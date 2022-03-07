Поражения электрическим током

Поражение электрическим током — это прохождение электрического тока через тело человека, сопровождающееся нарушением функций каких-либо внутренних органов или ожогом тканей.
Часто основным симптомом поражения является ожог кожи, однако не все серьезные поражения могут быть визуально заметными.
Пострадавшего обследуют на предмет нарушений сердечного ритма, переломов, вывихов, повреждений спинного мозга и других травм.
Пострадавшему проводят мониторинг нарушений сердечного ритма, обрабатывают ожоги, в случае обширных внутренних ожоговых повреждений назначают внутривенные вливания и другие виды лечения.
Поражение электрическим током может произойти при взаимодействии с неисправными электроприборами или электромеханическим оборудованием либо при случайном прикосновении к бытовой или силовой электропроводке. Удар электрическим током в результате прикосновения к бытовой электрической розетке или маломощному электроприбору обычно обходится без последствий, однако высоковольтное напряжение ежегодно уносит жизни примерно 300 человек только в США.
Как электричество влияет на организм
Проходя через организм, электрический ток вырабатывает тепловую энергию, которая обжигает и разрушает ткани. Ожоги поражают внутренние ткани и кожу. Удар электрическим током может привести к короткому замыканию собственных электрических систем организма, в результате чего нервы перестают передавать импульсы либо передают их в хаотичном порядке. Нарушения передачи импульсов влияют на
мышцы, заставляя их интенсивно сокращаться;
Сердце, вызывая его остановку (остановка сердца)
Головной мозг, вызывая судороги, потерю сознания и другие расстройства
Тяжесть поражения может разниться от легкой до смертельной и определяется следующими факторами:
Интенсивность тока
Тип тока
Траектория прохождения тока через тело
Длительность воздействия тока
Электрическое сопротивление контактного участка
Интенсивность тока
Интенсивность тока характеризуется вольтами и амперами. Напряжение электрического тока в бытовых сетях США составляет от 110 до 220 вольт. Во многих других странах стандартный бытовой ток составляет 220 вольт. Напряжение в стандартной электрической розетке в США составляет 110 вольт, а розетки с напряжением 220 вольт используются для больших приборов, таких как сушилки и холодильники. Сети с напряжением выше 500 вольт считаются высоковольтными. Высоковольтное электричество может «пробивать» воздух на расстояние от пары сантиметров до пары метров, в зависимости от напряжения (дуговой разряд). Соответственно, человек может получить удар током, оказавшись слишком близко от высоковольтной линии. Высокое напряжение приводит к более тяжелым травмам, чем низкое, и часто повреждает внутренние органы.
Тип тока
Электрический ток бывает постоянным (DC) или переменным (AC). Постоянный ток, например, вырабатываемый аккумуляторами, течет только в одном направлении. Переменный ток, например, поступающий через розетку, подключенную к бытовой электросети, меняет свое направление 50–60 раз в секунду.
Переменный ток более опасен, чем постоянный. Постоянный ток обычно вызывает единичное сокращение мышц, часто достаточно сильное для того, чтобы оттолкнуть человека от источника тока. Переменный ток вызывает длительное сокращение мышц, часто не позволяя человеку разорвать контакт с источником тока. В результате воздействие оказывается длительным. Даже еле ощутимый переменный ток небольшой силы может заставить человека сжать руку. Переменный ток чуть большей силы может привести к сокращению грудных мышц и блокировать дыхание. Еще более сильный ток может стать причиной смертельного нарушения сердечного ритма (аритмии).
Траектория тока
Характер поражения тканей электрическим током определяется траекторией движения электричества внутри тела. Поскольку переменный ток постоянно меняет направление, говорить о точках «входа» и «выхода» не вполне корректно. Имеет смысл говорить об «источнике» и «заземлении». Точкой источника электричества чаще всего является рука, второй по распространенности — голова. Точкой заземления чаще всего является нога. Ток, проходящий из руки в руку или из руки в ногу, может пройти через сердце и будет гораздо опаснее тока, который проходит из ноги в землю. Прохождение тока через голову может нарушить работу головного мозга.
Длительность воздействия
В общем случае, чем дольше воздействие тока на человека, тем сильнее травма.
Электрическое сопротивление
Электрическое сопротивление — это способность противодействовать движению электричества. Наибольшим электрическим сопротивлением обладает кожа. Чем толще кожа, тем сильнее сопротивление. Так, толстая загрубевшая кожа ладони или подошвы обладает гораздо большим электрическим сопротивлением, чем тонкая кожа тыльной стороны предплечья. Влажная кожа или кожа с нарушенной целостностью (порезами или царапинами) обладает меньшим сопротивлением. Если электрическое сопротивление кожи в зоне контакта велико, поражение электрическим током будет носить преимущественно локальный характер, часто ограничиваясь ожогом кожи. При низком сопротивлении кожи поражение электрическим током сильнее затронет внутренние органы. Соответственно, если поражению электрическим током подвергнется человек с влажной кожей, например, уронив в ванну электрический фен или наступив в лужу, в которую упал оборвавшийся высоковольтный провод, повреждения будут преимущественно внутренними.
Симптомы поражения электрическим током
Часто основным симптомом поражения электрическим током является ожог кожи, хотя некоторые электротравмы обходятся без внешних повреждений. Поражение высоковольтным током может привести к обширным внутренним ожогам. Обширное поражение мышц может привести к сильнейшему отеку конечности, сжатию артерий (синдром сдавления) и нарушению ее кровоснабжения. Если электрический ток пройдет около глаз, возможно возникновение катаракт. Катаракты могут развиться в течение нескольких дней после поражения, либо спустя годы. При поражении большого объема мышечной ткани (расстройство, которое называется рабдомиолиз), в кровь вбрасывается химическое вещество миоглобин. Миоглобин может повредить почки.
