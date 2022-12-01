Перелом костей тазобедренного сустава может произойти в области круглой верхушки (головке) бедренной кости, в узкой части бедренной кости сразу под головкой (шейке) либо в области бугорков в более широком участке сразу под шейкой.
Переломы костей тазобедренного сустава обычно происходят у пожилых людей, часто в результате незначительного падения, особенно, у лиц с остеопорозом.
Как правило, движение травмированной ногой, стояние и/или ходьба причиняют сильную боль
Врач подтверждает диагноз при помощи рентгенологического исследования или иногда других визуализирующих исследований.
Обычно для восстановления костей тазобедренного сустава или иногда для протезирования сустава выполняют хирургическое вмешательство.
(См. также Общие сведения о переломах).
Переломы костей тазобедренного сустава чаще возникают у пожилых людей, поскольку у них выше вероятность:
наличия остеопороза (приводящего к ослаблению костей);
приема лекарственных препаратов, повышающих риск переломов костей тазобедренного сустава (см. Старение и лекарственные препараты).
Большинство случаев переломов костей тазобедренного сустава происходит в результате падения, но у лиц пожилого возраста с остеопорозом к перелому бедра может привести постоянная повседневная деятельность — переворачивание в постели, вставание с кресла или ходьба.
Тазобедренный сустав состоит из круглой верхней части (головки) бедра (бедренной кости) и части тазовой кости. Круглая головка бедренной кости прилегает к чашевидной полости тазовой кости, образуя шаровидный сустав. Под головкой бедренная кость сужается, образуя шейку бедренной кости. Ниже шейки находится более широкая область, которая содержит два бугорка (так называемых вертела). К вертелам прикрепляются сухожилия сильных мышц ног и ягодиц.
Бедренная кость: Часть тазобедренного сустава
Большинство переломов происходят прямо под головкой бедренной кости Два типа встречаются чаще всего:
Перелом шейки бедра (субкапитальный перелом) происходит в районе шейки бедра
Межвертельные переломы бедренной кости, которые проходят через большие бугорки сразу под шейкой
Переломы костей тазобедренного сустава также происходят в головке бедренной кости либо под большими бугорками (их называют подвертельными переломами).
Переломы шейки бедра особенно проблематичны, поскольку такой перелом часто нарушает кровоснабжение головки бедренной кости. Без хорошего кровоснабжения кость не может срастись и в конечном счете может разрушиться и погибнуть (это называется остеонекроз). Может развиться тяжелый болезненный артрит.
Межвертельные переломы бедренной кости редко нарушают кровоснабжение головки бедренной кости. Поверхность костного отломка может кровоточить, но обычно это не вызывает серьезных проблем. Такие переломы обычно происходят в результате падения или прямого удара.
Симптомы переломов костей тазобедренного сустава
Переломы костей тазобедренного сустава, как правило, очень болезненны и обычно вызывают боль в паху.
При расхождении костных отломков пострадавший не способен ходить, стоять или двигать ногой. В горизонтальном положении поврежденная нога может казаться короче и может выворачиваться. Однако в случае небольшого вколоченного перелома пострадавший иногда ходит и может испытывать лишь незначительную боль, а нога не кажется деформированной.
Если из места перелома либо из находящегося рядом кровеносного сосуда вытекает много крови, пациент может ощущать головокружение или слабость. Участок перелома может отекать с образованием кровоподтека пурпурного цвета.
Иногда при переломе бедра кажется, что болит колено, а не бедро. Эти ощущения объясняются тем, что колено и бедро иннервируют одни и те же нервные пути. Такая боль называется отраженной болью.
Если перелом костей тазобедренного сустава вынуждает человека долгое время соблюдать постельный режим, повышается риск развития серьезных проблем. Проблемы, связанные с постельным режимом, включают следующие:
Тромбы, которые могут привести к тромбоэмболии легочной артерии
Спутанность сознания
Потеря мышц и снижение общей физической формы (так называемое ухудшение физического состояния)
У пожилых повышается вероятность развития проблем, связанных с постельным режимом, и такие проблемы могут иметь более серьезные последствия. Перелом костей тазобедренного сустава может полностью изменить их жизнь. Пожилые могут утратить способность выполнять обычную повседневную деятельность. Им может быть необходима чья-то помощь в выполнении работы по дому, либо потребуется переехать в дом престарелых. У таких людей может развиться депрессия, если перелом приведет к ограничению их деятельности либо утрате независимости.
Диагностика переломов костей тазобедренного сустава
Рентгенологическое исследование
Иногда магнитно-резонансная или компьютерная томография
(См. также Диагностика переломов).
Врач подозревает наличие перелома бедра на основании описания травмы и симптомов пациентом, а также не основании физикального обследования.
