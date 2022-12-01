При компрессионном переломе позвоночника цилиндрическая часть (тело) одной или более костей позвоночника (позвонков) сдавливается и расплющивается (раздавливается) до клинообразной формы.
Большинство компрессионных переломов происходят в результате незначительного воздействия либо даже без него у пожилых лиц с остеопорозом.
У большинства людей компрессионные переломы, вызванные остеопорозом, не вызывают никаких симптомов, но при возникновении боли ходьба, стояние или сидение в течение длительного времени усугубляют боль.
Врачи диагностируют компрессионные переломы позвоночника с помощью рентгеновских снимков или компьютерной томографии.
Лечение может заключаться в ношении корсета, облегчении симптомов, иногда — в инъекциях костного цемента в сломанную кость.
Компрессионные переломы позвоночника
При компрессионном переломе позвоночника цилиндрическая часть (тело) костей позвоночника (позвонков) сдавливается и расплющивается (раздавливается) до клинообразной формы. При переломе нескольких костей спина может стать круглой и согнутой.
Позвоночник состоит из 24 позвонков и копчика (крестца). Позвоночник носит большую часть массы тела и, таким образом, оказывается под большим давлением. Позвонок состоит из цилиндрической части (тела) спереди, отверстия для спинного мозга и нескольких выступов костей (их называют отростками) сзади. Диски хрящей между каждым позвонком осуществляют амортизацию и защиту костей.
При компрессионных переломах тело позвонка сжимается, как правило, из-за слишком большого давления. Такие переломы обычно возникают в средней или нижней части позвоночника. Они часто встречаются у пожилых людей, как правило, с остеопорозом, который ослабляет кости. Иногда эти переломы возникают у людей со злокачественной опухолью, которая распространяется на позвоночник и ослабляет его (так называемые патологические переломы). Если кости ослаблены, компрессионный перелом может произойти в результате очень небольшого усилия, как, например, при поднятии груза, наклоне вперед, подъеме с постели либо спотыкании. Иногда пострадавший не помнит обстоятельств перелома.
В некоторых случаях компрессионный либо другие типы переломов позвоночника происходят в результате воздействия значительной силы, как это может случиться в результате дорожно-транспортного происшествия, падения с высоты либо огнестрельного ранения. В таких случаях также может быть поврежден спинной мозг, а позвоночник может быть сломан в нескольких местах. Если причиной было падение с большой высоты, и человек приземлился на одну или обе пятки, у него также может быть перелом пятки.
(См. также Общие сведения о переломах).
Симптомы компрессионных переломов позвоночника
Приблизительно у двух третей пациентов с компрессионным переломами, вызванными остеопорозом, симптомы отсутствуют. Они не чувствуют боли при переломе.
Рост человека может уменьшаться, а спина может стать округлой (что называется кифозом или иногда горбом вдовы) при переломе нескольких позвонков. Человек не может стоять прямо. Могут возникать затруднения при наклонах, дотягивании, подъеме грузов, подъеме по лестнице и ходьбе.
Иногда компрессионный перелом вызывает внезапную, острую боль в спине или боль, которая развивается постепенно. Боль может быть средней тяжести или очень тяжелой. Она может быть постоянной и тупой, а может усугубляться, когда человек стоит, ходит, наклоняется вперед либо сидит в течение длительного времени. Боль может отдавать в брюшную полость. Осторожное постукивание по спине, как делают врачи во время осмотра, вызывает дискомфорт.
Боль, как правило, уменьшается приблизительно через 4 недели и исчезает приблизительно через 12 недель.
Компрессионные переломы, которые не являются результатом остеопороза, вызывают внезапную боль, а место перелома становится болезненным при пальпации. У таких пациентов обычно также возникают мышечные спазмы.
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Другие травмы
В редких случаях травмы могут затрагивать спинной мозг или корешки спинномозговых нервов (расположенные в промежутках между костями позвоночника). Такая травма более вероятна, если компрессионный перелом происходит в результате воздействия значительной силы, как это бывает при дорожно-транспортном происшествии или падении с большой высоты.
Травмы позвоночника могут вызывать онемение и потерю чувствительности, слабость в ногах и паралич (см. иллюстрацию Места повреждения спинного мозга). Пациенты могут утратить способность контролировать мочеиспускание и опорожнение кишечника (может развиться недержание).
Травмы корешков спинномозговых нервов обычно гораздо менее серьезные. Они чаще вызывают боль, которая иррадиирует в ногу, и иногда они вызывают некоторую слабость одной ноги или стопы.
Диагностика компрессионных переломов позвоночника
Обследование врачом;
Рентгенологическое исследование
Иногда компьютерная и магнитно-резонансная томография
Врач подозревает компрессионные переломы на основании симптомов. Затем он проводит физикальное обследование. Он осторожно постукивают по середине спины, чтобы проверить, вызывает ли это боль. Для подтверждения диагноза назначается рентгенологическое исследование. (См. также Диагностика переломов).
Врач может измерить плотность костей при помощи двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА), чтобы определить наличие остеопороза и, при наличии, его степень тяжести. Основываясь на результатах этого исследования, врачи могут дать рекомендации по предотвращению компрессионных переломов.
Если перелом был вызван воздействием большой силы, выполняют компьютерную томографию (КТ), а иногда и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Врачи также проверяют наличие других травм, таких как переломы пятки и дополнительные переломы позвоночника.
Лечение компрессионных переломов позвоночника
Обезболивающие препараты
Восстановление обычной активности (особенно, ходьбы) в кратчайшие сроки
Физиотерапия
Иногда процедуры, такие как вертебропластика либо хирургическое вмешательство
Лечение нацелено на:
обезболивание;
побуждение пациентов начать двигаться как можно скорее;
предоставление пациентам возможности нормального функционирования;
предотвращение других переломов.
Большинство компрессионных переломов заживают самостоятельно, хотя и медленно.
Боль могут уменьшить обезболивающие (анальгетики), такие как ацетаминофен. В некоторых случаях при сильной боли врачи назначают опиоидные анальгетики.
При переломе в поясничном отделе позвоночника иногда для облегчения боли и снижения болезненности во время ходьбы рекомендуется ношение корсета. Эффективность использования корсетов неизвестна.
Иногда требуется постельный режим в течение нескольких дней. Однако пациентам рекомендуют садиться и ходить в течение коротких периодов времени, а также в кратчайшие сроки возобновить обычную активность. Это помогает предотвратить потерю мышечного тонуса и дополнительную потерю плотности костей.
Пациентов с остеопорозом лечат бисфосфонатами и иногда кальцитонином. Эти препараты помогают предотвратить разрушение кости и увеличивают плотность костной ткани.
Специалисты по лечебной физкультуре могут оказать помощь путем обучения людей правильно поднимать грузы и выполнять упражнения для укрепления мышц вокруг позвоночника, но может потребоваться отсрочка лечения до купирования боли.
Процедуры
Иногда для снятия боли, а в некоторых случаях восстановления роста и улучшения внешнего вида, проводят две минимально инвазивные процедуры:
Вертебропластика: После инъекции местного анестетика в ткани рядом с костными отломками позвонка врач вводит полиакрилатный цемент в каждый разрушенный позвонок. Цемент затвердевает приблизительно через 2 часа и стабилизирует позвонок. Эта процедура занимает около часа на каждый позвонок. Пациент может быть выписан в этот же день.
Кифопластика: В ходе этой аналогичной процедуры в позвонок вводят баллон и заполняют его воздухом, восстанавливая исходную форму кости. Затем в позвонок закачивают костный цемент.
Ни та, ни другая процедура не предотвращает переломы других костей позвоночника или ребер. Риск переломов других костей может даже повыситься. Другие возможные проблемы могут включать протекание цемента, а также, возможно, закупорку артерии, ведущей к сердцу (инфаркт миокарда) или легким (тромбоэмболия легочной артерии), если цемент проникнет в кровеносные сосуды и попадет в эти артерии.
Если перелом оказывает давление на спинной мозг, выполняют хирургическое вмешательство для уменьшения давления, по возможности, в течение нескольких часов. Необходимо быстрое лечение, чтобы предотвратить стойкое повреждение спинного мозга.