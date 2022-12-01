Переломы кисти

Обследование врачом;

Рентгенологическое исследование

иногда компьютерная томография или магнитно-резонансная томография

(См. также Диагностика переломов).

При подозрении на перелом костей кисти пострадавшему необходимо обратиться к врачу.

Иногда врачи могут диагностировать перелом костей кисли при осмотре кисти. Перед осмотром в область травмы может быть введено местное обезболивающее. В противном случае осмотр может вызывать чрезмерную болезненность. Обычно требуется рентгенологическое исследование.

В некоторых случаях для выявления перелома выполняется компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).