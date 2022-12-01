Переломы пальцев ног

Перелом может возникать в любом пальце ноги и любой части пальца ноги.
Обычно сломанный палец болит, отекает и становится болезненным при пальпации, а ноготь может быть обесцвеченным.
Часто врачи могут диагностировать перелом пальца на основании физикального обследования.
Лечение обычно заключается в наложении шины на сломанный палец путем прибинтовывания его к соседнему, но если палец выглядит неправильно изогнутым, обломки кости следует вернуть на место (репозиционировать).
Перелом пальцев происходит при падении тяжелого предмета либо при ударе. (См. также Общие сведения о переломах).
Симптомы переломов пальцев ног
Обычно сломанный палец болит, отекает и становится болезненным при пальпации. Часто под ногтем скапливается кровь, особенно, если палец был раздроблен, образуется пятно пурпурно-черного цвета (подногтевая гематома).
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Переломы первого пальца (большого пальца стопы), как правило, протекают тяжелее, чем переломы других пальцев. Боль сильнее, отек и кровоподтеки более выражены. У пострадавшего могут возникнуть затруднения при ходьбе.
Диагностика переломов пальцев ног
Обследование врачом;
Иногда рентгенологическое обследование
Часто врачи могут диагностировать перелом пальца на основании физикального обследования. Как правило, рентгенологическое обследование не требуется, потому что лечение является одинаковым как при переломе пальца ноги, так и без него.
При переломе либо смещении (вывихе) и вывороте первого пальца необходимо сделать рентгеновские снимки с нескольких углов. (См. также Диагностика переломов).
Знаете ли Вы, что...
Лечение переломов пальцев ног
Наложение шины на сломанный палец путем прибинтовывания его к соседнему
При определенных типах травм — сопоставление костных отломков
Удобная обувь либо специально изготовленные ботинки или сапожки
Обычно единственным необходимым видом лечения переломов пальцев ног является прибинтовывание сломанного пальца к соседнему (так называемое шинирование сломанного пальца путем прибинтовывания его к соседнему) на несколько недель.
Если палец вывернут, может потребоваться сопоставление отломков (репозиция).
При скоплении крови под ногтем врач может выпустить кровь, сделав небольшое отверстие в ногтевой пластине при помощи иглы или раскаленной проволоки (электрокаутера), таким образом облегчив боль. Обычно эта процедура (называемая трефинацией) занимает всего несколько секунд, и никакие болеутоляющие средства не требуются.
Если большой палец ноги сломан, пациентам нельзя нагружать поврежденную ногу и следует носить обувь, специально разработанную для ношения после операции на ногах. Это ботинки с открытым носком, застежкой «велкро» и жесткой подошвой. Следует запланировать визит к хирургу-ортопеду для последующего наблюдения.
При переломе пальца ноги, не являющегося большим пальцем, следует носить удобную обувь, которая защищает переломанный палец. Обувь на жесткой подошве обеспечивает необходимую фиксацию травмированного участка, а широкая мягкая обувь меньше давит на отекший палец. Если ношение обычной обуви вызывает сильную боль, пациенты могут носить ботинки или сапоги, специально разработанные для ношения после операции на ногах.