Если маленький ребенок закусит или начнет сосать электрический провод, он может получить ожоги рта и губ. Такие ожоги могут обезобразить лицо и помешать росту зубов, челюстей и лица. Кроме этого, такая травма чревата обильным кровотечением из расположенной в губе артерии, которое может начаться через 5–10 дней после травмы, когда сойдет струп.
Небольшой разряд электричества может вызвать мышечную боль и спровоцировать слабое сокращение мышц или испуг с последующим падением. Сильный разряд может вызвать нарушение сердечного ритма, от незначительного до смертельного. Сильные разряды также могут спровоцировать сильнейшие сокращения мышц, достаточные для того, что оторвать человека от земли или вызвать вывих суставов, перелом костей и другие ударные травмы.
Кроме того, поражение электрическим током может сопровождаться разными повреждениями нервов и головного мозга и вызывать судороги, внутримозговое кровотечение (кровоизлияние), ухудшение кратковременной памяти, психологические нарушения, раздражительность или бессонницу. Поражение нервов периферической нервной системы или поражение спинного мозга может привести к слабости, параличу, онемению, покалыванию, хроническим болям и эректильной дисфункции (импотенции).
Диагностика поражений электрическим током
Обследование врачом;
Пострадавшего обследуют на предмет ожогов, переломов, вывихов, повреждений спинного мозга и других травм.
Большинство людей, у которых отсутствуют симптомы и предшествующие заболевания сердца, которые подверглись лишь кратковременному воздействию тока под низким напряжением и не беременны, не нуждаются в обследованиях или мониторинге. Пострадавшему могут сделать электрокардиограмму (ЭКГ), чтобы проверить сердцебиение. У некоторых пострадавших берут анализы крови и мочи. В случае потери сознания может возникнуть необходимость проведения визуализационных обследований, например, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга.
Профилактика поражений электрическим током
Важнейшей мерой профилактики поражений электрическим током является обучение технике безопасности при работе с электричеством. Надлежащий порядок разработки, монтажа и обслуживания всех электроприборов позволяет избежать поражения электрическим током на работе и в быту. Монтаж и ремонт электропроводки должны осуществлять только специалисты. Если в семье есть маленькие дети, нужно закрывать розетки специальными заглушками.
Все электроприборы, к которым могут прикасаться люди, должны быть надлежащим образом заземлены. Наиболее безопасны розетки с заземлением. Модификация заземленных шнуров питания для подключения к незаземленным розеткам опасна и увеличивает вероятность поражения электрическим током. В зонах, подверженных воздействию влаги, например, на кухне, в санузле или во дворе, рекомендуется устанавливать автоматы защиты цепи, которые прекращают подачу электричества при утечке тока силой больше 5 миллиампер.
Во избежание поражения дуговым разрядом не следует пользоваться шестами и лестницами вблизи высоковольтных линий.
Лечение поражений электрическим током
Сердечно-легочная реанимация
Лечение ожога
Сначала нужно устранить воздействие тока на организм пострадавшего. Безопаснее всего отключить ток — например, с помощью рубильника или прерывателя цепи, либо выдернув из розетки электроприбор, который воздействует на пострадавшего. Никто не должен прикасаться к человеку до отключения тока.
Отличить высоковольтные провода от низковольтных довольно трудно, особенно вне помещения. Отключение высоковольтной линии осуществляется силами сотрудников местной службы энергоснабжения. Многие сердобольные спасатели получали поражение электрическим током в попытке освободить пострадавшего.
Когда к пострадавшему можно будет прикоснуться, спасателю следует проверить его дыхание и пульс. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса немедленно приступают к сердечно-легочной реанимации (СЛР). При существенных поражениях необходимо вызвать скорую помощь. Тяжесть электрического ожога может быть обманчива, поэтому при возникновении каких-либо сомнений на этот счет следует обратиться к врачу.
Пострадавшим с рабдомиолизом обычно назначают массивные внутривенные вливания.
При необходимости проводят вакцинацию от столбняка.
Если травма вызывает боль, пострадавшему назначают анальгетики.
Ожоги кожи обрабатывают противоожоговой мазью и накладывают стерильную повязку. При незначительных ожогах кожи возможно лечение на дому. При более серьезных травмах пострадавшего отправляют в больницу, лучше всего — в ожоговый центр. При наличии любого из перечисленных ниже симптомов пострадавшего наблюдают в стационаре от 6 до 12 часов.
Отклонения от нормы сердечного ритма или результатов электрокардиограммы (ЭКГ)
У пациента наблюдаются симптомы нарушений со стороны сердца (например, боль в груди или иногда одышка)
Наличие сопутствующих тяжелых травм
Беременность (часто, но не всегда)
Наличие сердечных заболеваний в анамнезе (часто, но не всегда)
Маленьких детей, получивших поражение электрическим током в результате закусывания или сосания электрических проводов, направляют к детскому ортодонту, челюстно-лицевому хирургу или к другому специалисту, имеющему опыт лечения подобных травм.
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые ресурсы на английском языке, которые могут быть полезными. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний, Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH): Электрическая безопасность: в этом важном хранилище советов по обеспечению безопасности на рабочем месте представлена информация об опасностях, связанных с электрическим током, с которыми сталкиваются работники, а также о том, как их смягчить и устранить их последствия.
Международный фонд по вопросам электрической безопасности (Electrical Safety Foundation International, ESFI): информация о том, как обеспечить электрическую безопасность дома и на рабочем месте, включая информацию о том, как распознать опасные признаки поражения электрическим током, а также о достижениях в области технологий безопасности.