Разрыв ахиллова сухожилия происходит чаще всего у спортсменов и мужчин среднего возраста, ведущих малоподвижный образ жизни, особенно, у потерявших форму и начинающих интенсивную активность либо занятия спортом без постепенной подготовки к ним. Вероятность полного разрыва сухожилия выше у мужчин среднего возраста, чем у спортсменов. Такие травмы могут возникать, когда человек приступает к интенсивной активности без достаточной разминки или растяжки. Как правило, травма возникает во время бега или прыжка, особенно, если спорт требует быстрой смены направлений. Сухожилие рвется, когда движение подталкивает пальцы вверх, к голени, слишком сильно и слишком быстро.

В редких случаях разрыв ахиллова сухожилия происходит без видимой причины у лиц, принимающих фторхинолоны (например, ципрофлоксацин) либо кортикостероиды.