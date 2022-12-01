Переломы предплечья затрагивают середину одной или обеих костей предплечья (лучевой кости и локтевой кости).
Переломы средней трети предплечья обычно возникают в результате непосредственного воздействия контактных видов спорта, падений или оборонительных действий во время нападения.
При переломе предплечье болит, отекает, становится болезненным на ощупь и иногда деформируется.
Врач определяет эти переломы на рентгеновских снимках.
Часто фрагменты кости можно вернуть на место (вправить) путем манипуляции, а затем иммобилизировать при помощи шины или гипсовой повязки, но иногда требуется хирургическое вмешательство.
Обычно одна из костей (лучевая или локтевая) в предплечье разламывается от прямого удара. Врачи обычно могут поставить обломки на место и зафиксировать кости на месте с помощью шины или гипсовой повязки для заживления. В редких случаях одна кость сломана, а другая кость также вывихнута в локте или запястье. Сочетание перелома и вывиха обычно требует хирургического вмешательства.
Переломы в нижней трети костей предплечья считаются переломами запястья, а переломы в верхней части крупных костей предплечья, которые являются частью локтевого сустава, считаются переломами верхней трети предплечья.
Симптомы
При переломе предплечье болит и отекает. Также может появиться кровоподтек. Движение предплечья обычно болезненно, в том числе разгибание в запястье или локте.
Диагностика
Рентгенологическое исследование
(См. также Диагностика переломов).
При подозрении на перелом предплечья пострадавшему необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Даже несмотря на то, что врачи обычно выявляют переломы предплечья во время физикального обследования, процесс диагностики предполагает проведение рентгенологического исследования для определения места перелома и степени повреждения.
Лечение
Сопоставление костных отломков с помощью хирургического вмешательства либо без него
Наложение шины или гипсовой повязки
Костные обломки сопоставляют либо возвращают на место (так называемая репозиция). В зависимости от типа перелома, репозиция может включать либо не включать хирургическое вмешательство. По возможности, врачи возвращают костные отломки на место без хирургического вмешательства.
При простом переломе, если кости совмещены без необходимости хирургического вмешательства, для удержания костей на месте используется шина. Затем пациента направляют к хирургу-ортопеду для последующего наблюдения с целью контроля за надлежащим заживлением кости. Обычно шину снимают и накладывают гипсовую повязку. Гипсовую повязку носят примерно 4–6 недель.
При более сложных переломах репозиция требует хирургического вмешательства, как правило, открытой репозиции с внутренней фиксацией (ОРВФ). При выполнении ОРВФ костные обломки устанавливают на место и удерживают на месте с помощью комбинации металлических штифтов, спиц, винтов, стержней и/или пластин. После хирургического вмешательства предплечье будет помещено в шину примерно на 6 недель.