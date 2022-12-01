Переломы костей стопы включают переломы пальцев ног и переломы средних костей стопы (переломы плюсневых костей), двух небольших круглых костей у основания первого пальца (переломы сесамовидных костей) или костей с задней стороны стопы, включая переломы пяточной кости.
Переломы костей стопы могут происходить в результате падения, подворачивания либо прямого удара стопы о твердый предмет.
Переломы костей стопы довольно болезненны, причем боль часто усугубляется при попытке нагрузки стопы.
Врачи обычно делают рентгеновский снимок для диагностики переломов стопы.
Лечение зависит от перелома кости и типа перелома, но обычно предусматривает наложение шины или ношение специальной обуви для защиты стопы.
(См. также Общие сведения о переломах).
Переломы костей стопы происходят довольно часто. Они могут происходить в результате падения, подворачивания либо прямого удара стопы о твердый предмет.
Переломы костей стопы довольно болезненны, причем боль почти всегда усугубляется при попытке ходьбы или опоры на ногу.
Где происходят переломы костей стопы
Переломы костей стопы происходят довольно часто. Они могут возникать в:
Диагностика переломов костей стопы
Обычно рентгенологическое обследование
(См. также Диагностика переломов).
Обычно для диагностики переломов костей стопы требуется рентгенологическое исследование, за исключением определенных видов переломов пальцев ноги. В редких случаях может потребоваться компьютерная (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Лечение переломов костей стопы
Шина (с последующим возможным наложением гипсовой повязки) или специальная обувь
Часто рекомендуется не нагружать стопу в течение некоторого времени
Физиотерапия
Лечение переломов костей стопы зависит от сломанной кости и типа перелома, но обычно включает наложение шины (с последующим возможным наложением гипсовой повязки) на стопу и лодыжку либо ношение специально изготовленного ботинка или сапожка с открытым носком, застежкой «велкро» и жесткой подошвой для профилактики дальнейшей травмы.
Пациенту часто рекомендуется не нагружать стопу в течение некоторого времени. Длительность такого режима зависит от травмы и может составлять вплоть до нескольких недель. Часто врачи рекомендуют пациентам двигать стопой и лодыжкой — до возможно терпимой боли.
Часто требуется лечебная физкультура. Она включает специальные упражнения для улучшения гибкости и движений в поврежденной стопе, а также для укрепления поддерживающих мышц.