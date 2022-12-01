Переломы костей стопы

Шина (с последующим возможным наложением гипсовой повязки) или специальная обувь

Часто рекомендуется не нагружать стопу в течение некоторого времени

Физиотерапия

Лечение переломов костей стопы зависит от сломанной кости и типа перелома, но обычно включает наложение шины (с последующим возможным наложением гипсовой повязки) на стопу и лодыжку либо ношение специально изготовленного ботинка или сапожка с открытым носком, застежкой «велкро» и жесткой подошвой для профилактики дальнейшей травмы.

Пациенту часто рекомендуется не нагружать стопу в течение некоторого времени. Длительность такого режима зависит от травмы и может составлять вплоть до нескольких недель. Часто врачи рекомендуют пациентам двигать стопой и лодыжкой — до возможно терпимой боли.

Часто требуется лечебная физкультура. Она включает специальные упражнения для улучшения гибкости и движений в поврежденной стопе, а также для укрепления поддерживающих мышц.