Переломы запястья могут включать нижний конец одной или обеих костей предплечья (лучевой кости или локтевой кости) либо, что встречается реже, кости у основания кисти.
Лучезапястный сустав состоит из:
двух длинных костей предплечья (лучевой кости и локтевой кости);
восьми малых костей у основания кисти (их называют костями запястья).
Кости запястья находятся между костями предплечья и костями кисти.
(См. также Общие сведения о переломах).
Переломы нижней трети предплечья
Переломы запястья обычно происходят в результате падения на вытянутую кисть.
Сломанное запястье болит, опухает, болезненно при касании и иногда становится ригидным и болит постоянно.
Врачи выявляют эти переломы на рентгеновских снимках, но иногда требуется компьютерная томография.
Часто фрагменты кости можно вернуть на место (вправить) путем манипуляции, а затем иммобилизировать при помощи шины, но иногда требуется хирургическое вмешательство.
Обычно перелом костей запястья происходит при падении на вытянутую кисть (для смягчения удара) с отведенным назад запястьем. В результате происходит перелом лучевой кости рядом с запястьем, а отломок лучевой кости смещается к тыльной стороне кисти. Такой тип перелома называется переломом Коллиса. Иногда происходит видимое смещение костей запястья. Если сила удара велика, два конца переломанной лучевой кости заклиниваются друг в друга, и кость выглядит укороченной. Также часто происходит перелом участка локтевой кости. Переломы Коллиса часто происходят у пожилых людей, особенно, в случае остеопороза, который ослабляет кость.
Реже происходит перелом запястья при падении на вытянутую вперед кисть либо при ударе тыльной стороны запястья — например, хоккейной либо лакроссной клюшкой. Отломок лучевой кости смещается вниз к ладонной стороне запястья. Такой тип перелома называется переломом Смита.
Переломы запястья: Переломы Коллиса и Смита
Переломы запястья включают:
Переломы лучевой кости могут распространяться на запястный сустав.
Может быть поврежден срединный нерв — нерв, который поражается при синдроме запястного канала. Данный нерв проходит через запястье к ладони и некоторым пальцам.
Симптомы переломов нижней трети предплечья
Запястье болит, отекает и становится болезненным при пальпации. При повреждении срединного нерва кончик указательного пальца немеет, и пациент может испытывать затруднения при соединении большого пальца и мизинца.
Перелом запястья может привести к ригидности, постоянной боли и/или остеоартриту, особенно если перелом распространяется на запястный сустав или при переломе со смещением.
Диагностика переломов нижней трети предплечья
Рентгенологическое исследование
иногда компьютерная томография
(См. также Диагностика переломов).
При подозрении на перелом костей запястья пострадавший должен обратиться к врачу.
Врач обычно определяет переломы запястья на рентгеновских снимках. В некоторых случаях для выявления внутрисуставных переломов требуется компьютерная томография (КТ). КТ объединяет рентгенографию с компьютерной технологией для получения более детального трехмерного изображения травмированного участка.
Лечение переломов нижней трети предплечья
Сопоставление костных отломков с помощью хирургического вмешательства либо без него
Гипсовая повязка либо металлическая рамка со спицами
При многих переломах запястья врач сопоставляет (вправляет) костные отломки без операции (закрытая репозиция). Перед сопоставлением костных отломков врач может выполнить одну из следующих процедур для профилактики боли у пациентов:
Пострадавшему можно ввести внутривенно опиоидное обезболивающее средство и/или седативное средство.
Может использоваться гематомная блокада.
Для гематомной блокады иглу вводят через кожу в область перелома, где собралась кровь (гематома — это скопление крови), и вводят лидокаин (анестетик) для обезболивания костных отломков перед их сопоставлением.
После того как кости будут выровнены, накладывают шину (например, волярную или U-образную шину). Затем пациента направляют к хирургу-ортопеду для последующего наблюдения. Обычно шину снимают и накладывают гипсовую повязку. Гипсовую повязку носят примерно 4–6 недель.
