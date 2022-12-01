Переломы костей ног происходят в одной или более из трех длинных костей ног: бедре (бедренной кости), берцовой кости (большеберцовой кости) и меньшей кости голени (малоберцовой кости).
(См. также Общие сведения о переломах).
Переломы голени или малоберцовой кости около стопы считаются переломами лодыжки.
Переломы бедра (бедренной кости)
Переломы бедренной кости обычно возникают в результате падения с высоты, автомобильных аварий на высокой скорости либо наезда автомобиля на пешехода.
Бедро опухает, нога выглядит искривленной, и пациент не может стоять или ходить.
Хотя перелом бедренной кости может быть очевидным, врачи делают рентгеновский снимок, чтобы подтвердить диагноз.
Накладывается шина или устройство для вытяжения, а затем операция по выравниванию и иммобилизации перелома как можно скорее.
Переломы тела кости обычно происходят в результате воздействия большой силы, поскольку эта кость очень прочная.
Симптомы переломов бедренной кости
При переломе тела кости бедро отекает, а нога выглядит деформированной и, часто, укороченной. У пострадавшего возникают затруднения при вставании или ходьбе. У него может иметь место обширная кровопотеря, которая иногда приводит к опасному снижению артериального давления (шоку).
Диагностика переломов бедренной кости
Рентгенологическое исследование
(См. также Диагностика переломов).
Хотя переломы тела кости могут быть очевидны на основании симптомов и обстоятельств, врач назначает рентгенологическое исследование для подтверждения диагноза.
Поскольку эти переломы обычно происходят в результате воздействия большой силы, врач также исключает наличие других травм.
Изображение любезно предоставлено д-ром Даниэллой Кампань (Danielle Campagne).
Лечение переломов бедренной кости
Шина и вытяжение
Хирургическое вмешательство для сопоставления костных отломков
Шину и обычно вытяжение при помощи шины для вытяжения либо специального устройства для вытяжения используют для иммобилизации ноги, обычно перед транспортировкой пациента в больницу. Затем в кратчайшие сроки выполняют хирургическое вмешательство, чтобы сопоставить отломки, и фиксируют их на месте при помощи металлических штифтов или пластин. Эта процедура называется открытой репозицией с внутренней фиксацией (ОРВФ).
Большинство пострадавших начинают ходить на костылях вскоре после операции.