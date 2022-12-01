Перелом лодыжки может включать костный бугорок, расположенный на внешней стороне лодыжки (латеральная лодыжка) и представляющий собой конец маленькой кости голени (малоберцовой кости). Либо он может включать бугорок на внутренней стороне лодыжки (внутренняя лодыжка), который представляет собой конец большой кости голени (большеберцовой кости) или задний нижний конец большеберцовой кости (задняя лодыжка) либо, чаще всего, оба.

Лодыжка может быть переломана в нескольких местах, и связки, которые делают лодыжку стабильной, могут быть разорваны.

Сломанная лодыжка болезненная, опухшая и обычно не переносит нагрузки.

Врачи подозревают перелом лодыжки, основываясь на симптомах и медицинском осмотре, но делают рентгеновский снимок, чтобы подтвердить диагноз.

Стабильные переломы малоберцовой кости лечат применением голеностопного ортеза или наложением гипсовой повязки, и при большинстве переломов большеберцовой кости требуется хирургическое вмешательство.

Переломы лодыжки происходят довольно часто. Перелом лодыжки может происходить в случае, если стопа поднимается либо опускается с усилием, либо подворачивается. Перелом лодыжки может происходить в нескольких участках. Иногда также происходит перелом верхней части малоберцовой кости (возле колена).

Голеностопный сустав состоит из трех костей:

Двух гостей голени (малоберцовой кости и большеберцовой кости)

Кости стопы (таранной кости), расположенной между костями голени и пяточной костью

Эти три кости связаны несколькими связками, которые образуют кольцо и обеспечивают устойчивость лодыжки. При переломах кольцо часто разрывается в нескольких участках. Например, при переломе одной из костей обычно одновременно происходит разрыв связки. Если при переломе происходит разрыв двух или более структур кольца, лодыжка теряет устойчивость.

Иногда при воздействии силы на связку в лодыжке, связка отрывает небольшой фрагмент кости в том месте, где связка прикрепляется к кости. Такой тип перелома, называемый отрывным переломом, может выглядеть как тяжелое растяжение, а не перелом кости.

(См. также Общие сведения о переломах).

Анатомия лодыжки

Перелом лодыжки 3D модель

Симптомы переломов лодыжки Сломанная лодыжка болит и отекает. Обычно человек не может полностью перенести свой вес на травмированную конечность.

Диагностика переломов лодыжки Рентгенологическое исследование (См. также Диагностика переломов). Для проверки наличия переломов врач осматривает и осторожно ощупывает (пальпирует) лодыжку. При подозрении на перелом он выполняет несколько рентгеновских снимков, чтобы подтвердить (либо исключить) его. На основании результатов осмотра и рентгеновских снимков врач определяет устойчивость лодыжки. Он может определить оптимальный способ лечения.