Волярная шина
U-образная шина
Если поврежден сустав либо костные обломки вдавлены друг в друга, для сопоставления и иммобилизации сломанных фрагментов костей может проводиться операция (открытая репозиция с внутренней фиксацией или ОРВФ), особенно у взрослых, ведущих активный образ жизни, которым необходимо в полной мере использовать запястье.
Кость может быть фиксирована путем присоединения к ней пластины непосредственно во время оперативного вмешательства. Либо врач может присоединить снаружи запястья рамку со штифтами из нержавеющей стали, вставленными в кость через кожу (это называется внешним фиксатором). Внешний фиксатор обычно применяют временно. Он используется до проведения хирургического вмешательства для установления более постоянных аппаратных устройств.
Людям рекомендуют каждый день шевелить пальцами, двигать локтем (если он не фиксирован), а также плечом, чтобы избежать развития тугоподвижности. Приподнятое положение кисти помогает контролировать отек. Свобода движений, гибкость и сила запястья могут продолжать восстанавливаться в течение 6–12 месяцев после перелома.
Внешний фиксатор
Переломы ладьевидной кости
Переломы ладьевидной кости обычно происходят в результате падения на вытянутую кисть.
Эти переломы могут нарушить приток крови к ладьевидной кости, вызывая остеоартрит и потерю функций.
Запястье со стороны большого пальца болезненное и опухшее, а вращение запястьем вызывает сильную боль.
Делают рентгеновские снимки, но из-за того, что переломы ладьевидной кости может быть трудно увидеть вскоре после травмы, могут потребоваться другие визуализирующие исследования или могут наложить шину и повторить рентгенографию через 7–10 дней.
Колосовидная повязка на большой палец кисти часто эффективна, но иногда требуется хирургическое вмешательство, чтобы поместить обломки кости на место и удерживать их на месте.
Ладьевидная кость является наиболее часто травмируемой костью из восьми костей запястья, расположенных между костями предплечья и кисти.
Кости запястья
Переломы ладьевидной кости обычно происходят в результате падения на вытянутую кисть. Такие переломы часто вызывают проблемы, поскольку они часто препятствуют кровоснабжению ладьевидной кости. Без ее кровоснабжения может произойти следующее:
Состояние кости может ухудшаться, вплоть до разрушения кости.
Ткань может отмереть (это называется остеонекрозом), приводя к остеоартриту и инвалидности.
Кости могут не срастись совсем (несращение перелома).
Данные проблемы возникают приблизительно у 5–10 % людей и могут возникать даже при оптимальном лечении.
Симптомы переломов ладьевидной кости
У людей с переломом ладьевидной кости присутствует болезненность на ощупь и отек запястья со стороны большого пальца. Особенно болезненно вращение запястья.
Диагностика переломов ладьевидной кости
Обследование врачом;
Рентгенологическое исследование
Иногда магнитно-резонансная томография
При подозрении на перелом костей запястья пострадавший должен обратиться к врачу.
Врач подозревает перелом ладьевидной кости на основании симптомов и результатов физикального обследования. Назначают рентгеновские снимки, но такие переломы может быть сложно увидеть сразу после травмы.
Если рентгеновские снимки не показывают перелом, но медицинский осмотр предполагает перелом, большинство врачей накладывают шину. Пациента просят вернуться через 7–10 дней для проведения еще одной рентгенографии, чтобы проверить наличие перелома. (Переломы часто бывает легче увидеть после того, как они заживут в течение нескольких дней — см. Как заживают кости). Для выявления перелома, когда его не видно на рентгеновском снимке, может быть проведена магнитно-резонансная томография (МРТ). Однако проведение этой процедуры дорого и не всегда доступно.
Колосовидная повязка на большой палец кисти
Лечение переломов ладьевидной кости
Колосовидная повязка на большой палец кисти
Иногда хирургическое вмешательство
После подтверждения диагноза многие переломы ладьевидной кости могут быть эффективно вылечены при помощи колосовидной повязки на большой палец кисти, которую носят в течение 6–8 недель.
Иногда для сопоставления и иммобилизации костных обломков требуется хирургическое вмешательство (открытая репозиция с внутренней фиксацией или ОРВФ).
Для заживления кости может потребоваться 3-4 месяца.