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Разрыв ахиллова сухожилия

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Основная информация

Разрывы ахиллова сухожилия — это разрывы сухожилия, которое соединяет икроножную мышцу с пяточной костью.

  • Разрыв ахиллова сухожилия происходит, когда движение слишком сильно подталкивает пальцы ног вверх (к голени) или же когда человек бежит или прыгает изо всех сил.

  • Икроножная мышца сильно болит, ходьба затруднена, особенно, при полном разрыве.

  • Диагностика разрыва ахиллова сухожилия основана на результатах медицинского осмотра.

  • Лечение обычно заключается в направлении к хирургу-ортопеду и наложении шины на голеностопный сустав, а в некоторых случаях, при полном разрыве, в хирургическом вмешательстве.

(См. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей).

Разрывы ахиллова сухожилия встречаются часто.

Отрыв сухожилия может быть полным или частичным.

Причины разрывов ахиллова сухожилия

Разрыв ахиллова сухожилия происходит чаще всего у спортсменов и мужчин среднего возраста, ведущих малоподвижный образ жизни, особенно, у потерявших форму и начинающих интенсивную активность либо занятия спортом без постепенной подготовки к ним. Вероятность полного разрыва сухожилия выше у мужчин среднего возраста, чем у спортсменов. Такие травмы могут возникать, когда человек приступает к интенсивной активности без достаточной разминки или растяжки. Как правило, травма возникает во время бега или прыжка, особенно, если спорт требует быстрой смены направлений. Сухожилие рвется, когда движение подталкивает пальцы вверх, к голени, слишком сильно и слишком быстро.

В редких случаях разрыв ахиллова сухожилия происходит без видимой причины у лиц, принимающих фторхинолоны (например, ципрофлоксацин) либо кортикостероиды.

Симптомы разрывов ахиллова сухожилия

При разрывах ахиллова сухожилия у пострадавшего возникает ощущение, как будто его ударили сзади лодыжки, и иногда он слышит щелчок. Икроножная мышца сильно болит, ходьба затруднена, особенно, при полном разрыве. Во всей голени может образовываться отек и кровоподтек.

Диагностика разрывов ахиллова сухожилия

  • Обследование врачом;

  • иногда магнитно-резонансная томография (МРТ) или ультразвуковое исследование.

Диагностика разрыва ахиллова сухожилия зачастую основана на медицинском осмотре.

Для проверки на наличие этого разрыва врачи делают следующее:

  • Они сжимают лодыжку поврежденной ноги; пострадавший при этом лежит лицом вниз. Если сжатие не приводит к изгибу лодыжки, или лодыжка едва сгибается, сухожилие полностью разорвано.

  • Они просят пострадавшего лечь лицом вниз и согнуть колени. Обычно в этом положении лодыжка слегка согнута. Если она не сгибается, сухожилие обычно разорвано.

  • Они осторожно пальпируют область вокруг ахиллова сухожилия, чтобы проверить наличие разрыва; пострадавший в это время стоит на поврежденной ноге (если это возможно). Если они обнаруживают впадину, сухожилие разорвано.

Иногда проводится МРТ или ультразвуковое исследование. Однако медицинский осмотр с большей вероятностью выявит разрыв ахиллова сухожилия.

Лечение разрывов ахиллова сухожилия

  • Консультация хирурга-ортопеда

  • при частичных и полных разрывах — шина или, возможно, гипсовая повязка;

  • при некоторых полных разрывах — операция.

Лиц с разрывом ахиллова сухожилия обычно направляют к хирургу-ортопеду.

При частичных и полных разрывах на поврежденную ногу в отделении неотложной помощи накладывается короткая шина. Шина удерживает стопу так, чтобы пальцы были направлены вниз (сгибание подошвы). Это положение предотвращает растяжение ахиллова сухожилия и способствует заживлению разрыва. Шину носят кратковременно. Затем хирург-ортопед решает, лучше ли наложить гипсовую повязку или сделать операцию по восстановлению сухожилия. Людям с разрывом ахиллового сухожилия нельзя нагружать поврежденную лодыжку и следует носить костыли.

Некоторые полные разрывы восстанавливают сразу же хирургическим путем.

Частичные разрывы, при которых симптомы сохраняются в течение 3 месяцев или более, могут потребовать восстановления хирургическим путем.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.