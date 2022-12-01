Переломы ладони

При открытых ранах, особенно «травмах сжатого кулака», антибиотики для профилактики инфекции

Иногда сопоставление костных обломков

Шина

Если у людей есть раны рядом с поврежденным суставом кисти, это означает, что они могли ударить кого-то в область рта. Если они действительно ударили человека в область рта, врач может обработать рану и ввести антибиотики, чтобы помочь предотвратить инфекцию.

Переломы пястной кости лечат наложением шины (например, локтевой желобоватой шины) на несколько недель. Требуется ли возвращение обломков кости на место (репозиция) до наложения шины, зависит от типа перелома.

Локтевая желобоватая шина

Если костные отломки сильно смещены либо скручены, врач обычно может вернуть их на место без операции — это называется закрытой репозицией.

Перед возвращением костей на место врач может выполнить одну из следующих процедур для профилактики боли у пациентов:

гематомная блокада;

блокада локтевого нерва.

Для гематомной блокады иглу вводят через кожу в область перелома, где собралась кровь (гематома — это скопление крови). Затем вводят лидокаин (анестетик) для обезболивания области вокруг костных обломков.

При блокаде локтевого нерва врачи вводят анестетик в нервы в этой области. Эта процедура не дает нервам посылать сигналы боли в мозг. Локтевой нерв проходит от локтя к мизинцу и безымянному пальцам.

После снятия шины постепенно начинают выполнять упражнения для движения кистью и пальцами в полном объеме. Как правило, у пострадавших полностью восстанавливается способность пользоваться кистью руки.