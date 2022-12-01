Может произойти перелом одной или более костей таза. Такие переломы варьируют от небольшого скола кости и переломов, вызванных воздействием небольшой силы (такие переломы могут происходить у лиц пожилого возраста с остеопорозом) до переломов, вызванных воздействием значительной силы (как это случается при дорожно-транспортных происшествиях).
У большинства людей переломы таза сопровождаются сильной болью, которая не исчезает ни в лежачем, ни в сидячем положении.
Тяжелые переломы костей таза могут приводить к кровотечению, представляющему угрозу для жизни, а также могут сопровождаться серьезными травмами других органов.
На рентгеновском снимке может быть видно большинство переломов костей таза, но обычно назначают также компьютерную томографию.
Небольшие переломы требуют только назначения обезболивающих, а при тяжелых переломах может потребоваться стабилизация при помощи внешнего устройства либо хирургическое вмешательство по установке пластинок и болтов.
(См. также Общие сведения о переломах).
Таз, расположенный внизу туловища, состоит из трех костей:
Подвздошная кость — самая большая и верхняя кость таза, расположенная сзади.
Лобковая кость — средняя кость таза, расположенная спереди
Седалищная кость — нижняя кость таза, расположенная сзади
Кости таза образуют углубление для соединения головки бедра (бедренной кости) и, вместе с бедренной костью, образуют тазобедренный сустав. Таз присоединяется к копчику (крестцу) связками у основания остистого отростка. Эти кости удерживаются множеством связок. Мышцы бедра (мышцы задней поверхности бедра и ягодичные мышцы присоединяются к тазу с помощью сухожилий.
Перелом костей таза
Переломы костей (показаны красным цветом) могут случаться в подвздошной, лобковой или седалищной кости.
Причины переломов костей таза
У молодых людей тяжелые переломы всех костей таза могут происходить при столкновении автомобилей или мотоциклов на большой скорости, наезде на пешехода либо падении с высоты. Такие переломы могут вызывать кровотечение, представляющее угрозу для жизни, независимо от нарушения целостности кожи. Это может привести к опасному снижению артериального давления (шоку). Также могут быть повреждены близлежащие нервы и внутренние органы, такие как мочевой пузырь, половые органы и кишечник. Тяжелые переломы обычно нестабильны.
У некоторых пожилых людей кости ослаблены из-за остеопороза. Поэтому у них перелом части костей таза может произойти при падении, например, при выходе из ванны, спуске по лестнице или даже просто на ровном месте.
Один тип перелома костей таза характерен для подростков, особенно, при занятиях спортом. Эти переломы (их называют отрывными переломами) обычно происходят при внезапном сокращении мышцы и отрыве небольшого костного фрагмента от седалищной кости, к которой присоединяются задние мышцы бедра (рядом с основанием ягодиц).
Симптомы переломов костей таза
Большинство переломов таза сопровождается довольно сильной болью в паху, которая не исчезает ни в лежачем, ни в сидячем положении. Если пострадавший пытается ходить, боль существенно усиливается (хотя у некоторых получается ходить). Область травмы часто отекает и образуется кровоподтек. Человек может пытаться держать бедро или колено согнутым в определенном вынужденном положении, чтобы избежать усиления боли.
При тяжелых и нестабильных переломах костей таза у пострадавшего может возникать сильная боль, вплоть до неспособности к самостоятельному передвижению. Однако небольшие переломы вызывают менее сильную боль.
При повреждении других структур у пострадавших могут отмечаться другие симптомы. У них может появляться кровь в моче, затруднения при мочеиспускании, неконтролируемое подтекание мочи (недержание) либо кровотечение из прямой кишки или влагалища.
При повреждении суставной впадины тазобедренного сустава пострадавший может потерять трудоспособность.
Если кровотечение достаточно тяжелое, чтобы вызвать шок, либо если повреждены другие органы, может наступить смерть.
Диагностика переломов костей таза
Рентгенологическое исследование
Обычно компьютерная томография
Физикальное обследование для исключения других травм
(См. также Диагностика переломов).
