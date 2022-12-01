Переломы пальцев

Сломанный кончик пальца опухает и становится болезненным. Как правило, под ногтем скапливается кровь (это называется подногтевой гематомой). Ноготь выглядит сине-черным и может возвышаться над плоскостью. Может быть оторвано ногтевое ложе, расположенное под ногтем. Такая травма вызывает очень сильную боль. Если ноготь сильно поврежден, он часто остается деформированным.

Подногтевая гематома (ногти на руках) Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

После тяжелого перелома кончика пальца иногда повышается чувствительность в области травмы (так называемая гиперестезия) и остается повышенной в течение длительного времени после заживления перелома. Область может оставаться очень болезненной при пальпации.