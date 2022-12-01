Переломы предплечья затрагивают середину одной или обеих костей предплечья (лучевой кости и локтевой кости).

Переломы средней трети предплечья обычно возникают в результате непосредственного воздействия контактных видов спорта, падений или оборонительных действий во время нападения.

При переломе предплечье болит, отекает, становится болезненным на ощупь и иногда деформируется.

Врач определяет эти переломы на рентгеновских снимках.

Часто фрагменты кости можно вернуть на место (вправить) путем манипуляции, а затем иммобилизировать при помощи шины или гипсовой повязки, но иногда требуется хирургическое вмешательство.

Обычно одна из костей (лучевая или локтевая) в предплечье разламывается от прямого удара. Врачи обычно могут поставить обломки на место и зафиксировать кости на месте с помощью шины или гипсовой повязки для заживления. В редких случаях одна кость сломана, а другая кость также вывихнута в локте или запястье. Сочетание перелома и вывиха обычно требует хирургического вмешательства.

Переломы в нижней трети костей предплечья считаются переломами запястья, а переломы в верхней части крупных костей предплечья, которые являются частью локтевого сустава, считаются переломами верхней трети предплечья.

Симптомы При переломе предплечье болит и отекает. Также может появиться кровоподтек. Движение предплечья обычно болезненно, в том числе разгибание в запястье или локте.

Диагностика Рентгенологическое исследование (См. также Диагностика переломов). При подозрении на перелом предплечья пострадавшему необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Даже несмотря на то, что врачи обычно выявляют переломы предплечья во время физикального обследования, процесс диагностики предполагает проведение рентгенологического исследования для определения места перелома и степени повреждения.