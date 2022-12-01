Переломы голени

Рентгенологическое исследование

(См. также Диагностика переломов).

Хотя переломы тела кости могут быть очевидны на основании симптомов и обстоятельств, врач назначает рентгенологическое исследование для подтверждения диагноза.

Поскольку эти переломы обычно происходят в результате воздействия большой силы, врач также исключает наличие других травм.