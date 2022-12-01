Переломы плеча происходят в области верхнего конца плечевой кости, затрагивая плечевой сустав.
Переломы плеча обычно происходят в результате падения на вытянутую руку.
Обычно костные обломки остаются на месте или вместе, что способствует их самостоятельному заживлению.
Эти переломы вызывают боль и отек в плече и верхней части руки и ограничивают диапазон движения руки.
Врачи диагностируют переломы плеча на основании рентгеновских снимков, а иногда и результатов компьютерной томографии.
Обычно требуется только пращевидная повязка, иногда с бандажом, но иногда требуется хирургическое вмешательство, чтобы выровнять сломанные кости или заменить сустав.
(См. также Общие сведения о переломах).
Перелом плеча
Переломы верхнего конца плечевой кости вызывают боль в плечевом суставе, поскольку плечо является частью плечевого сустава. Перелом плечевой кости может произойти в различных участках. Один из примеров показан ниже.
Переломы плеча обычно происходят в результате падения на вытянутую руку. Иногда они происходят в результате прямого удара. Обычно костные обломки не смещаются или смещаются лишь немного, что способствует их самостоятельному заживлению.
Переломы плеча часто происходят у пожилых людей.
Симптомы переломов плеча
Наблюдается болезненность и отек в области плечевого сустава и плечевой кости. Пострадавший с трудом подымает руку.
Иногда повреждается нерв, вызывая онемение в плече.
Диагностика переломов плеча
Рентгенологическое исследование
Иногда компьютерная томография
(См. также Диагностика переломов).
При подозрении на перелом плеча пострадавшему необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Врач просит пациента описать, что случилось и каковы симптомы. Врач также осматривает локоть и ключицу.
Врач назначает рентгеновские снимки плечевого сустава под различными углами, чтобы определить наличие перелома.
В некоторых случаях, если рентгеновские снимки не дают четкой картины, выполняют компьютерную томографию (КТ). КТ объединяет рентгенографию с компьютерной технологией для получения более детального трехмерного изображения травмированного участка.
Лечение переломов плеча
Как правило, поддерживающая повязка
Упражнения на диапазон движений
Иногда выполняют хирургическое вмешательство для сопоставления костных отломков либо вправления вывиха сустава.
В большинстве случаев переломы плеча лечат при помощи поддерживающей повязки, иногда удерживаемой при помощи куска ткани либо ремня (так называемый бандаж — см. иллюстрацию Распространенные способы иммобилизации сустава).
Физические упражнения для движения плечевого сустава в полном диапазоне, например, упражнения Кодмана, начинают выполнять в кратчайшие сроки, поскольку наблюдается тенденция к развитию постоянной тугоподвижности в суставе, особенно, у пожилых людей.
Упражнения Кодмана
Для начала нужно
Затем нужно
Эти упражнения должны вызывать лишь минимальную боль. Пациенты должны делать каждое упражнение дважды в одном комплексе и делать несколько комплексов каждый день. Эти упражнения выполняют даже в случае, если рука в повязке либо в бандаже (как это обычно бывает). Движение костей в плечевом суставе помогает предотвратить тугоподвижность сустава.
Знаете ли Вы, что...
Если кость раздроблена на несколько фрагментов, пациентам назначают консультацию хирурга-ортопеда, который сопоставляет костные обломки и устанавливает металлические пластины, винты и спицы, чтобы удерживать кости вместе (так называемая открытая репозиция с внутренней фиксацией или ОРВФ).
Иногда приходится выполнять протезирование всего тазобедренного сустава.