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Переломы плеча

(проксимальные переломы плечевой кости; переломы плеча)

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено дек. 2022
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Основная информация

Переломы плеча происходят в области верхнего конца плечевой кости, затрагивая плечевой сустав.

  • Переломы плеча обычно происходят в результате падения на вытянутую руку.

  • Обычно костные обломки остаются на месте или вместе, что способствует их самостоятельному заживлению.

  • Эти переломы вызывают боль и отек в плече и верхней части руки и ограничивают диапазон движения руки.

  • Врачи диагностируют переломы плеча на основании рентгеновских снимков, а иногда и результатов компьютерной томографии.

  • Обычно требуется только пращевидная повязка, иногда с бандажом, но иногда требуется хирургическое вмешательство, чтобы выровнять сломанные кости или заменить сустав.

(См. также Общие сведения о переломах).

Перелом плеча

Переломы верхнего конца плечевой кости вызывают боль в плечевом суставе, поскольку плечо является частью плечевого сустава. Перелом плечевой кости может произойти в различных участках. Один из примеров показан ниже.

Переломы плеча обычно происходят в результате падения на вытянутую руку. Иногда они происходят в результате прямого удара. Обычно костные обломки не смещаются или смещаются лишь немного, что способствует их самостоятельному заживлению.

Переломы плеча часто происходят у пожилых людей.

Симптомы переломов плеча

Наблюдается болезненность и отек в области плечевого сустава и плечевой кости. Пострадавший с трудом подымает руку.

Иногда повреждается нерв, вызывая онемение в плече.

Диагностика переломов плеча

  • Рентгенологическое исследование

  • Иногда компьютерная томография

(См. также Диагностика переломов).

При подозрении на перелом плеча пострадавшему необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Врач просит пациента описать, что случилось и каковы симптомы. Врач также осматривает локоть и ключицу.

Врач назначает рентгеновские снимки плечевого сустава под различными углами, чтобы определить наличие перелома.

В некоторых случаях, если рентгеновские снимки не дают четкой картины, выполняют компьютерную томографию (КТ). КТ объединяет рентгенографию с компьютерной технологией для получения более детального трехмерного изображения травмированного участка.

Лечение переломов плеча

  • Как правило, поддерживающая повязка

  • Упражнения на диапазон движений

  • Иногда выполняют хирургическое вмешательство для сопоставления костных отломков либо вправления вывиха сустава.

В большинстве случаев переломы плеча лечат при помощи поддерживающей повязки, иногда удерживаемой при помощи куска ткани либо ремня (так называемый бандаж — см. иллюстрацию Распространенные способы иммобилизации сустава).

Физические упражнения для движения плечевого сустава в полном диапазоне, например, упражнения Кодмана, начинают выполнять в кратчайшие сроки, поскольку наблюдается тенденция к развитию постоянной тугоподвижности в суставе, особенно, у пожилых людей.

Упражнения Кодмана

Для начала нужно

  • Наклониться и опустить травмированную руку перпендикулярно полу

  • Расслабить руку и плечо

  • Слегка согнуть колени

Затем нужно

  • Медленно качать рукой из стороны в сторону, вперед-назад, а также вращать по и против часовой стрелки

  • Переносить массу тела со стопы на стопу в направлении движения руки

  • Постепенно увеличивать диапазон движений по мере переносимости

Эти упражнения должны вызывать лишь минимальную боль. Пациенты должны делать каждое упражнение дважды в одном комплексе и делать несколько комплексов каждый день. Эти упражнения выполняют даже в случае, если рука в повязке либо в бандаже (как это обычно бывает). Движение костей в плечевом суставе помогает предотвратить тугоподвижность сустава.

Знаете ли Вы, что...

  • Упражнения на разработку диапазона движений необходимо начинать вскоре после перелома плеча, даже если рука все еще в повязке.

Если кость раздроблена на несколько фрагментов, пациентам назначают консультацию хирурга-ортопеда, который сопоставляет костные обломки и устанавливает металлические пластины, винты и спицы, чтобы удерживать кости вместе (так называемая открытая репозиция с внутренней фиксацией или ОРВФ).

Иногда приходится выполнять протезирование всего тазобедренного сустава.

Тотальное эндопротезирование плечевого сустава (артропластика)
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Процедура тотального протезирования сустава (артропластика) выполняется для замены пораженного сустава.
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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.