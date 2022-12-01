Переломы пятки

Переломы происходят в пяточной кости, расположенной в задней части стопы.
Переломы пяточных костей обычно возникают из-за приложения большой силы и, следовательно, часто сопровождаются травмами колена и позвоночника.
Если пяточная кость переломана, пятка болезненна, нога и лодыжка опухают и не могут переносить нагрузку.
Обычно врачи диагностируют переломы пяточных костей на основе рентгеновских снимков, но иногда требуется компьютерная томография.
Врачи консультируются с ортопедом для выбора оптимального лечения перелома пяточной кости.
Лечение может заключаться в защите (обычно с помощью шины), методе PRICE (обеспечение покоя, прикладывание льда, наложение давящей повязки и приподнятое положение травмированной конечности), с последующим наложением гипсовой повязки или хирургическим вмешательством для возвращения обломков кости на место и иммобилизации.
(См. также Общие сведения о переломах).
Переломы пяточной кости составляют лишь приблизительно 1-2 % всех переломов. Однако такие переломы могут приводить в продолжительным проблемам (таким как артрит), особенно, если перелом не диагностирован, и не проведено надлежащее лечение.
Переломы пяточных костей обычно происходят в результате воздействия большой силы, когда человек приземляется на стопы после падения с высоты (например, падения с лестницы). Другие случаи включают автомобильные аварии и травмы, связанные со спортом. Поскольку для перелома пяточных костей требуется приложение большой силы, колени и/или позвоночник часто также повреждаются.
Некоторые из переломов пяточных костей распространяются на сустав, происходит перелом хряща, который обеспечивает плавные движения в суставе.
Также могут происходить стрессовые переломы пяточных костей, особенно, у бегунов на длинную дистанцию и других атлетов. Стрессовые переломы представляют собой неполные переломы кости, вызванные, скорее, повторяющейся нагрузкой, чем однократной травмой.
Расположение пяточной кости
Пяточная кость расположена в задней части стопы.
Симптомы переломов пяточной кости
При переломе пятка болезненна на ощупь. Стопа и лодыжка обычно сильно отекают, могут образоваться кровоподтеки. Человек не может перенести весь свой вес на стопу.
Может развиться синдром сдавления. Он развивается, когда отек оказывает давление на находящиеся рядом кровеносные сосуды, нарушая либо блокируя кровообращение. В результате ткани, лишенные притока крови, могут повреждаться и погибать. Существенно важно немедленное лечение.
Диагностика переломов пяточной кости
Рентгенологическое исследование
Иногда компьютерная томография
(См. также Диагностика переломов).
Если врач подозревает перелом пяточной кости, он назначает рентгеновские снимки, на которых перелом (при его наличии) обычно хорошо виден. Но иногда необходимо выполнение компьютерной томографии (КТ). КТ объединяет рентгенографию с компьютерной технологией для получения более детального трехмерного изображения травмированного участка.
Поскольку переломы пяточных костей происходят в результате воздействия большой силы, врач также исключает другие травмы, такие как перелом колена либо позвоночника.
Лечение переломов пяточной кости
Консультация ортопеда.
Иногда требуется защита (чаще всего с помощью шины), обеспечение покоя, прикладывание льда, наложение давящей повязки и приподнятое положение травмированной конечности.
Гипсовая повязка (после того как пройдет отек)
Возможно хирургическое вмешательство
Физиотерапия после заживления перелома
Врачи консультируются со специалистом (ортопедом) для выбора оптимального лечения перелома пяточной кости. В зависимости от типа перелома может потребоваться хирургическое вмешательство.
Если перелом не затрагивает сустав, лечение включает защиту (обычно при помощи шины), обеспечение покоя (не нагружать стопы и пользоваться костылями), лед, давящая повязка и приподнятое положение (PRICE). После снятия отека пациент может быть направлен к ортопеду, который наложит гипсовую повязку.
Если перелом пяточной кости затрагивает сустав, рассматривается вопрос о целесообразности хирургического вмешательства. При необходимости хирургического вмешательства выполняют открытую репозицию с внутренней фиксацией (ОРВФ).
Пациентам рекомендуют не нагружать пятку до срастания перелома. Длительность такого режима зависит от травмы и может составлять несколько месяцев. Часто врачи рекомендуют пациентам двигать стопой и лодыжкой, и иногда — переносить свой вес на лодыжку — до возможно терпимой боли.
Требуется лечебная физкультура. Она включает специальные упражнения для улучшения диапазона движений в поврежденной стопе и лодыжке, а также для укрепления поддерживающих мышц.
Когда пациент начинает ходить, может потребоваться трость, либо специально изготовленный ботинок, либо сапожок, который защищает стопу от дальнейшего повреждения. Если пострадавший не следует в точности инструкциям врача о том, когда начинать ходить и как ходить, может не произойти нормального срастания кости.