Переломы костей плюсны

Могут происходить переломы в длинных костях в середине стопы (кости плюсны).
Существует несколько различных видов переломов плюсневых костей, включая стрессовые переломы, перелом Лисфранка со смещением и переломы 5-й плюсневой кости. (См. также Общие сведения о переломах).
Стрессовые переломы плюсневых костей
Ходьба или бег в течение длительного времени могут привести к стрессовому перелому плюсневой кости.
Эти переломы вызывают болезненность в середине стопы и боль при переносе полного веса на ногу.
Стрессовые переломы могут быть не видны на рентгеновских снимках в течение 2–3 недель после травмы, поэтому врачи иногда выполняют компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию, или же они могут лечить стопу, как если бы она была сломана, и повторить рентгеновское исследование через 2 недели.
Обычно прекращение деятельности, которая вызывает или усугубляет перелом, и использование костылей, — единственное необходимое лечение.
Стрессовые переломы плюсневой кости происходят, если человек долго ходит или бегает, а также если он внезапно либо более интенсивно начинает заниматься физическими упражнениями.
Симптомы стрессовых переломов
Стрессовые переломы плюсневой кости болезненны на ощупь. При попытке перенести вес тела на поврежденную ногу боль усиливается.
Диагностика стрессовых переломов
Рентгенологическое исследование
В некоторых случаях компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Стрессовые переломы не видны на рентгеновских снимках, если они небольшие либо если рентгеновские снимки были сделаны вскоре после перелома (прежде чем кость начинает восстанавливаться). Примерно через 2–3 недели после травмы на рентгеновских снимках можно увидеть стрессовый перелом, так как формируется новая кость для заживления перелома (см. Как заживают кости).
Иногда КТ или МРТ проводятся для проверки на наличие стрессовых переломов. (См. также Диагностика переломов).
Лечение стрессовых переломов
Избегать активности, которая вызывает или усугубляет стрессовый перелом
Костыли
Иногда необходимы защитные ботинки, сапожки либо гипсовая повязка
Если стрессовый перелом распознать на ранней стадии, лечение можно ограничить прекращением вызвавшего или усугубившего его воздействия и использованием костылей.
Пострадавшему может потребоваться ношение специального защитного ботинка либо сапожка при ходьбе. Иногда необходима гипсовая повязка.
Перелом со смещением Лисфранка
Переломы Лисфранка со смещением обычно возникают из-за падения на согнутую ногу или в результате применения значительной силы.
Средняя часть стопы болит, отекает и становится болезненной при пальпации, а на нижней части стопы могут появиться кровоподтеки.
Врачи обычно делают рентгеновские снимки с разных углов, но часто для определения травмы также требуется компьютерная томография.
Как правило, пациентов с переломами Лисфранка со смещением направляют к хирургу-ортопеду для хирургического вмешательства, чтобы вернуть обломки кости на место и обездвижить их или для сращивания сломанных костей.
При переломе со смещением Лисфранка 2-я кость плюсны ломается у основания, а костные отломки могут отдаляться друг от друга (смещение). Перелом со смещением Лисфранка обычно происходит при падении на согнутую стопу либо при ударе по стопе с большой силой. Данная травма часто встречается среди игроков в футбол, мотоциклистов и всадников.
Переломы 2-й плюсневой кости
2-я плюсневая кость ломается у основания, а костные отломки отдаляются друг от друга (смещаются). Такая травма называется переломом со смещением Лисфранка.
Симптомы перелома Лисфранка со смещением
Симптомы перелома Лисфранка со смещением могут быть легкими или тяжелыми.
Средняя часть стопы становится болезненной, отекает и приобретает повышенную чувствительность. При тяжелом переломе стопа может выглядеть укороченной, а внизу стопы может образовываться кровоподтек. Иногда травмированная область кажется онемевшей.
Перелом со смещением Лисфранка серьезен и может привести к постоянной боли и артриту. Может развиться синдром сдавления. У пострадавшего могут возникать проблемы с физической нагрузкой в течение оставшейся жизни.
Диагностика перелома Лисфранка со смещением
Рентгенологическое исследование
Часто компьютерная томография (КТ)
Выполняют рентгеновские снимки с разных углов, однако на них может быть затруднительно увидеть перелом. Часто КТ также необходима для диагностики перелома Лисфранка со смещением. С помощью КТ можно получить более детальные трехмерные изображения травмы.
