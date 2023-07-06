Разрывы ахиллова сухожилия — это разрывы сухожилия, которое соединяет икроножную мышцу с пяточной костью.
Разрыв ахиллова сухожилия происходит, когда движение слишком сильно подталкивает пальцы ног вверх (к голени) или же когда человек бежит или прыгает изо всех сил.
Икроножная мышца сильно болит, ходьба затруднена, особенно, при полном разрыве.
Диагностика разрыва ахиллова сухожилия основана на результатах медицинского осмотра.
Лечение обычно заключается в направлении к хирургу-ортопеду и наложении шины на голеностопный сустав, а в некоторых случаях, при полном разрыве, в хирургическом вмешательстве.
(См. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей).
Разрывы ахиллова сухожилия встречаются часто.
Отрыв сухожилия может быть полным или частичным.
Причины разрывов ахиллова сухожилия
Разрыв ахиллова сухожилия происходит чаще всего у спортсменов и мужчин среднего возраста, ведущих малоподвижный образ жизни, особенно, у потерявших форму и начинающих интенсивную активность либо занятия спортом без постепенной подготовки к ним. Вероятность полного разрыва сухожилия выше у мужчин среднего возраста, чем у спортсменов. Такие травмы могут возникать, когда человек приступает к интенсивной активности без достаточной разминки или растяжки. Как правило, травма возникает во время бега или прыжка, особенно, если спорт требует быстрой смены направлений. Сухожилие рвется, когда движение подталкивает пальцы вверх, к голени, слишком сильно и слишком быстро.
В редких случаях разрыв ахиллова сухожилия происходит без видимой причины у лиц, принимающих фторхинолоны (например, ципрофлоксацин) либо кортикостероиды.
Симптомы разрывов ахиллова сухожилия
При разрывах ахиллова сухожилия у пострадавшего возникает ощущение, как будто его ударили сзади лодыжки, и иногда он слышит щелчок. Икроножная мышца сильно болит, ходьба затруднена, особенно, при полном разрыве. Во всей голени может образовываться отек и кровоподтек.
Диагностика разрывов ахиллова сухожилия
Обследование врачом;
иногда магнитно-резонансная томография (МРТ) или ультразвуковое исследование.
Диагностика разрыва ахиллова сухожилия зачастую основана на медицинском осмотре.
Для проверки на наличие этого разрыва врачи делают следующее:
Они сжимают лодыжку поврежденной ноги; пострадавший при этом лежит лицом вниз. Если сжатие не приводит к изгибу лодыжки, или лодыжка едва сгибается, сухожилие полностью разорвано.
Они просят пострадавшего лечь лицом вниз и согнуть колени. Обычно в этом положении лодыжка слегка согнута. Если она не сгибается, сухожилие обычно разорвано.
Они осторожно пальпируют область вокруг ахиллова сухожилия, чтобы проверить наличие разрыва; пострадавший в это время стоит на поврежденной ноге (если это возможно). Если они обнаруживают впадину, сухожилие разорвано.
Иногда проводится МРТ или ультразвуковое исследование. Однако медицинский осмотр с большей вероятностью выявит разрыв ахиллова сухожилия.
Лечение разрывов ахиллова сухожилия
Консультация хирурга-ортопеда
при частичных и полных разрывах — шина или, возможно, гипсовая повязка;
при некоторых полных разрывах — операция.
Лиц с разрывом ахиллова сухожилия обычно направляют к хирургу-ортопеду.
При частичных и полных разрывах на поврежденную ногу в отделении неотложной помощи накладывается короткая шина. Шина удерживает стопу так, чтобы пальцы были направлены вниз (сгибание подошвы). Это положение предотвращает растяжение ахиллова сухожилия и способствует заживлению разрыва. Шину носят кратковременно. Затем хирург-ортопед решает, лучше ли наложить гипсовую повязку или сделать операцию по восстановлению сухожилия. Людям с разрывом ахиллового сухожилия нельзя нагружать поврежденную лодыжку и следует носить костыли.
Некоторые полные разрывы восстанавливают сразу же хирургическим путем.
Частичные разрывы, при которых симптомы сохраняются в течение 3 месяцев или более, могут потребовать восстановления хирургическим путем.