Как правило, поддерживающая повязка

Упражнения на диапазон движений

Иногда выполняют хирургическое вмешательство для сопоставления костных отломков либо вправления вывиха сустава.

В большинстве случаев переломы плеча лечат при помощи поддерживающей повязки, иногда удерживаемой при помощи куска ткани либо ремня (так называемый бандаж — см. иллюстрацию Распространенные способы иммобилизации сустава).

Плечевой бандаж (иммобилайзер) Изображение

Физические упражнения для движения плечевого сустава в полном диапазоне, например, упражнения Кодмана, начинают выполнять в кратчайшие сроки, поскольку наблюдается тенденция к развитию постоянной тугоподвижности в суставе, особенно, у пожилых людей.

Упражнения Кодмана

Знаете ли Вы, что...

Если кость раздроблена на несколько фрагментов, пациентам назначают консультацию хирурга-ортопеда, который сопоставляет костные обломки и устанавливает металлические пластины, винты и спицы, чтобы удерживать кости вместе (так называемая открытая репозиция с внутренней фиксацией или ОРВФ).

Иногда приходится выполнять протезирование всего тазобедренного сустава.