Иногда, если проведение КТ невозможно, врачи просят человека встать на поврежденную ногу, а затем делают рентгеновский снимок. При переломе кости нагрузка в виде веса человека заставляет кости разделяться больше, так что пространство между сломанными костями становится видно на рентгеновских снимках, и травма может быть диагностирована. (См. также Диагностика переломов).
Лечение перелома Лисфранка со смещением
Консультация хирурга-ортопеда
Хирургическое вмешательство для сопоставления костных отломков либо соединения кости стопы
Обычно пострадавшего с переломом Лисфранка со смещением госпитализируют и в кратчайшие сроки организуют осмотр хирургом-ортопедом.
Обычно требуется одно из следующего:
Открытая репозиция с внутренней фиксацией (ОРВФ) При ОРВФ обломки кости вставляют на место и иммобилизируют их с помощью болтов и металлических пластинок.
Соединение костей в средней части стопы: Процедура соединения похожа на ОРВФ. Обломки кости помещаются на место и иммобилизируются, как при ОРВФ, но они размещаются так, чтобы поврежденные кости в середине стопы могли срастаться вместе в одну сплошную кость.
Но эти процедуры не всегда помогают полностью восстановить ногу такой, как она была.
Если операция не требуется, гипсовую повязку используют для обездвиживания стопы, и пациентам дают указание не нагружать травмированную ногу в течение как минимум 6 недель.
Переломы 5-й плюсневой кости
Пятую плюсневую кость можно сломать у ее основания (рядом с лодыжкой) или в средней части (теле).
Эти переломы могут возникать в результате подворачивания стопы внутрь или травмы с размозжением тканей (при переломе основания), повторного стрессового воздействия или одиночной травмы (при переломе тела кости).
При переломе основания этой кости внешний край стопы болит, отекает и становится болезненным при пальпации.
Переломы основания кости обычно заживают сравнительно быстро.
При переломе тела кости кровоснабжение кости может быть нарушено, что иногда замедляет заживление или не дает сломанным костям срастись вместе.
Для диагностики перелома пятой плюсневой кости врач назначает рентгеновские снимки под несколькими углами.
Лечение переломов основания обычно заключается в ношении костылей и защитной обуви на твердой подошве.
Лечение переломов тела кости может предусматривать наложение короткой гипсовой повязки на голень и ношение костылей без нагрузки на поврежденную ногу или иногда хирургическое вмешательство.
Из всех костей стопы 5-я плюсневая кость ломается наиболее часто. Такие переломы часто происходят:
у основания плюсневой кости (рядом с лодыжкой);
в теле (длинная средняя часть) плюсневой кости.
Переломы Джонса и псевдопереломы Джонса
Переломы основания
Основание 5-я плюсневой кости может сломаться при повороте стопы внутрь или раздроблении костей стопы. Такие переломы иногда называют переломом танцора или псевдоперелом Джонса.
Возникает боль, отек и болезненность при пальпации наружного края стопы. Может образоваться кровоподтек.
При подозрении на перелом основания назначаются рентгеновские снимки под несколькими углами.
В течение нескольких дней могут потребоваться костыли и защитный ботинок или сапожок с жесткой подошвой. Наложение гипсовой повязки обычно не требуется. Пострадавшему рекомендуют начать ходить сразу, как только боль становится терпимой.
Такие переломы обычно заживают сравнительно быстро.
Переломы тела кости
Переломы тела кости могут быть результатом повторного стрессового воздействия (стрессовые переломы) или одиночной травмы.
Такие переломы, называемые переломами Джонса, происходят реже, чем переломы основания.
Поскольку данные переломы могут препятствовать кровоснабжению кости, более вероятно развитие осложнений. Например, кость может не срастаться (так называемое несращение) либо может срастаться очень медленно (так называемое замедленное сращение).
При подозрении на перелом тела кости назначаются рентгеновские снимки под несколькими углами.
Обычно для иммобилизации лодыжки используют короткую гипсовую повязку, которую накладывают на ногу, а пациентам дают указания использовать костыли и не нагружать стопу в течение 6 недель.
Иногда необходимо хирургическое вмешательство, и пострадавшего направляют к хирургу-ортопеду. Может быть выполнена открытая репозиция с внутренней фиксацией (ОРВФ) для возвращения обломков кости на место.