачу при появлении сильной боли, ограничении диапазона движений в плече или локте, или появления выпуклости на предплечье.
Также часто проводят ультразвуковое исследование плеча. С его помощью можно обнаружить полный отрыв сухожилий плеча. Ультразвуковое исследование менее целесообразно при частичных отрывах и отрыве сухожилия на локте.
МРТ может быть выполнена для подтверждения диагноза, но обычно не требуется.
Лечение разрыва сухожилия бицепса
Обычно хирургическое вмешательство
Разрывы сухожилия бицепса на локте обычно восстанавливаются хирургическим путем.
Тем не менее, если одно из двух сухожилий не повреждено, для лечения разрыва сухожилия бицепса на плече может быть достаточно общих мер. С помощью льда можно минимизировать отек и боль. Лед помещают в пластиковый пакет, полотенце либо ткань и прикладывают на 15–20 минут как можно чаще в течение первых 24–48 часов. Чтобы уменьшить боль и воспаление, можно применять нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен. Тем не менее, некоторым пациентам НПВП могут быть НЕ показаны, поскольку они могут усугубить кровотечение и ухудшить функцию почек. Ношение пращевидной повязки на травмированной руке предотвращает дальнейшее повреждение и может привести к ее заживлению.
Тем не менее, часто требуется хирургическое вмешательство для исправления отрыва сухожилия на плече, особенно при повреждении других структур плеча, таких как вращательная манжета плеча. Если врачи подозревают, что сухожилия бицепса или вращательной манжеты плеча разорваны, они направляют пациента к хирургу-ортопеду.