При компрессионном переломе позвоночника цилиндрическая часть (тело) одной или более костей позвоночника (позвонков) сдавливается и расплющивается (раздавливается) до клинообразной формы.

Большинство компрессионных переломов происходят в результате незначительного воздействия либо даже без него у пожилых лиц с остеопорозом.

У большинства людей компрессионные переломы, вызванные остеопорозом, не вызывают никаких симптомов, но при возникновении боли ходьба, стояние или сидение в течение длительного времени усугубляют боль.

Врачи диагностируют компрессионные переломы позвоночника с помощью рентгеновских снимков или компьютерной томографии.

Лечение может заключаться в ношении корсета, облегчении симптомов, иногда — в инъекциях костного цемента в сломанную кость.

Компрессионный перелом позвоночника Изображение

Компрессионные переломы позвоночника

Позвоночник состоит из 24 позвонков и копчика (крестца). Позвоночник носит большую часть массы тела и, таким образом, оказывается под большим давлением. Позвонок состоит из цилиндрической части (тела) спереди, отверстия для спинного мозга и нескольких выступов костей (их называют отростками) сзади. Диски хрящей между каждым позвонком осуществляют амортизацию и защиту костей.

При компрессионных переломах тело позвонка сжимается, как правило, из-за слишком большого давления. Такие переломы обычно возникают в средней или нижней части позвоночника. Они часто встречаются у пожилых людей, как правило, с остеопорозом, который ослабляет кости. Иногда эти переломы возникают у людей со злокачественной опухолью, которая распространяется на позвоночник и ослабляет его (так называемые патологические переломы). Если кости ослаблены, компрессионный перелом может произойти в результате очень небольшого усилия, как, например, при поднятии груза, наклоне вперед, подъеме с постели либо спотыкании. Иногда пострадавший не помнит обстоятельств перелома.

В некоторых случаях компрессионный либо другие типы переломов позвоночника происходят в результате воздействия значительной силы, как это может случиться в результате дорожно-транспортного происшествия, падения с высоты либо огнестрельного ранения. В таких случаях также может быть поврежден спинной мозг, а позвоночник может быть сломан в нескольких местах. Если причиной было падение с большой высоты, и человек приземлился на одну или обе пятки, у него также может быть перелом пятки.

(См. также Общие сведения о переломах).

Симптомы компрессионных переломов позвоночника Приблизительно у двух третей пациентов с компрессионным переломами, вызванными остеопорозом, симптомы отсутствуют. Они не чувствуют боли при переломе. Рост человека может уменьшаться, а спина может стать округлой (что называется кифозом или иногда горбом вдовы) при переломе нескольких позвонков. Человек не может стоять прямо. Могут возникать затруднения при наклонах, дотягивании, подъеме грузов, подъеме по лестнице и ходьбе. Иногда компрессионный перелом вызывает внезапную, острую боль в спине или боль, которая развивается постепенно. Боль может быть средней тяжести или очень тяжелой. Она может быть постоянной и тупой, а может усугубляться, когда человек стоит, ходит, наклоняется вперед либо сидит в течение длительного времени. Боль может отдавать в брюшную полость. Осторожное постукивание по спине, как делают врачи во время осмотра, вызывает дискомфорт. Боль, как правило, уменьшается приблизительно через 4 недели и исчезает приблизительно через 12 недель. Компрессионные переломы, которые не являются результатом остеопороза, вызывают внезапную боль, а место перелома становится болезненным при пальпации. У таких пациентов обычно также возникают мышечные спазмы. Знаете ли Вы, что... Другие травмы В редких случаях травмы могут затрагивать спинной мозг или корешки спинномозговых нервов (расположенные в промежутках между костями позвоночника). Такая травма более вероятна, если компрессионный перелом происходит в результате воздействия значительной силы, как это бывает при дорожно-транспортном происшествии или падении с большой высоты. Травмы позвоночника могут вызывать онемение и потерю чувствительности, слабость в ногах и паралич (см. иллюстрацию Места повреждения спинного мозга). Пациенты могут утратить способность контролировать мочеиспускание и опорожнение кишечника (может развиться недержание). Травмы корешков спинномозговых нервов обычно гораздо менее серьезные. Они чаще вызывают боль, которая иррадиирует в ногу, и иногда они вызывают некоторую слабость одной ноги или стопы.

Диагностика компрессионных переломов позвоночника Обследование врачом;

Рентгенологическое исследование

Иногда компьютерная и магнитно-резонансная томография Врач подозревает компрессионные переломы на основании симптомов. Затем он проводит физикальное обследование. Он осторожно постукивают по середине спины, чтобы проверить, вызывает ли это боль. Для подтверждения диагноза назначается рентгенологическое исследование. (См. также Диагностика переломов). Врач может измерить плотность костей при помощи двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА), чтобы определить наличие остеопороза и, при наличии, его степень тяжести. Основываясь на результатах этого исследования, врачи могут дать рекомендации по предотвращению компрессионных переломов. Если перелом был вызван воздействием большой силы, выполняют компьютерную томографию (КТ), а иногда и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Врачи также проверяют наличие других травм, таких как переломы пятки и дополнительные переломы позвоночника.