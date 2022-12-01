Переломы сесамовидных костей

Переломы могут происходить в двух маленьких круглых костях у основания первого пальца (сесамовидные кости).

Эти сесамовидные кости можно сломать во время бега, пешего похода и занятий спортом, связанных с сильной вертикальной нагрузкой на подъем свода стопы (например, баскетболом или теннисом). (См. также Общие сведения о переломах).

Обычно при переломе сесамовидных костей ходьба вызывает глубокую боль либо острую боль в подушечке стопы за первым пальцем. Травмированная область может стать красной и опухшей.

Если врачи подозревают перелом сесамовидных костей, они делают рентгеновские снимки. Если результаты рентгенологических исследований сомнительны, то выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ).