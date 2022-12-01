Переломы костей плюсны

Рентгенологическое исследование

В некоторых случаях компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Стрессовые переломы не видны на рентгеновских снимках, если они небольшие либо если рентгеновские снимки были сделаны вскоре после перелома (прежде чем кость начинает восстанавливаться). Примерно через 2–3 недели после травмы на рентгеновских снимках можно увидеть стрессовый перелом, так как формируется новая кость для заживления перелома (см. Как заживают кости).

Иногда КТ или МРТ проводятся для проверки на наличие стрессовых переломов. (См. также Диагностика переломов).