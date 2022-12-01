Переломы ключицы

В области перелома наблюдается болезненность и отек, а боль может иррадиировать в плечо. Человек может почувствовать, что кость двигается и не стабильна.

Поскольку ключица лежит непосредственно под кожей и над ней находится мало мышц, можно увидеть припухлость или выпуклость в месте перелома кости. Сломанная кость редко разрывает кожу, но она может приподымать ее. Данный эффект называется эффектом шатра, поскольку картина напоминает шест, удерживающий шатер.