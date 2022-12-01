Перелом ключицы — это перелом длинной кости, располагающейся горизонтально от верхушки грудины до верхушки лопаточной кости (лопатки).
Переломы ключицы обычно возникают при падении на вытянутую руку или плечо либо в результате прямого удара.
Эти переломы вызывают боль, отек, а иногда припухлость или выпуклость в том месте, где кость сломана.
Врачи обычно выявляют переломы ключицы во время физикального обследования, но рентгеновские снимки делают, чтобы точно определить место перелома и степень повреждения.
В большинстве случаев перелома ключицы требуется только наложение шины, но некоторые виды переломов требуют хирургического вмешательства.
(См. также Общие сведения о переломах).
Переломы ключицы встречаются часто, особенно, среди детей.
Переломы ключицы
При некоторых типах перелома ключицы костные отломки остаются на месте (так называемый перелом без смещения).
Переломы ключицы обычно возникают при падении на вытянутую руку или плечо либо в результате прямого удара. Большинство из них возникает в середине кости. Сломанные куски кости могут оставаться на месте (так называемый перелом без смещения) или смещаться (так называемый перелом со смещением). При некоторых переломах ключицы происходит разрыв основных связок, которые соединяют ключицу с лопаткой.
Симптомы переломов ключицы
В области перелома наблюдается болезненность и отек, а боль может иррадиировать в плечо. Человек может почувствовать, что кость двигается и не стабильна.
Поскольку ключица лежит непосредственно под кожей и над ней находится мало мышц, можно увидеть припухлость или выпуклость в месте перелома кости. Сломанная кость редко разрывает кожу, но она может приподымать ее. Данный эффект называется эффектом шатра, поскольку картина напоминает шест, удерживающий шатер.
Диагностика переломов ключицы
Рентгенологическое исследование
В редких случаях могут назначаться другие визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография
(См. также Диагностика переломов).
При подозрении на перелом ключицы пострадавшему необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Даже несмотря на то, что врачи обычно выявляют переломы ключицы во время физикального обследования, процесс диагностики предполагает проведение рентгенологического исследования для определения места перелома и степени повреждения.
В редких случаях требуются другие визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ). КТ объединяет рентгенографию с компьютерной технологией для получения более детального трехмерного изображения травмированного участка.
Лечение переломов ключицы
Как правило, поддерживающая повязка
В редких случаях, хирургическое вмешательство
Большинство переломов ключицы лечат путем иммобилизации с помощью пращевидной повязки в течение 4–6 недель (см. иллюстрацию Распространенные способы иммобилизации сустава). Применение только пращевидной повязки может быть достаточно.
В редких случаях, когда костные отломки стоят далеко друг от друга, кожа приподнята, либо разорвана связка, требуется хирургическое вмешательство.