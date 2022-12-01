Переломы сесамовидных костей

Переломы могут происходить в двух маленьких круглых костях у основания первого пальца (сесамовидные кости).
Эти сесамовидные кости можно сломать во время бега, пешего похода и занятий спортом, связанных с сильной вертикальной нагрузкой на подъем свода стопы (например, баскетболом или теннисом). (См. также Общие сведения о переломах).
Обычно при переломе сесамовидных костей ходьба вызывает глубокую боль либо острую боль в подушечке стопы за первым пальцем. Травмированная область может стать красной и опухшей.
Если врачи подозревают перелом сесамовидных костей, они делают рентгеновские снимки. Если результаты рентгенологических исследований сомнительны, то выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ).
Лечение переломов сесамовидной кости
Ношение специальной обуви
Если боль сохраняется, возможно хирургическое вмешательство
Если сесамовидные кости переломаны, но не смещены, может быть достаточно носить обувь на плоской жесткой подошве, специально предназначенную для иммобилизации обломков костей. Эта обувь предназначена для ношения после перелома ног. У них открытые носки и застежки «велкро».
Ослабить боль можно с помощью подкладок или специализированных ортопедических стелек (ортезов) для обуви. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) помогают купировать боль и уменьшить припухание суставов.
Если боль продолжается, сесамовидные кости удаляют хирургическим путем. Однако удаление одной или обеих костей может повлиять на способность двигать стопой.