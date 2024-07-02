Если человек подавился, первая помощь часто может спасти жизнь. Взрослые чаще всего давятся пищей, например, крупным куском мяса. У детей первого года жизни глотательный рефлекс недоразвит, и они могут подавиться мелкой, округлой пищей, например, арахисом или леденцами. Более старшие дети, особенно в ясельном возрасте, могут подавиться воздушными шариками, игрушками, монетками и другими несъедобными предметами, которые они тянут в рот, а также пищей (особенно округлой и гладкой — сосисками, круглыми леденцами, орехами, фасолью и виноградом).
Первым симптомом того, что человек подавился, часто является кашель — столь сильный, что пострадавший не в силах позвать на помощь. Пострадавший может обеими руками хвататься за горло. Дыхание и речь могут ослабеть или прекратиться. Пострадавший может издавать высокие звуки, с шумом заглатывать воздух, посинеть, забиться в судорогах или упасть в обморок.
Первая помощь при удушье
Если присутствуют более одного спасателя, один спасатель должен вызвать неотложную медицинскую помощь, в то время как другой начать лечить человека с удушьем. При наличии только одного спасателя сначала следует попытаться очистить дыхательные пути, а затем вызвать помощь.
Выполнение абдоминальных толчков (приема Хеймлиха)
Спасатель встает позади пострадавшего и обхватывает руками его живот. Спасатель сжимает одну руку в кулак и обхватывает его второй рукой. Поместив руки между грудиной и пупком пострадавшего, спасатель производит ими толчок в направлении внутрь и вверх.
При этом часто возникает сильный кашель, который выталкивает инородное тело и освобождает дыхательные пути.
Если у подавившегося человека сильный кашель, не следует его останавливать.
Сильный кашель обычно бывает даже тогда, когда человек в состоянии говорить.
Если подавившийся не может кашлять, спасателю следует приступить к абдоминальным толчкам (прием Хеймлиха), которые увеличивают давление в брюшной полости и грудной клетке и способствуют выталкиванию инородного тела.
Если пострадавший в сознании, спасатель подходит сзади и обхватывает живот пострадавшего руками. Спасатель сжимает руку в кулак. Большой палец должен находиться внутри кулака, а сторона кулака, на которой находится большой палец, должна быть обращена внутрь, по направлению к пострадавшему. Спасатель прижимает кулак к животу пострадавшего между грудиной и пупком. а второй рукой плотно обхватывает кулак. Затем спасатель производит 5 сильных толчков руками в направлении внутрь и вверх. Спасатель должен встать на колени и прилагать меньше силы, если пострадавшему меньше 5 лет или он весит менее 20 кг. Серию толчков повторяют до изгнания инородного тела. Если человек теряет сознание, спасатель должен немедленно прекратить толчки и попытаться удалить обструкцию дыхательных путей другими средствами.
Если пострадавший теряет сознание, спасатель проверяет его рот и горло на предмет каких-либо видимых объектов, которые могут блокировать дыхательные пути, и удаляет все, что обнаружит. Если дыхание не возобновляется, возможно, дыхательные пути закрыты языком. Спасатель слегка запрокидывает голову пострадавшего и поднимает его подбородок, тем самым сдвигая язык и открывая дыхательные пути. Если пострадавший не дышит, можно сделать ему искусственное дыхание рот-в-рот. Если грудная клетка не поднимается, значит дыхательные пути все еще заблокированы (см. Оказание первой помощи при остановке сердца).
На этом процедура абдоминальных толчков для ребенка первого года жизни не заканчивается. Ребенка переворачивают лицом вниз и укладывают грудью на предплечье спасателя таким образом, чтобы голова находилась ниже туловища. После этого спасатель 5 раз ударяет ребенка между лопаток основанием ладони (постукивает по спине). Удары должны быть жесткими, но не слишком сильными, чтобы не травмировать ребенка. Затем спасатель проверяет рот ребенка и удаляет любые замеченные предметы. Если дыхательные пути не освободились, спасатель переворачивает ребенка лицом вверх, головой вниз, и делает средним и безымянным пальцами 5 толчков на глубину 1,5–4 см в области грудины ребенка (прекардиальные удары). Затем спасатель снова проверяет рот ребенка на предмет инородных тел. Процесс повторяется до тех пор, пока объект выйдет или ребенок не потеряет сознание (в этом случае требуется немедленная сердечно-легочная реанимация [СЛР]).
Освобождение дыхательных путей у ребенка первого года жизни
Ребенка переворачивают лицом вниз и укладывают грудью на предплечье спасателя. Затем спасатель ударяет ребенка по спине между лопаток.
Ребенка переворачивают лицом вверх, так, чтобы голова находилась ниже туловища. Затем спасатель кладет средний и безымянный пальцы на грудину ребенка и делает толчок пальцами в направлении внутрь и вверх.