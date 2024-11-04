Поражение молнией происходит в результате кратковременного воздействия чрезвычайно сильного тока грозового разряда.

Поражение молнией иногда приводит к летальному исходу, поскольку сердце перестает биться, а дыхание останавливается.

В некоторых случаях выжившим после тяжелого поражения молнией делают электрокардиограмму для оценки сердцебиения; могут также понадобиться анализы крови и визуализационные обследования.

После реанимации пострадавшего переходят к лечению ожогов и других травм.

Молния создает мощнейший электрический импульс длительностью в доли миллисекунды. Проходя через организм, электрический ток вырабатывает тепловую энергию, которая обжигает и разрушает ткани. Ожоги могут поражать кожу и иногда внутренние ткани. Столь малая длительность воздействия часто ограничивает поражение верхнего слоя кожи. Кроме того, при поражении молнией внутренние ожоги возникают гораздо реже, чем при поражении электрическим током. Тем не менее, удар молнии может привести к мгновенной смерти в результате короткого замыкания электрических систем сердца. Удар молнии может также привести к поражению нервной системы, включая головной мозг, вызвать судороги, потерю сознания или другие отклонения.

В США поражение молнией является второй по частоте причиной смертности от природных катаклизмов, уносящей жизни 30 человек и приводя к нескольким сотням случаев травм ежегодно. Некоторые травмы приводят к стойкой инвалидности.

Молния обычно попадает в высокие или отдельно стоящие объекты, в том числе деревья, башни, укрытия, флагштоки, трибуны и изгороди. Человек, застигнутый грозой в открытом поле, может оказаться самым высоким объектом. Металлические предметы и вода не притягивают молнии, но в случае их попадания быстро проводят электричество. Электрический разряд от удара молнии может передаваться по наружным силовым или телефонным кабелям к телефонам и электроприборам в доме.

Поражение молнией может воздействовать на человека несколькими способами:

Молния может ударить непосредственно в человека.

Электрический ток может перетечь на человека, находящегося рядом с объектом, в который ударила молния, либо прикасается к нему.

Электрический ток может достичь человека по земле.

Удар током может отбросить человека в сторону и привести к тупым травмам.

Симптомы поражений молнией Удар молнии может привести к остановке сердца или нарушению сердечного ритма. Остановка или перебои в работе сердца часто приводят к остановке дыхания. Через некоторое время сердцебиение может нормализоваться самостоятельно, но если человек не начнет дышать, его организм не будет получать кислород. Недостаток кислорода и, возможно, поражение нервной системы могут снова привести к остановке сердца. Поражение головного мозга обычно приводит к потере сознания. При сильном поражении мозга пострадавший может впасть в кому. В большинстве случаев пострадавший приходит в себя, но не помнит, что происходило перед тем, как он получил травму (амнезия). Пострадавший может быть дезориентирован, медленно соображать, ему может быть сложно сосредоточиться и вспомнить недавние события. Могут произойти изменения личности, в том числе стойкие. У пострадавших часто лопаются барабанные перепонки. Могут развиться разнообразные поражения глаз, в том числе катаракты. Часто возникает временный паралич и онемение обеих ног (паралич при ударе молнией). Иногда на коже могут присутствовать пятна неправильной формы или она может выглядеть синюшной. На коже также может не быть никаких следов либо могут отмечаться легкие ожоги в форме перьев и ветвей, состоящие из групп мелких точек, похожих на ожоги от сигарет, или в виде полосок в тех местах, где пот превратился в пар. Может возникнуть онемение, покалывание и слабость, указывающие на повреждение нервов, отходящих от спинного мозга (периферическая невропатия).

Диагностика поражений молнией Электрокардиография Поражения молнией часто происходят на глазах у других людей, однако при обнаружении на улице человека без сознания или с амнезией вскоре после грозы можно предположить, что в него ударила молния. При тяжелых поражениях (например, если пострадавший потерял сознание с возможной временной остановкой сердца) пострадавшего отправляют в больницу и делают электрокардиограмму (ЭКГ). ЭКГ позволяет определить, нормально ли функционирует сердце. Выполняются визуализационные обследования, такие как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), а также другие обследования.

Лечение поражений молнией При необходимости сердечно-легочная реанимация Удар молнии не приводит к накоплению электричества в организме, поэтому пострадавший не представляет опасности для лиц, оказывающих первую медицинскую помощь. При отсутствии пульса или дыхания пострадавшим необходима срочная сердечно-легочная реанимация (СЛР), включая непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Если в распоряжении спасателей есть автоматический внешний дефибриллятор, нужно воспользоваться им (см. рисунок Автоматический внешний дефибриллятор: запуск сердца «от внешнего источника питания»). Если у человека восстанавливается пульс, но спонтанного дыхания все еще не достигнуто, необходимо продолжать искусственное дыхание, поскольку дыхательные мышцы могут остаться парализованными даже после возобновления работы сердца. Также нужно вызвать скорую медицинскую помощь. Во многих случаях удар молнии не приводит к существенному ухудшению общего состояния здоровья, и при своевременном проведении СЛР пострадавший с большой вероятностью может вернуться к нормальной жизни. При наличии ожогов и других травм проводят соответствующее лечение. Если реанимационные мероприятия не дают результата в течение первых 20 минут, их прекращают — по всей видимости, человек уже мертв.

Прогноз при поражениях молнией Поражение молнией иногда приводит к летальному исходу. Единственной причиной смерти является остановка сердца и прекращение дыхания в момент поражения. Если сердцебиение и дыхание возобновляются, пострадавший не умирает. Неспособность пострадавшего вспомнить недавние события или собраться с мыслями может указывать на стойкое поражение головного мозга. Паралич при ударе молнией обычно проходит в течение нескольких часов, хотя иногда могут сохраняться остаточные явления в виде слабости или неуклюжести. У пострадавших с поражением нервов часто развиваются стойкие расстройства, в том числе хронические боли, бессонница и эректильная дисфункция.

Профилактика поражений молнией Внимательное отношение к прогнозу погоды во время сезона гроз, особенно при организации мероприятий на открытом воздухе, позволит принять своевременное решение и либо отменить мероприятие, либо подготовиться к возможным изменениям обстановки. Сильные порывы ветра, дождь и сгущающиеся тучи могут быть признаками приближения грозы. Первые раскаты грома означают, что присутствующие уже в опасности и им следует укрыться либо в крупном жилом здании, либо в полностью закрытом металлическом транспортном средстве (например, в автомобиле или микроавтобусе) с закрытыми окнами. Укрытие в открытом транспортном средстве (например, в грузовике с открытым верхом или гольф-мобиле) или небольшом открытом строении, таком как беседка, небезопасно. Возобновлять мероприятие на открытом воздухе следует не ранее чем через 30 минут после последнего раската грома или вспышки молнии. Чтобы избежать поражения молнией внутри зданий, во время грозы не следует прикасаться к водопроводным трубам или электропроводке, использовать устройства с электропроводами, в том числе стационарный телефон, компьютер, видеоприставки или наушники, соединенные с аудиосистемой. Чтобы обезопасить себя еще больше, стоит держаться подальше от окон и дверей и отключить и обесточить электроприборы до начала грозы. Мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и плейеры не опасны, если они работают от батарей, поскольку в таком случае они не притягивают молнии.