Частые переломы пальцев включают отрывные переломы и компрессионные переломы кончиков пальцев.
При защемлении кончика пальца он опухает и болит, а ноготь может посинеть, почернеть и отслаиваться.
Иногда травмированная область становится более чувствительной и остается таковой долгое время после того, как перелом заживет.
Врачи делают рентгеновские снимки с нескольких углов для диагностики перелома кончика пальца.
На сломанный кончик пальца надевают защитный футляр или пальцевую шину и, при необходимости, делают дренаж крови из-под ногтя и проводят хирургическое вмешательство для выравнивания сломанных кусочков кости.
Отрывные переломы возникают, когда сухожилие или связка отрывает небольшой отломок кости.
Отрывной перелом пальца
При отрывных переломах сухожилие или связка отрывает небольшой обломок кости.
Переломы кончиков пальцев (также называемые оскольчатыми переломами с расхождением отломков) часто происходят в результате размозжения, например, при ударе молотком.
(См. также Общие сведения о переломах).
Симптомы переломов пальцев
Сломанный кончик пальца опухает и становится болезненным. Как правило, под ногтем скапливается кровь (это называется подногтевой гематомой). Ноготь выглядит сине-черным и может возвышаться над плоскостью. Может быть оторвано ногтевое ложе, расположенное под ногтем. Такая травма вызывает очень сильную боль. Если ноготь сильно поврежден, он часто остается деформированным.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
После тяжелого перелома кончика пальца иногда повышается чувствительность в области травмы (так называемая гиперестезия) и остается повышенной в течение длительного времени после заживления перелома. Область может оставаться очень болезненной при пальпации.
Диагностика переломов пальцев
Рентгенологическое исследование
При подозрении на перелом костей пальцев руки пострадавшему необходимо обратиться к врачу.
Для диагностики переломов пальцев врач назначает рентгеновские снимки под разными углами. (См. также Диагностика переломов).
Лечение переломов пальцев
Защитный футляр
При большой подногтевой гематоме возможен дренаж крови из-под ногтя
При тяжелых переломах — хирургическое вмешательство
При большинстве переломов кончиков пальцев врачи помещают их в защитный футляр (например, алюминиевую шину либо шину из пенопласта). Люди носят такой футляр в течение около 2 недель.
При больших подногтевых гематомах врачи могут сделать небольшое отверстие в ногте при помощи иглы либо провода под напряжением (аппарат для электрокаутеризации) и обеспечить отток крови (так называемая трефинация). Эта процедура не может быть выполнена, если ногти покрыты лаком. Обычно процедура занимает всего несколько секунд, и лекарства для купирования боли не нужны.
При тяжелых переломах пальцев выполняют хирургическое вмешательство для сопоставления множества смещенных костных отломков.
При тяжелой травме ногтя его обычно удаляют. Затем восстанавливают разрывы ногтевого ложа. На палец накладывают повязку, чтобы защитить ногтевое ложе. Однако в большинстве случаев переломов пальцев необходимо удаление ногтя.