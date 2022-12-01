Переломы костей локтевого сустава

Переломы костей, образующих локтевой сустав, могут включать переломы плеча (плечевой кости) рядом с локтем: это называется нижним (дистальным) переломом плеча, или верхней части одной из костей предплечья (лучевой или локтевой кости): это называется переломом суставной головки лучевой кости или переломом локтевого отростка.
(См. также Общие сведения о переломах).
Переломы нижней трети плеча
Переломы нижней трети плеча обычно происходят в результате падения на вытянутую руку либо прямого удара.
Переломы нижней трети плеча могут повредить артерию в руке, вызвать кровотечение в суставе или повредить нервы, которые проходят через локоть, вызывая онемение и проблемы с движением руки и пальцев.
Диагностика основана на результатах физикального обследования и рентгенологического исследования.
Лечение предусматривает консультацию с хирургом-ортопедом и шинирование (при переломе без смещения костей) или хирургическое вмешательство (когда обломки костей разделены и/или смещены).
Переломы нижней трети плеча часто наблюдаются у детей в возрасте от 3 до 11 лет. Они обычно происходят в результате падения на вытянутую руку либо прямого удара.
Такой перелом обычно затрагивает сустав и может вызвать кровоизлияние в сустав.
Может быть повреждена основная артерия плеча (плечевая артерия), особенно при расхождении костных отломков (смещении) либо при их стоянии под углом. При повреждении артерии может развиться синдром сдавления. В результате может развиться стойкая тугоподвижность (так называемая контрактура) в локтевом и запястном суставе.
Иногда могут повреждаться нервы, которые проходят через локоть (лучевой или срединный нерв). При повреждении лучевого нерва пациент не может поднять руку. При повреждении срединного нерва (нерв, который сдавливается при синдроме запястного канала) могут возникать затруднения в сопоставлении большого пальца и мизинца.
Симптомы переломов нижней трети плеча
У людей с переломами нижней трети плеча область локтевого сустава болезненная и опухшая. Локоть почти не сгибается.
Могут быть синяки в нижней трети предплечья. Синяки свидетельствуют о повреждении кровеносного сосуда.
Предплечье и рука могут быть онемевшими, и пациенты не могут нормально двигать рукой и пальцами. Эти симптомы свидетельствуют о повреждении нерва.
Диагностика переломов нижней трети плеча
Рентгенологическое исследование
(См. также Диагностика переломов).
При подозрении на перелом костей локтевого сустава у взрослого или ребенка пострадавшему необходимо немедленно обратиться к врачу.
Знаете ли Вы, что...
Врач просит пациента описать, что случилось и каковы симптомы. Врач также осматривает локоть.
Для выявления перелома врач назначает рентгеновский снимок локтевого сустава под различными углами.
Если врачи подозревают перелом нижней трети плеча, но на рентгеновских снимках он не виден, они накладывают шину на локоть и просят пациента прийти для прохождения дополнительного рентгенологического исследования, обычно через 7–10 дней.
При подозрении на перелом врач также проверяет наличие повреждения кровеносных сосудов и нервов руки. Например, он проверяет пульс на запястье для исключения нарушений кровотока в кисти. Для исключения повреждения нерва врач просит пациента пошевелить пальцами, а также проверяет чувствительность пальцев пациента.
Лечение переломов нижней трети плеча
Консультация хирурга-ортопеда
Как правило, хирургическое вмешательство для сопоставления костных отломков
В редких случаях только шина
Обычно необходима консультация хирурга-ортопеда, поскольку часто переломы нижней трети плеча затрагивают нервы или кровеносные сосуды, расположенные близко к локтю, и могут вызвать продолжительные проблемы.
При удовлетворительном стоянии костных отломков для иммобилизации кости можно использовать шину. В большинстве случаев пациентов госпитализируют, чтобы врачи могли определить, были ли повреждены кровеносные сосуды или нервы. Однако, если пациент соглашается прийти на повторный осмотр на следующий день, ему может быть разрешено вернуться домой.
Как правило, если костные фрагменты разделены промежутком и/или смещены под углом, выполняют хирургическое вмешательство (открытую репозицию с внутренней фиксацией или ОРВФ) для выравнивания и иммобилизации обломков кости. Поскольку при сопоставлении костных отломков (репозиции) могут быть повреждены близлежащие нервы и кровеносные сосуды, операцию проводит специалист.
