Перелом костей таза

У молодых людей тяжелые переломы всех костей таза могут происходить при столкновении автомобилей или мотоциклов на большой скорости, наезде на пешехода либо падении с высоты. Такие переломы могут вызывать кровотечение, представляющее угрозу для жизни, независимо от нарушения целостности кожи. Это может привести к опасному снижению артериального давления (шоку). Также могут быть повреждены близлежащие нервы и внутренние органы, такие как мочевой пузырь, половые органы и кишечник. Тяжелые переломы обычно нестабильны.

У некоторых пожилых людей кости ослаблены из-за остеопороза. Поэтому у них перелом части костей таза может произойти при падении, например, при выходе из ванны, спуске по лестнице или даже просто на ровном месте.

Один тип перелома костей таза характерен для подростков, особенно, при занятиях спортом. Эти переломы (их называют отрывными переломами) обычно происходят при внезапном сокращении мышцы и отрыве небольшого костного фрагмента от седалищной кости, к которой присоединяются задние мышцы бедра (рядом с основанием ягодиц).