Переломы пятки

Переломы происходят в пяточной кости, расположенной в задней части стопы.

Переломы пяточных костей обычно возникают из-за приложения большой силы и, следовательно, часто сопровождаются травмами колена и позвоночника.

Если пяточная кость переломана, пятка болезненна, нога и лодыжка опухают и не могут переносить нагрузку.

Обычно врачи диагностируют переломы пяточных костей на основе рентгеновских снимков, но иногда требуется компьютерная томография.

Врачи консультируются с ортопедом для выбора оптимального лечения перелома пяточной кости.

Лечение может заключаться в защите (обычно с помощью шины), методе PRICE (обеспечение покоя, прикладывание льда, наложение давящей повязки и приподнятое положение травмированной конечности), с последующим наложением гипсовой повязки или хирургическим вмешательством для возвращения обломков кости на место и иммобилизации.

(См. также Общие сведения о переломах).

Переломы пяточной кости составляют лишь приблизительно 1-2 % всех переломов. Однако такие переломы могут приводить в продолжительным проблемам (таким как артрит), особенно, если перелом не диагностирован, и не проведено надлежащее лечение.

Переломы пяточных костей обычно происходят в результате воздействия большой силы, когда человек приземляется на стопы после падения с высоты (например, падения с лестницы). Другие случаи включают автомобильные аварии и травмы, связанные со спортом. Поскольку для перелома пяточных костей требуется приложение большой силы, колени и/или позвоночник часто также повреждаются.

Некоторые из переломов пяточных костей распространяются на сустав, происходит перелом хряща, который обеспечивает плавные движения в суставе.

Также могут происходить стрессовые переломы пяточных костей, особенно, у бегунов на длинную дистанцию и других атлетов. Стрессовые переломы представляют собой неполные переломы кости, вызванные, скорее, повторяющейся нагрузкой, чем однократной травмой.

Расположение пяточной кости

Симптомы переломов пяточной кости При переломе пятка болезненна на ощупь. Стопа и лодыжка обычно сильно отекают, могут образоваться кровоподтеки. Человек не может перенести весь свой вес на стопу. Может развиться синдром сдавления. Он развивается, когда отек оказывает давление на находящиеся рядом кровеносные сосуды, нарушая либо блокируя кровообращение. В результате ткани, лишенные притока крови, могут повреждаться и погибать. Существенно важно немедленное лечение.

Диагностика переломов пяточной кости Рентгенологическое исследование

Иногда компьютерная томография (См. также Диагностика переломов). Если врач подозревает перелом пяточной кости, он назначает рентгеновские снимки, на которых перелом (при его наличии) обычно хорошо виден. Но иногда необходимо выполнение компьютерной томографии (КТ). КТ объединяет рентгенографию с компьютерной технологией для получения более детального трехмерного изображения травмированного участка. Поскольку переломы пяточных костей происходят в результате воздействия большой силы, врач также исключает другие травмы, такие как перелом колена либо позвоночника.