Переломы части локтевого сустава
Симптомы переломов локтевого отростка
Сломанный локтевой отросток болит, опухает и становится болезненным при пальпации. Он также может быть деформирован. Разгибание локтя (выпрямление руки в локтевом суставе) может быть ограниченным или невозможным. Поскольку при переломе локтевого отростка иногда повреждается локтевой нерв, врач проверяет наличие такого повреждения, которое может вызвать онемение и/или покалывание в мизинце и части безымянного пальца.
Диагностика переломов локтевого отростка
Рентгенологическое исследование
Как правило, врач проводит рентгенологическое исследование перелома с двух различных углов, чтобы определить точное положение перелома.
АНТОНИЯ РИВ (ANTONIA REEVE)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Лечение переломов локтевого отростка
Наложение шины
Иногда хирургическое вмешательство
Иногда антибиотики (при открытых переломах)
Большинство переломов локтевого отростка лечат с помощью наложения длинной шины на заднюю поверхность руки. Часто фрагменты кости можно вернуть на место (вправить) путем манипуляции, а затем иммобилизировать при помощи шины. Однако иногда требуется хирургическое вмешательство.
Переломы с сильным смещением (с широким зазором между костными отломками) и оскольчатые переломы (сломанные как минимум в двух местах) обычно требуют хирургического вмешательства для сопоставления костных отломков, что способствует их заживлению в правильном положении.
Людям с открытыми переломами (когда фрагменты кости прорывают кожу) немедленно назначают антибиотики и их должен осмотреть ортопед.
Переломы верхней части предплечья
Переломы верхней трети плеча (головки лучевой кости) обычно происходят в результате падения на вытянутую руку.
Локоть опухает и болит.
Врачи делают рентгеновские снимки под разными углами, но эти переломы часто трудно увидеть, поэтому диагноз в значительной степени зависит от результатов медицинского осмотра.
Лечение таких переломов в большинстве случаев сводится к фиксации в перевязи, но иногда требуется хирургическое вмешательство.
Как можно скорее начинают упражнения на диапазон движений.
Переломы головки лучевой кости обычно происходят в результате падения на вытянутую руку. Они часто происходят у взрослых, ведущих активный образ жизни. Они чаще встречаются среди взрослых, чем среди детей.
Переломы нижнего конца костей предплечья считаются переломами костей запястья.
Симптомы переломов верхней трети предплечья
Движение в локте вызывает боль, а одна сторона локтя болезненна при пальпации.
В локтевой сустав может попасть кровь, что вызывает отек. Часто человек не может полностью выпрямить руку.
Диагностика переломов верхней трети предплечья
Обследование врачом;
Рентгенологическое исследование
(См. также Диагностика переломов).
Врач просит пациента описать, что случилось и каковы симптомы. Врач также осматривает локоть.
Для выявления переломов головки лучевой кости врач назначает рентгенологическое исследование под различными углами. Но переломы головки лучевой кости часто трудно увидеть, поэтому диагноз в значительной степени зависит от результатов физикального обследования. Однако на рентгеновских снимках обычно видна жидкость внутри локтевого сустава, если имеется перелом.
Врачи могут ввести иглу в пространство вокруг локтевого сустава и извлечь жидкость (так называемая аспирация или пункция сустава). При извлечении жидкости врачи иногда могут определить, ограничено ли движение локтя из-за перелома или из-за боли и мышечных спазмов.
Врач пробует совершать осторожные движения в локте, чтобы исключить повреждение связок.
Лечение переломов верхней трети предплечья
Как правило, поддерживающая повязка
Упражнения на диапазон движений
При тяжелых переломах — хирургическое вмешательство
Лечение переломов головки лучевой кости в большинстве случаев сводится к фиксации в перевязи. При тяжелом переломе выполняют хирургическое вмешательство.
Упражнения для движения локтем в пределах полного диапазона начинают в кратчайшие сроки после того, как пациент сможет терпеть вызываемую ими боль (часто через несколько дней). Данные упражнения могут предотвратить стойкую тугоподвижность.