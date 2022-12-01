Перелом лодыжки может включать костный бугорок, расположенный на внешней стороне лодыжки (латеральная лодыжка) и представляющий собой конец маленькой кости голени (малоберцовой кости). Либо он может включать бугорок на внутренней стороне лодыжки (внутренняя лодыжка), который представляет собой конец большой кости голени (большеберцовой кости) или задний нижний конец большеберцовой кости (задняя лодыжка) либо, чаще всего, оба.
Лодыжка может быть переломана в нескольких местах, и связки, которые делают лодыжку стабильной, могут быть разорваны.
Сломанная лодыжка болезненная, опухшая и обычно не переносит нагрузки.
Врачи подозревают перелом лодыжки, основываясь на симптомах и медицинском осмотре, но делают рентгеновский снимок, чтобы подтвердить диагноз.
Стабильные переломы малоберцовой кости лечат применением голеностопного ортеза или наложением гипсовой повязки, и при большинстве переломов большеберцовой кости требуется хирургическое вмешательство.
Переломы лодыжки происходят довольно часто. Перелом лодыжки может происходить в случае, если стопа поднимается либо опускается с усилием, либо подворачивается. Перелом лодыжки может происходить в нескольких участках. Иногда также происходит перелом верхней части малоберцовой кости (возле колена).
Голеностопный сустав состоит из трех костей:
Двух гостей голени (малоберцовой кости и большеберцовой кости)
Кости стопы (таранной кости), расположенной между костями голени и пяточной костью
Эти три кости связаны несколькими связками, которые образуют кольцо и обеспечивают устойчивость лодыжки. При переломах кольцо часто разрывается в нескольких участках. Например, при переломе одной из костей обычно одновременно происходит разрыв связки. Если при переломе происходит разрыв двух или более структур кольца, лодыжка теряет устойчивость.
Иногда при воздействии силы на связку в лодыжке, связка отрывает небольшой фрагмент кости в том месте, где связка прикрепляется к кости. Такой тип перелома, называемый отрывным переломом, может выглядеть как тяжелое растяжение, а не перелом кости.
(См. также Общие сведения о переломах).
Анатомия лодыжки
Симптомы переломов лодыжки
Сломанная лодыжка болит и отекает. Обычно человек не может полностью перенести свой вес на травмированную конечность.
Диагностика переломов лодыжки
Рентгенологическое исследование
(См. также Диагностика переломов).
Для проверки наличия переломов врач осматривает и осторожно ощупывает (пальпирует) лодыжку. При подозрении на перелом он выполняет несколько рентгеновских снимков, чтобы подтвердить (либо исключить) его.
На основании результатов осмотра и рентгеновских снимков врач определяет устойчивость лодыжки. Он может определить оптимальный способ лечения.
Лечение переломов лодыжки
В случае наиболее стабильных переломов — голеностопный ортез или гипсовая повязка
В случае нестабильных переломов — иногда хирургическое вмешательство для сопоставления костных отломков
При большинстве стабильных переломов лодыжки (включая отрывные переломы) врачи обычно предоставляют голеностопный ортез или накладывают гипсовую повязку, которую необходимо носить в течение около 6 недель. Голеностопный ортез снабжен липучками, жестким каркасом и внешней оболочкой для защиты стопы от дальнейшего повреждения. Стабильные переломы лодыжки обычно заживают хорошо.
Изображение любезно предоставлено д-ром Даниэллой Кампань (Danielle Campagne).
В случае нестабильных переломов лодыжки может потребоваться хирургическое вмешательство. Обычно проводят открытую репозицию с внутренней фиксацией (ОРВФ) При ОРВФ сломанные костные фрагменты возвращают на место (репозиционируют), а затем удерживают на месте при помощи металлических штифтов, винтов, стержней, пластин и фиксирующих ободков. После нестабильного перелома лодыжки лодыжка может быть не столь сильной, как раньше.
Если лодыжка стабильна, а фрагменты кости репозиционированы правильно, перелом обычно заживает хорошо. Если фрагменты кости не остаются на месте, может развиться артрит, и лодыжка может снова сломаться.