Перелом зоны роста

Эпифизеолиз возникает в участке на конце кости. Это те области (так называемые зоны роста), которые обеспечивают рост детей. Переломы зоны роста бывают только у детей и подростков.

Перелом в зоне роста может возникнуть при повторной нагрузке на кость, либо когда ребенок получает травму.

При переломе в зоне роста возникает боль и отек в прилежащей области, у детей возникают затруднения при движениях поврежденной конечностью.

Кость может перестать расти или деформироваться при дальнейшем росте.

Врачи подозревают данный перелом на основании симптомов и обычно диагностируют его с помощью рентгенологического исследования.

Некоторые переломы в зоне роста лечат при помощи гипсовой повязки или шины, но если перелом более тяжелый, фрагменты поврежденной кости возвращают на место (восстанавливают) с помощью хирургического вмешательства либо без него, а затем накладывают гипсовую повязку.

(См. также Общие сведения о переломах).

Зоны роста — это участки хрящевой ткани в длинных костях (таких как кости рук и ног). Они позволяют костям расти в длину до тех пор, пока ребенок не достигнет своего полного роста. После окончания роста зоны роста замещаются костью. Прекращение роста варьирует для различных костей, но к 20 годам все зоны роста замещаются костью.

Расположение зон роста

Поскольку хрящевая ткань более хрупкая, чем костная, зоны роста особенно уязвимы при переломе. При переломе зоны роста кость может прекратить рост либо расти неровно. При вовлечении сустава может развиваться его перманентное повреждение, приводящее к артриту.

Знаете ли Вы, что...

Перелом может возникать прямо вдоль зоны роста, с отделением кости от хряща. Либо перелом может распространиться выше или ниже зоны роста, иногда на всю ширину кости, и достигнуть сустава. Наиболее серьезный тип перелома — компрессионный перелом (при котором происходит раздробление зоны роста).

Причины переломов зон роста Переломы зон роста могут возникнуть в результате Несчастного случая, такого как падение либо дорожно-транспортное происшествие

Повторное стрессовое воздействие на кость Кости могут быть подвержены стрессовому воздействию при многократном повторении одного и того же движения, как в случае тренировки детей в качестве гимнастов, питчеров или бегунов на длинную дистанцию.

Симптомы переломов зон роста Область вокруг зоны роста болезненна, особенно, при пальпации. Также наблюдается отек и локальное повышение температуры травмированной области. У детей могут возникать проблемы с движением поврежденной конечностью либо нагрузкой или давлением на нее.

Диагностика переломов зон роста Рентгенологическое исследование Если у детей присутствуют симптомы, указывающие на перелом зоны роста, их необходимо доставить к врачу либо в пункт неотложной помощи. Врачи подозревают перелом зоны роста на основании симптомов. Рентгеновские снимки могут выявить большинство переломов зоны роста. Однако определенные типы переломов зоны роста не могут быть обнаружены. Тогда считают, что у ребенка перелом и назначают соответствующее лечение (с использованием гипсовой повязки или шины). Повторный осмотр проводят через несколько дней. Если область остается болезненной при пальпации, вероятно, у пациента перелом зоны роста.