Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Переломы голени

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено дек. 2022 | Изменено янв. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Переломы костей ног происходят в одной или более из трех длинных костей ног: бедре (бедренной кости), берцовой кости (большеберцовой кости) и меньшей кости голени (малоберцовой кости).

(См. также Общие сведения о переломах).

Переломы голени или малоберцовой кости около стопы считаются переломами лодыжки.

Переломы бедра (бедренной кости)

  • Переломы бедренной кости обычно возникают в результате падения с высоты, автомобильных аварий на высокой скорости либо наезда автомобиля на пешехода.

  • Бедро опухает, нога выглядит искривленной, и пациент не может стоять или ходить.

  • Хотя перелом бедренной кости может быть очевидным, врачи делают рентгеновский снимок, чтобы подтвердить диагноз.

  • Накладывается шина или устройство для вытяжения, а затем операция по выравниванию и иммобилизации перелома как можно скорее.

Переломы тела кости обычно происходят в результате воздействия большой силы, поскольку эта кость очень прочная.

Симптомы переломов бедренной кости

При переломе тела кости бедро отекает, а нога выглядит деформированной и, часто, укороченной. У пострадавшего возникают затруднения при вставании или ходьбе. У него может иметь место обширная кровопотеря, которая иногда приводит к опасному снижению артериального давления (шоку).

Диагностика переломов бедренной кости

  • Рентгенологическое исследование

(См. также Диагностика переломов).

Хотя переломы тела кости могут быть очевидны на основании симптомов и обстоятельств, врач назначает рентгенологическое исследование для подтверждения диагноза.

Поскольку эти переломы обычно происходят в результате воздействия большой силы, врач также исключает наличие других травм.

Лечение переломов бедренной кости

  • Шина и вытяжение

  • Хирургическое вмешательство для сопоставления костных отломков

Шину и обычно вытяжение при помощи шины для вытяжения либо специального устройства для вытяжения используют для иммобилизации ноги, обычно перед транспортировкой пациента в больницу. Затем в кратчайшие сроки выполняют хирургическое вмешательство, чтобы сопоставить отломки, и фиксируют их на месте при помощи металлических штифтов или пластин. Эта процедура называется открытой репозицией с внутренней фиксацией (ОРВФ).

Большинство пострадавших начинают ходить на костылях вскоре после операции.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.