Синдром сдавления представляет собой повышение давления в пространстве вокруг определенных мышц. Он возникает, если отек травмированных мышц настолько выражен, что вызывает прекращение тока крови.

Боль в травмированной конечности усиливается и становится сильнее ожидаемой в такой ситуации, а с усугублением синдрома конечность может неметь, отекать, бледнеть и становиться холодной на ощупь.

Врачи предполагают диагноз на основании симптомов и подтверждают его с помощью проверки пульса в конечности и измерения давления в компартменте.

Врач немедленно удаляет все, что сдавливает конечность, например, шину или гипсовую повязку, а если данная мера неэффективна, проводится экстренное хирургическое вмешательство для ослабления давления.

Если ткани конечностей погибают из-за отсутствия кровоснабжения, может возникнуть необходимость ампутации конечности.

Синдром сдавления встречается редко, но он является очень серьезным состоянием. Он может привести к потере конечности. Либо мышцы поврежденной конечности могут остаться укороченными навсегда (так называемая контрактура).

Некоторые мышцы, например, мышцы голени, окружены плотной фиброзной оболочкой, так называемой фасцией. Эта оболочка образует замкнутое пространство (компартмент), которое содержит мышечную ткань, кровеносные сосуды и нервы. Эта оболочка препятствует расширению тканей внутри участка сдавления из-за отека в случае тяжелого повреждения мышц или кости. Поскольку места для отекших тканей недостаточно, повышается давление на мышцы в участке сдавления. Повышенное давление оказывает давление на кровеносные сосуды в участке, и кровь не может достигать мышечной ткани и обеспечивать ее кислородом. Если мышца слишком долго лишена кислорода, ее повреждение усугубляется, что вызывает еще больший отек и увеличивает давление в ткани. Спустя всего несколько часов происходит необратимое повреждение и начинается гибель мышцы и прилежащих мягких тканей.

Синдром сдавления чаще возникает после следующих событий:

Перелом, в частности, переломе голени

Травма конечности с размозжением ткани

В редких случаях синдром сдавления развивается при наложении слишком тугой гипсовой повязки или бандажа и препятствии кровотоку. Прочие редкие случаи включают змеиные укусы, сильное напряжение либо передозировку наркотика (такого как героин или кокаин).

Симптомы синдрома сдавления Первым симптомом синдрома сдавления может быть усиливающаяся боль. Как правило, боль сильнее, чем ожидается для существующей травмы. Движение пальцами рук или ног, приводящее к растяжению поврежденных мышц, сопровождается болью. Обезболивающие оказывают слабый эффект. Поскольку нарушение усугубляется, у пациентов могут возникать аномальные ощущения в травмированной конечности, также могут нарушаться движения в стопе либо кисти травмированной конечности. Может наблюдаться онемение и с выраженный отек конечности, а кожа может стать бледной, холодной и плотной на ощупь. Повышается риск инфицирования.

Диагностика синдрома сдавления Обследование врачом;

Измерение давления в компартменте Если у пострадавшего с травмой, особенно с тяжелой, после наложения гипсовой повязки или шины развиваются следующие симптомы, ему следует немедленно обратиться к врачу: усиление боли в обездвиженной конечности;

боль при попытке осторожно пошевелить пальцами обездвиженной конечности;

онемение конечности. Врач подозревает синдром сдавления на основании симптомов. Для подтверждения диагноза он проверяет пульс в конечности и измеряет давление в компартменте. Для измерения давления ему может понадобиться игла с присоединенным датчиком давления. Он вводит иглу в участок сдавления поврежденной конечности, непосредственно под фасцию. Датчик регистрирует давление, и иглу извлекают. Либо вместо иглы можно использовать тонкую гибкую трубку (катетер), который остается на месте, обеспечивая возможность постоянного мониторинга давления.