Если присутствуют более одного спасателя, один спасатель должен вызвать неотложную медицинскую помощь, в то время как другой начать лечить человека с удушьем. При наличии только одного спасателя сначала следует попытаться очистить дыхательные пути, а затем вызвать помощь.

Выполнение абдоминальных толчков (приема Хеймлиха)

При этом часто возникает сильный кашель, который выталкивает инородное тело и освобождает дыхательные пути.

Если у подавившегося человека сильный кашель, не следует его останавливать.

Сильный кашель обычно бывает даже тогда, когда человек в состоянии говорить.

Если подавившийся не может кашлять, спасателю следует приступить к абдоминальным толчкам (прием Хеймлиха), которые увеличивают давление в брюшной полости и грудной клетке и способствуют выталкиванию инородного тела.

Если пострадавший в сознании, спасатель подходит сзади и обхватывает живот пострадавшего руками. Спасатель сжимает руку в кулак. Большой палец должен находиться внутри кулака, а сторона кулака, на которой находится большой палец, должна быть обращена внутрь, по направлению к пострадавшему. Спасатель прижимает кулак к животу пострадавшего между грудиной и пупком. а второй рукой плотно обхватывает кулак. Затем спасатель производит 5 сильных толчков руками в направлении внутрь и вверх. Спасатель должен встать на колени и прилагать меньше силы, если пострадавшему меньше 5 лет или он весит менее 20 кг. Серию толчков повторяют до изгнания инородного тела. Если человек теряет сознание, спасатель должен немедленно прекратить толчки и попытаться удалить обструкцию дыхательных путей другими средствами.

Если пострадавший теряет сознание, спасатель проверяет его рот и горло на предмет каких-либо видимых объектов, которые могут блокировать дыхательные пути, и удаляет все, что обнаружит. Если дыхание не возобновляется, возможно, дыхательные пути закрыты языком. Спасатель слегка запрокидывает голову пострадавшего и поднимает его подбородок, тем самым сдвигая язык и открывая дыхательные пути. Если пострадавший не дышит, можно сделать ему искусственное дыхание рот-в-рот. Если грудная клетка не поднимается, значит дыхательные пути все еще заблокированы (см. Оказание первой помощи при остановке сердца).

Как лечить поперхнувшегося мла... Видео

На этом процедура абдоминальных толчков для ребенка первого года жизни не заканчивается. Ребенка переворачивают лицом вниз и укладывают грудью на предплечье спасателя таким образом, чтобы голова находилась ниже туловища. После этого спасатель 5 раз ударяет ребенка между лопаток основанием ладони (постукивает по спине). Удары должны быть жесткими, но не слишком сильными, чтобы не травмировать ребенка. Затем спасатель проверяет рот ребенка и удаляет любые замеченные предметы. Если дыхательные пути не освободились, спасатель переворачивает ребенка лицом вверх, головой вниз, и делает средним и безымянным пальцами 5 толчков на глубину 1,5–4 см в области грудины ребенка (прекардиальные удары). Затем спасатель снова проверяет рот ребенка на предмет инородных тел. Процесс повторяется до тех пор, пока объект выйдет или ребенок не потеряет сознание (в этом случае требуется немедленная сердечно-легочная реанимация [СЛР]).