При подозрении на травму костей таза пострадавшему необходимо обратиться в пункт неотложной помощи. Если люди попали в крупную аварию, их обычно доставляют в отделение неотложной терапии автомобилем скорой помощи. Там определяют травмы и начинают лечение.
Врач подозревает перелом костей таза, если у пациента отмечается боль в паху, либо была обширная травма. В этом случае выполняют рентгенологическое исследование. На рентгеновских снимках может быть видно большинство переломов костей таза. Для определения всех фрагментов костей, а также для исключения других травм обычно назначают компьютерную томографию (КТ).
Для исключения других травм (особенно повреждения мочевыводящих путей) врач проводит физикальное обследование. Оно включает неврологический осмотр, пальцевое исследование прямой кишки и гинекологический осмотр у женщин. Также назначают анализы мочи. Если врач подозревает травму мочевых путей, выполняется КТ либо другое визуализирующее исследование мочевыводящих путей.
Лечение переломов костей таза
При небольших стабильных переломах как правило, только обезболивающие и ходьба
При тяжелых переломах — внешнее устройство или хирургическое вмешательство для иммобилизации таза
При необходимости процедуры для остановки кровотечения
Если пострадавшего доставили в отделение неотложной помощи после крупного дорожно-транспортного происшествия, необходимо как можно быстрее начать лечение серьезных травм. При тяжелом кровотечении необходимо немедленно предпринять меры для остановки кровотечения. Пострадавшему обычно требуется госпитализация.
Небольшие стабильные переломы костей таза обычно заживают, не вызывая постоянной нетрудоспособности. В редких случаях необходимо хирургическое вмешательство, но может потребоваться постельный режим. Однако постельный режим назначают в течение как можно более короткого периода. Обезболивающие препараты (анальгетики) помогают облегчить боль в достаточной степени, чтобы пациент мог ходить. Чтобы избежать слабости, скованности и других осложнений, которые возникают при постельном режиме, пострадавший должен начать ходить, стоять и полностью нагружать свои суставы в кратчайшие сроки, даже если он способен делать это лишь в течение короткого времени. Попытки ходьбы не приводят к дополнительным травмам в участке перелома. Большинство людей может ходить на короткие расстояния без ходунков к 1 неделе, а через 1–2 месяца может ходить без помощи, испытывая лишь легкий дискомфорт.
Тяжелые переломы костей таза, которые часто нестабильны, должны быть фиксированы. Персонал службы экстренной помощи обычно стабилизирует сустав путем обертывания его полосками ткани или бандажом, предназначенным для этой цели, до полной стабилизации травмированного участка. Для более надежной стабилизации травмированного участка, особенно, в случае серьезных травм, врач может присоединить снаружи к тазу жесткую металлическую рамку с использованием длинных винтов, вкручиваемых в кости через кожу. Это устройство называется внешним фиксатором. После стабилизации травмированного участка обычно выполняют хирургическое вмешательство для сопоставления костных обломков и установления пластин и винтов для удержания их на месте (так называемая открытая репозиция с внутренней фиксацией или ОРВФ). После стабилизации костей таза пациентам рекомендуют как можно скорее начать ходить. Иногда перелом восстанавливают хирургическим путем немедленно, без использования внешнего фиксатора.
Если сохраняется кровотечение, можно выполнить эмболизацию или тампонаду таза:
Эмболизация подразумевает помещение тонкой гибкой трубки (катетера) в кровеносный сосуд и его продвижение его в поврежденный кровеносный сосуд. Через катетер в поврежденные кровеносные сосуды вводят небольшие пружины или гелеподобное вещество, которые вызывают их закупорку, таким образом, останавливая кровотечение.
Тампонада таза подразумевает хирургическое вмешательство для помещения специального материала вокруг травмированных органов таза. Этот материал абсорбирует кровь и оказывает давление на кровеносные сосуды, что помогает замедлить или остановить кровотечение. После прекращения кровотечения, обычно через несколько дней, выполняют хирургическое вмешательство для удаления тампонирующего материала и хирургического восстановления таза (ОРВФ).
При наличии других травм проводят соответствующее лечение.