При молоткообразном пальце кончик пальца загибается вниз и его невозможно выпрямить. Обычно это вызвано повреждением сухожилия.

(См. также Общие сведения о растяжениях и других травмах мягких тканей и Переломы пальцев).

Молоткообразный палец обычно развивается в результате отрыва сухожилия, которое соединяет кость с мышцами на кончике пальца. Это сухожилие (так называемое сухожилие разгибателя) разгибает кончик пальца. Обычно сухожилие разрывается, когда приложенная сила заставляет кончик пальца сгибаться больше, чем обычно. Обычная причина такой травмы — попадание бейсбольного меча по кончику пальца и травмирование его. Поэтому молоткообразный палец иногда называют «палец бейсболиста».

Может поражаться один палец или несколько. Иногда также происходит вывих сустава.

При разрыве сухожилия оно может отрывать фрагмент кости пальца (так называемый отрывной перелом). Если происходит отрывной перелом, хрящ на конце поврежденной кости (поверхность сустава) также ломается.

Молоткообразная деформация пальцев

Молоткообразная деформация пальцев 3D модель

Симптомы молоткообразной деформации пальцев Обычно возникает боль, отек и кровоподтек в области пальца сразу после травмы. Сустав остается изогнутым. Пострадавший не может его выпрямить. В некоторых случаях под ногтем собирается кровь (так называемая подногтевая гематома).

Диагностика молоткообразной деформации пальцев Физикальное обследование

рентгенологическое исследование для исключения переломов. Обычно врач может диагностировать молоткообразный палец при осмотре пальца. Обычно выполняют рентгеновские снимки под разными углами, чтобы подтвердить перелом.