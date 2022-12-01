Перелом костей тазобедренного сустава может произойти в области круглой верхушки (головке) бедренной кости, в узкой части бедренной кости сразу под головкой (шейке) либо в области бугорков в более широком участке сразу под шейкой.

Переломы костей тазобедренного сустава обычно происходят у пожилых людей, часто в результате незначительного падения, особенно, у лиц с остеопорозом.

Как правило, движение травмированной ногой, стояние и/или ходьба причиняют сильную боль

Врач подтверждает диагноз при помощи рентгенологического исследования или иногда других визуализирующих исследований.

Обычно для восстановления костей тазобедренного сустава или иногда для протезирования сустава выполняют хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о переломах).

Переломы костей тазобедренного сустава чаще возникают у пожилых людей, поскольку у них выше вероятность:

наличия остеопороза (приводящего к ослаблению костей);

падения;

приема лекарственных препаратов, повышающих риск переломов костей тазобедренного сустава (см. Старение и лекарственные препараты).

Большинство случаев переломов костей тазобедренного сустава происходит в результате падения, но у лиц пожилого возраста с остеопорозом к перелому бедра может привести постоянная повседневная деятельность — переворачивание в постели, вставание с кресла или ходьба.

Тазобедренный сустав состоит из круглой верхней части (головки) бедра (бедренной кости) и части тазовой кости. Круглая головка бедренной кости прилегает к чашевидной полости тазовой кости, образуя шаровидный сустав. Под головкой бедренная кость сужается, образуя шейку бедренной кости. Ниже шейки находится более широкая область, которая содержит два бугорка (так называемых вертела). К вертелам прикрепляются сухожилия сильных мышц ног и ягодиц.

Бедренная кость: Часть тазобедренного сустава

Большинство переломов происходят прямо под головкой бедренной кости Два типа встречаются чаще всего:

Перелом шейки бедра (субкапитальный перелом) происходит в районе шейки бедра

Межвертельные переломы бедренной кости, которые проходят через большие бугорки сразу под шейкой

Переломы костей тазобедренного сустава также происходят в головке бедренной кости либо под большими бугорками (их называют подвертельными переломами).

Переломы шейки бедра особенно проблематичны, поскольку такой перелом часто нарушает кровоснабжение головки бедренной кости. Без хорошего кровоснабжения кость не может срастись и в конечном счете может разрушиться и погибнуть (это называется остеонекроз). Может развиться тяжелый болезненный артрит.

Межвертельные переломы бедренной кости редко нарушают кровоснабжение головки бедренной кости. Поверхность костного отломка может кровоточить, но обычно это не вызывает серьезных проблем. Такие переломы обычно происходят в результате падения или прямого удара.

Кости бедра 3D модель

Симптомы переломов костей тазобедренного сустава Переломы костей тазобедренного сустава, как правило, очень болезненны и обычно вызывают боль в паху. При расхождении костных отломков пострадавший не способен ходить, стоять или двигать ногой. В горизонтальном положении поврежденная нога может казаться короче и может выворачиваться. Однако в случае небольшого вколоченного перелома пострадавший иногда ходит и может испытывать лишь незначительную боль, а нога не кажется деформированной. Если из места перелома либо из находящегося рядом кровеносного сосуда вытекает много крови, пациент может ощущать головокружение или слабость. Участок перелома может отекать с образованием кровоподтека пурпурного цвета. Иногда при переломе бедра кажется, что болит колено, а не бедро. Эти ощущения объясняются тем, что колено и бедро иннервируют одни и те же нервные пути. Такая боль называется отраженной болью. Если перелом костей тазобедренного сустава вынуждает человека долгое время соблюдать постельный режим, повышается риск развития серьезных проблем. Проблемы, связанные с постельным режимом, включают следующие: Пролежни

Тромбы, которые могут привести к тромбоэмболии легочной артерии

Спутанность сознания

Пневмония

Потеря мышц и снижение общей физической формы (так называемое ухудшение физического состояния) У пожилых повышается вероятность развития проблем, связанных с постельным режимом, и такие проблемы могут иметь более серьезные последствия. Перелом костей тазобедренного сустава может полностью изменить их жизнь. Пожилые могут утратить способность выполнять обычную повседневную деятельность. Им может быть необходима чья-то помощь в выполнении работы по дому, либо потребуется переехать в дом престарелых. У таких людей может развиться депрессия, если перелом приведет к ограничению их деятельности либо утрате независимости.

Диагностика переломов костей тазобедренного сустава Рентгенологическое исследование

Иногда магнитно-резонансная или компьютерная томография (См. также Диагностика переломов). Врач подозревает наличие перелома бедра на основании описания травмы и симптомов пациентом, а также не основании физикального обследования. Обычно перелом ясно виден на рентгеновском снимке, который может помочь врачу подтвердить диагноз перелома костей тазобедренного сустава. Однако рентгеновский снимок иногда соответствует норме даже при наличии перелома бедра — например, если перелом небольшой, а расхождения фрагментов не произошло. Таким образом, если врач все еще подозревает наличие перелома бедра, либо если у пациента сохраняется боль, и он не может встать в течение одного или более дней после падения, используют магнитно-резонансную томографию (МРТ) для исключения небольших переломов. Иногда используют компьютерную томографию (КТ), но она менее точна для обнаружения небольших переломов бедра.