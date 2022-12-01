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Переломы кисти

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено дек. 2022
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Может произойти перелом любой кости кисти. Переломы кисти включают

(См. также Общие сведения о переломах).

Часто переломы запястных костей включают переломы ладьевидной кости и переломы отростка крючковидной кости (см. Частые травмы кисти), которые обычно считаются переломами костей запястья.

Для нормального функционирования кисти руки должно одновременно работать много мышц, связок, сухожилий и костей. Кажущиеся незначительными переломы могут серьезно травмировать мягкие ткани. При отсутствии надлежащего лечения может развиться тугоподвижность суставов, ослабление тканей либо стойкая деформация, что приводит к существенной нетрудоспособности пострадавшего.

Диагностика переломов кисти

  • Обследование врачом;

  • Рентгенологическое исследование

  • иногда компьютерная томография или магнитно-резонансная томография

(См. также Диагностика переломов).

При подозрении на перелом костей кисти пострадавшему необходимо обратиться к врачу.

Иногда врачи могут диагностировать перелом костей кисли при осмотре кисти. Перед осмотром в область травмы может быть введено местное обезболивающее. В противном случае осмотр может вызывать чрезмерную болезненность. Обычно требуется рентгенологическое исследование.

В некоторых случаях для выявления перелома выполняется компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Лечение переломов кисти

  • Бандаж, шина либо гипсовая повязка

  • Иногда хирургическое вмешательство

  • Упражнения для кисти

Часто при отсутствии лечения перелома кисть деформируется и не может нормально выполнять свои функции. Поэтому врачи выполняют манипуляции с кистью, чтобы вернуть кости на их обычное место (репозиция), а затем фиксировать кисть для обеспечения нормального заживления.

Могут быть использованы бандаж, шина либо гипсовая повязка в зависимости от локализации и степени тяжести перелома.

В некоторых случаях необходимо хирургическое вмешательство при смещении костей либо нестабильности сустава.

Физические упражнения для кисти руки начинают выполнять в кратчайшие сроки, чтобы предотвратить утрату функции.

Частые травмы кисти

Частые травмы кисти руки включают:

  • переломы костей;

  • повреждение связок (так называемые растяжения либо разрывы связок);

  • вывихи суставов.

При разрыве связок кости могут изменять свое положение, что приводит к вывиху сустава.

Травмы кисти руки вызывают отек, боль и скованность, а также в некоторых случаях ограничивают движение.

Особые виды травм

Переломы ладьевидной кости являются частым типом перелома костей запястья. Развивается болезненность и отек области у основания большого пальца.

Переломы отростка крючковидной кости могут произойти в результате удара палкой об землю либо при ударе по мячу во время игры в гольф. Наблюдается болезненность при пальпации в нижней части ладони у основания мизинца.

Растяжение большого пальца (например, палец егеря или палец лыжника) представляет собой разрыв связок, присоединяющих большой палец к кисти руки, обычно с ладонной стороны большого пальца. При сильном растяжении связок человек не способен осуществлять захват предметов. Для восстановления растянутой связки необходимо хирургическое вмешательство либо наложение шины.

Разрыв ладьевидно-полулунной связки, связки запястья, может произойти в результате падения на вытянутую кисть. Боль ощущается, главным образом, в верхней части запястья. Связку обычно восстанавливают хирургическим путем.

Вывихи суставов пальцев могут возникать у основания большого или других пальцев, в средних суставах пальцев (обычно когда палец слишком сильно отклоняется назад) либо в суставах рядом с кончиками пальцев.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.