Переломы запястья обычно происходят в результате падения на вытянутую кисть.

Сломанное запястье болит, опухает, болезненно при касании и иногда становится ригидным и болит постоянно.

Врачи выявляют эти переломы на рентгеновских снимках, но иногда требуется компьютерная томография.

Часто фрагменты кости можно вернуть на место (вправить) путем манипуляции, а затем иммобилизировать при помощи шины, но иногда требуется хирургическое вмешательство.

Обычно перелом костей запястья происходит при падении на вытянутую кисть (для смягчения удара) с отведенным назад запястьем. В результате происходит перелом лучевой кости рядом с запястьем, а отломок лучевой кости смещается к тыльной стороне кисти. Такой тип перелома называется переломом Коллиса. Иногда происходит видимое смещение костей запястья. Если сила удара велика, два конца переломанной лучевой кости заклиниваются друг в друга, и кость выглядит укороченной. Также часто происходит перелом участка локтевой кости. Переломы Коллиса часто происходят у пожилых людей, особенно, в случае остеопороза, который ослабляет кость.

Реже происходит перелом запястья при падении на вытянутую вперед кисть либо при ударе тыльной стороны запястья — например, хоккейной либо лакроссной клюшкой. Отломок лучевой кости смещается вниз к ладонной стороне запястья. Такой тип перелома называется переломом Смита.

Переломы запястья: Переломы Коллиса и Смита

Переломы лучевой кости могут распространяться на запястный сустав.

Может быть поврежден срединный нерв — нерв, который поражается при синдроме запястного канала. Данный нерв проходит через запястье к ладони и некоторым пальцам.

Симптомы переломов нижней трети предплечья Запястье болит, отекает и становится болезненным при пальпации. При повреждении срединного нерва кончик указательного пальца немеет, и пациент может испытывать затруднения при соединении большого пальца и мизинца. Перелом запястья может привести к ригидности, постоянной боли и/или остеоартриту, особенно если перелом распространяется на запястный сустав или при переломе со смещением.

Диагностика переломов нижней трети предплечья Рентгенологическое исследование

иногда компьютерная томография (См. также Диагностика переломов). При подозрении на перелом костей запястья пострадавший должен обратиться к врачу. Врач обычно определяет переломы запястья на рентгеновских снимках. В некоторых случаях для выявления внутрисуставных переломов требуется компьютерная томография (КТ). КТ объединяет рентгенографию с компьютерной технологией для получения более детального трехмерного изображения травмированного участка.