Обычно перелом ясно виден на рентгеновском снимке, который может помочь врачу подтвердить диагноз перелома костей тазобедренного сустава. Однако рентгеновский снимок иногда соответствует норме даже при наличии перелома бедра — например, если перелом небольшой, а расхождения фрагментов не произошло. Таким образом, если врач все еще подозревает наличие перелома бедра, либо если у пациента сохраняется боль, и он не может встать в течение одного или более дней после падения, используют магнитно-резонансную томографию (МРТ) для исключения небольших переломов. Иногда используют компьютерную томографию (КТ), но она менее точна для обнаружения небольших переломов бедра.
Лечение переломов костей тазобедренного сустава
Обычно хирургическое вмешательство для восстановления либо замещения бедра
Реабилитация
Обычно лечение перелома костей тазобедренного сустава состоит из хирургического вмешательства, поскольку это сокращает время постельного режима и снижает риск серьезных проблем, которые может вызвать постельный режим. Хирургическое вмешательство позволяет людям подняться с постели и начать ходить в кратчайшие сроки. Обычно пострадавший может проделать несколько шагов с опорой на ходунки через 1–2 дня после операции.
К реабилитации (лечебной физкультуре) приступают в кратчайшие сроки после лечения перелома костей тазобедренного сустава.
Знаете ли Вы, что...
Костные отломки бедра могут быть восстановлены либо замещены хирургическим путем. Процедура, используемая для восстановления, называется открытой репозицией с внутренней фиксацией (ОРВФ). Если перелом не слишком тяжелый, лечение консервативное. Тазобедренный сустав может быть заменен (это называется артропластикой) при тяжелом переломе либо нарушении кровоснабжения головки бедренной кости.
В ожидании операции на бедре в отделении неотложной помощи пожилые люди часто испытывают боль. Для купирования боли врачи могут вводить анестетик в нервы бедра. Эта процедура (называемая блокадой нервов) не дает нервам посылать сигналы боли в мозг.
Восстановление тазобедренного сустава
Переломы шейки бедренной кости можно лечить путем введения металлических конструкций через шейку в головку бедренной кости.
Межвертельные переломы бедренной кости фиксируют с помощью скользящего компрессионного винта и боковой металлической пластины, удерживающей костные отломки в нормальном положении до заживления перелома. Такое восстановление обычно обеспечивает достаточную крепость, чтобы позволить пациенту встать и перенести свой вес на поврежденную ногу вскоре после операции. Несмотря на то, что кость обычно заживает в течение нескольких месяцев, большинству людей требуется 6 месяцев до тех пор, пока к ним вернется ощущение комфорта и достаточной силы, а также способности к ходьбе, как до перелома. Однако все чаще для лечения переломов костей тазобедренного сустава используют интрамедуллярные винты (тип винта, используемый для стабилизации кости) или тотальную замену (протезирование) тазобедренного сустава.
Восстановление перелома тазобедренного сустава
Тазобедренные суставы восстанавливают, если перелом не слишком тяжелый. Способ восстановления сустава зависит от локализации перелома в бедре (бедренной кости):
При восстановлении тазобедренного сустава сохраняется собственный сустав пациента.
Замена тазобедренного сустава
Заменяют часть либо весь тазобедренный сустав. Перед заменой сустава врачи извлекают обломки кости.
Если показана частичная замена бедренного сустава (гемиартропластика), врачи используют шарообразную металлическую часть (протез), разработанную таким образом, чтобы она подходила к суставной впадине в тазовой кости. Протез оснащен прочным штырем, который крепится к центру бедренной кости. Некоторые эндопротезы крепятся к кости быстрозастывающим пластиковым цементом. Другие протезы оснащены специальным пористым или керамическим покрытием, в которое врастают ткани окружающей протез живой кости. Пожилые люди, которые ходят очень мало и поэтому мало нагружают тазобедренный сустав, обычно проходят частичную замену тазобедренного сустава.
Иногда необходима полная замена тазобедренного сустава (артропластика тазобедренного сустава). Например, когда есть вероятность нарушения кровоснабжения тазобедренного сустава из-за перелома шейки бедренной кости. Полная замена тазобедренного сустава несет больше рисков, чем частичная замена тазобедренного сустава. Но поскольку ее результатом является лучшее функционирование, эта операция все чаще используется у активных пожилых людей. При полной замене тазобедренного сустава заменяют головку бедренной кости и вертлюжную впадину.
В большинстве случаев после хирургического протезирования бедренного сустава пострадавший обычно через 1–2 дня может начинать ходить с костылями или ходунками, а через 6 недель может перейти на трость.
Искусственные суставы не могут стоять вечно. Через 10–20 лет человеку может потребоваться повторная операция — особенно если он ведет активный образ жизни или обладает крупным телосложением.
Замена сустава часто является хорошим вариантом выбора для лиц пожилого возраста из-за низкой вероятности того, что им потребуется еще одна операция. Кроме того, огромным плюсом для лиц пожилого возраста является возможность начать ходить практически сразу после операции.
Полная замена тазобедренного сустава
Заменяют часть либо весь тазобедренный сустав: