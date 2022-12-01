Переломы ладони

Переломы костей ладони включают переломы костей, расположенных между костями пальцев и костями запястья. Эти кости называются пястными костями. Иногда происходит перелом пястной кости у основания большого пальца, но обычно такие переломы рассматриваются отдельно.
Переломы пястной кости часто возникают в результате удара по твердому предмету.
Костяшки пальцев отекают и становятся болезненными.
Обычно врачи могут диагностировать эти переломы на основании рентгеновского снимка, сделанного под несколькими углами.
Лечение предусматривает наложение шины и иногда сначала возвращение обломков кости на место (репозицию), в зависимости от типа перелома.
(См. также Общие сведения о переломах).
Переломы пястной кости часто называют переломами боксера, поскольку они часто возникают в результате удара о твердый предмет (такой как стена либо челюсть другого человека). Если такие переломы возникают в результате удара другого человека в область рта, может быть нарушена целостность кожи («травма сжатого кулака»). В таких случаях бактерии из рта этого человека могут загрязнять рану и вызывать инфекцию, которая, при отсутствии своевременного лечения, может вызвать стойкое нарушение функции кисти.
Симптомы переломов костей ладони
У людей с переломами пястных костей костяшки пальцев отекают и становятся болезненными на ощупь. В некоторых случаях костные отломки сдвигаются со своего места (смещение) либо вращаются, так что палец принимает необычное положение.
Диагностика переломов ладони
Рентгенологическое исследование
(См. также Диагностика переломов).
При подозрении на перелом пястных костей пострадавший должен обратиться к врачу.
Обычно врачи могут диагностировать перелом на основании рентгеновского снимка, сделанного под несколькими углами.
Лечение переломов ладони
При открытых ранах, особенно «травмах сжатого кулака», антибиотики для профилактики инфекции
Иногда сопоставление костных обломков
Шина
Если у людей есть раны рядом с поврежденным суставом кисти, это означает, что они могли ударить кого-то в область рта. Если они действительно ударили человека в область рта, врач может обработать рану и ввести антибиотики, чтобы помочь предотвратить инфекцию.
Переломы пястной кости лечат наложением шины (например, локтевой желобоватой шины) на несколько недель. Требуется ли возвращение обломков кости на место (репозиция) до наложения шины, зависит от типа перелома.
Локтевая желобоватая шина
Если костные отломки сильно смещены либо скручены, врач обычно может вернуть их на место без операции — это называется закрытой репозицией.
Перед возвращением костей на место врач может выполнить одну из следующих процедур для профилактики боли у пациентов:
гематомная блокада;
блокада локтевого нерва.
Для гематомной блокады иглу вводят через кожу в область перелома, где собралась кровь (гематома — это скопление крови). Затем вводят лидокаин (анестетик) для обезболивания области вокруг костных обломков.
При блокаде локтевого нерва врачи вводят анестетик в нервы в этой области. Эта процедура не дает нервам посылать сигналы боли в мозг. Локтевой нерв проходит от локтя к мизинцу и безымянному пальцам.
После снятия шины постепенно начинают выполнять упражнения для движения кистью и пальцами в полном объеме. Как правило, у пострадавших полностью восстанавливается способность пользоваться кистью руки.