Переломы пальцев ног

Наложение шины на сломанный палец путем прибинтовывания его к соседнему

При определенных типах травм — сопоставление костных отломков

Удобная обувь либо специально изготовленные ботинки или сапожки

Обычно единственным необходимым видом лечения переломов пальцев ног является прибинтовывание сломанного пальца к соседнему (так называемое шинирование сломанного пальца путем прибинтовывания его к соседнему) на несколько недель.

Если палец вывернут, может потребоваться сопоставление отломков (репозиция).

При скоплении крови под ногтем врач может выпустить кровь, сделав небольшое отверстие в ногтевой пластине при помощи иглы или раскаленной проволоки (электрокаутера), таким образом облегчив боль. Обычно эта процедура (называемая трефинацией) занимает всего несколько секунд, и никакие болеутоляющие средства не требуются.

Если большой палец ноги сломан, пациентам нельзя нагружать поврежденную ногу и следует носить обувь, специально разработанную для ношения после операции на ногах. Это ботинки с открытым носком, застежкой «велкро» и жесткой подошвой. Следует запланировать визит к хирургу-ортопеду для последующего наблюдения.

При переломе пальца ноги, не являющегося большим пальцем, следует носить удобную обувь, которая защищает переломанный палец. Обувь на жесткой подошве обеспечивает необходимую фиксацию травмированного участка, а широкая мягкая обувь меньше давит на отекший палец. Если ношение обычной обуви вызывает сильную боль, пациенты могут носить ботинки или сапоги, специально разработанные для ношения после операции на ногах.