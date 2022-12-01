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Переломы пальцев ног

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено дек. 2022
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Основная информация

Перелом может возникать в любом пальце ноги и любой части пальца ноги.

  • Обычно сломанный палец болит, отекает и становится болезненным при пальпации, а ноготь может быть обесцвеченным.

  • Часто врачи могут диагностировать перелом пальца на основании физикального обследования.

  • Лечение обычно заключается в наложении шины на сломанный палец путем прибинтовывания его к соседнему, но если палец выглядит неправильно изогнутым, обломки кости следует вернуть на место (репозиционировать).

Перелом пальцев происходит при падении тяжелого предмета либо при ударе. (См. также Общие сведения о переломах).

Симптомы переломов пальцев ног

Обычно сломанный палец болит, отекает и становится болезненным при пальпации. Часто под ногтем скапливается кровь, особенно, если палец был раздроблен, образуется пятно пурпурно-черного цвета (подногтевая гематома).

Переломы первого пальца (большого пальца стопы), как правило, протекают тяжелее, чем переломы других пальцев. Боль сильнее, отек и кровоподтеки более выражены. У пострадавшего могут возникнуть затруднения при ходьбе.

Диагностика переломов пальцев ног

  • Обследование врачом;

  • Иногда рентгенологическое обследование

Часто врачи могут диагностировать перелом пальца на основании физикального обследования. Как правило, рентгенологическое обследование не требуется, потому что лечение является одинаковым как при переломе пальца ноги, так и без него.

При переломе либо смещении (вывихе) и вывороте первого пальца необходимо сделать рентгеновские снимки с нескольких углов. (См. также Диагностика переломов).

Знаете ли Вы, что...

  • В большинстве случаев переломов пальцев нет необходимости в проведении рентгенологического исследования.

Лечение переломов пальцев ног

  • Наложение шины на сломанный палец путем прибинтовывания его к соседнему

  • При определенных типах травм — сопоставление костных отломков

  • Удобная обувь либо специально изготовленные ботинки или сапожки

Обычно единственным необходимым видом лечения переломов пальцев ног является прибинтовывание сломанного пальца к соседнему (так называемое шинирование сломанного пальца путем прибинтовывания его к соседнему) на несколько недель.

Если палец вывернут, может потребоваться сопоставление отломков (репозиция).

При скоплении крови под ногтем врач может выпустить кровь, сделав небольшое отверстие в ногтевой пластине при помощи иглы или раскаленной проволоки (электрокаутера), таким образом облегчив боль. Обычно эта процедура (называемая трефинацией) занимает всего несколько секунд, и никакие болеутоляющие средства не требуются.

Если большой палец ноги сломан, пациентам нельзя нагружать поврежденную ногу и следует носить обувь, специально разработанную для ношения после операции на ногах. Это ботинки с открытым носком, застежкой «велкро» и жесткой подошвой. Следует запланировать визит к хирургу-ортопеду для последующего наблюдения.

При переломе пальца ноги, не являющегося большим пальцем, следует носить удобную обувь, которая защищает переломанный палец. Обувь на жесткой подошве обеспечивает необходимую фиксацию травмированного участка, а широкая мягкая обувь меньше давит на отекший палец. Если ношение обычной обуви вызывает сильную боль, пациенты могут носить ботинки или сапоги, специально разработанные для ношения после операции на ногах.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.