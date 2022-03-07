Часто основным симптомом поражения электрическим током является ожог кожи, хотя некоторые электротравмы обходятся без внешних повреждений. Поражение высоковольтным током может привести к обширным внутренним ожогам. Обширное поражение мышц может привести к сильнейшему отеку конечности, сжатию артерий (синдром сдавления) и нарушению ее кровоснабжения. Если электрический ток пройдет около глаз, возможно возникновение катаракт. Катаракты могут развиться в течение нескольких дней после поражения, либо спустя годы. При поражении большого объема мышечной ткани (расстройство, которое называется рабдомиолиз), в кровь вбрасывается химическое вещество миоглобин. Миоглобин может повредить почки.

Если маленький ребенок закусит или начнет сосать электрический провод, он может получить ожоги рта и губ. Такие ожоги могут обезобразить лицо и помешать росту зубов, челюстей и лица. Кроме этого, такая травма чревата обильным кровотечением из расположенной в губе артерии, которое может начаться через 5–10 дней после травмы, когда сойдет струп.

Небольшой разряд электричества может вызвать мышечную боль и спровоцировать слабое сокращение мышц или испуг с последующим падением. Сильный разряд может вызвать нарушение сердечного ритма, от незначительного до смертельного. Сильные разряды также могут спровоцировать сильнейшие сокращения мышц, достаточные для того, что оторвать человека от земли или вызвать вывих суставов, перелом костей и другие ударные травмы.

Кроме того, поражение электрическим током может сопровождаться разными повреждениями нервов и головного мозга и вызывать судороги, внутримозговое кровотечение (кровоизлияние), ухудшение кратковременной памяти, психологические нарушения, раздражительность или бессонницу. Поражение нервов периферической нервной системы или поражение спинного мозга может привести к слабости, параличу, онемению, покалыванию, хроническим болям и эректильной дисфункции (импотенции).