Переломы костей локтевого сустава

Переломы нижней трети плеча обычно происходят в результате падения на вытянутую руку либо прямого удара.

Переломы нижней трети плеча могут повредить артерию в руке, вызвать кровотечение в суставе или повредить нервы, которые проходят через локоть, вызывая онемение и проблемы с движением руки и пальцев.

Диагностика основана на результатах физикального обследования и рентгенологического исследования.

Лечение предусматривает консультацию с хирургом-ортопедом и шинирование (при переломе без смещения костей) или хирургическое вмешательство (когда обломки костей разделены и/или смещены).

Переломы нижней трети плеча часто наблюдаются у детей в возрасте от 3 до 11 лет. Они обычно происходят в результате падения на вытянутую руку либо прямого удара.

Такой перелом обычно затрагивает сустав и может вызвать кровоизлияние в сустав.

Может быть повреждена основная артерия плеча (плечевая артерия), особенно при расхождении костных отломков (смещении) либо при их стоянии под углом. При повреждении артерии может развиться синдром сдавления. В результате может развиться стойкая тугоподвижность (так называемая контрактура) в локтевом и запястном суставе.

Иногда могут повреждаться нервы, которые проходят через локоть (лучевой или срединный нерв). При повреждении лучевого нерва пациент не может поднять руку. При повреждении срединного нерва (нерв, который сдавливается при синдроме запястного канала) могут возникать затруднения в сопоставлении большого пальца и мизинца.

Симптомы переломов нижней трети плеча У людей с переломами нижней трети плеча область локтевого сустава болезненная и опухшая. Локоть почти не сгибается. Могут быть синяки в нижней трети предплечья. Синяки свидетельствуют о повреждении кровеносного сосуда. Предплечье и рука могут быть онемевшими, и пациенты не могут нормально двигать рукой и пальцами. Эти симптомы свидетельствуют о повреждении нерва.

Диагностика переломов нижней трети плеча Рентгенологическое исследование (См. также Диагностика переломов). При подозрении на перелом костей локтевого сустава у взрослого или ребенка пострадавшему необходимо немедленно обратиться к врачу. Знаете ли Вы, что... Врач просит пациента описать, что случилось и каковы симптомы. Врач также осматривает локоть. Для выявления перелома врач назначает рентгеновский снимок локтевого сустава под различными углами. Если врачи подозревают перелом нижней трети плеча, но на рентгеновских снимках он не виден, они накладывают шину на локоть и просят пациента прийти для прохождения дополнительного рентгенологического исследования, обычно через 7–10 дней. При подозрении на перелом врач также проверяет наличие повреждения кровеносных сосудов и нервов руки. Например, он проверяет пульс на запястье для исключения нарушений кровотока в кисти. Для исключения повреждения нерва врач просит пациента пошевелить пальцами, а также проверяет чувствительность пальцев пациента.