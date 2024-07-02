Порезы или разрывы тканей, ссадины и колотые раны могут быть вызваны укусами или другими причинами. Чистые, относительно небольшие раны, не вызванные укусами, обычно заживают довольно быстро, не причиняя особого вреда здоровью. Но иногда раны приводят к большой кровопотере.
При некоторых ранениях повреждаются глубоко расположенные структуры, например, нервы, сухожилия или кровеносные сосуды. Раны могут инфицироваться. Попавшее в рану инородное тело (щепка, кусок стекла или фрагмент одежды) при несвоевременном удалении может привести к развитию инфекции.
Мелкие порезы большинства участков кожи редко приводят к сильному кровотечению; как правило, кровотечение останавливается само. Порезы кистей рук и волосистой части кожи головы, а также порезы артерий и крупных вен часто приводят к обильному кровотечению.
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Если в рану попала грязь или бактерии, развивается инфекция. Хотя инфицироваться может любая рана, наиболее вероятно развитие инфекции в глубоких ссадинах, при образовании которых грязь втирается в кожу, и при колотых ранах (особенно нанесенных укусами животных или укусами человека), когда бактериальное загрязнение заносится глубоко под кожу. Кроме того, раны часто инфицируются при попадании инородного материала. Чем дольше рана остается загрязненной, тем вероятнее развитие инфекции.
Вначале раны могут быть болезненными, но через день боль обычно стихает. Если порез затрагивает нерв или сухожилие, пострадавший может частично утратить подвижность пораженной части тела. Некоторые повреждения нервов приводят к слабости или параличу, потере осязания и к онемению. Если в колотую рану попал инородный материал, участок раны вблизи инородного тела болезненно реагирует на прикосновения.
Усиление боли через сутки и более после травмы часто является первым признаком инфекции. Впоследствии инфицированная рана может покраснеть, опухнуть, иногда гноится. У пострадавшего может появиться жар.
Некротизирующие инфекции кожи — это быстро прогрессирующие инфекции, которые угрожают жизни и конечностям, которые могут возникнуть даже после небольшой кожной раны.
Первая помощь при ранах
При порезах в первую очередь останавливают кровотечение. Видимое кровотечение почти всегда можно остановить, наложив марлевый тампон или чистую ткань на кровоточащий участок и плотно прижав участок пальцем или рукой хотя бы на 5 минут. По возможности кровоточащую часть тела поднимают выше уровня сердца.
Если источником кровотечения является рука или нога, и после надавливания кровь продолжает идти, то любой обученный человек может наложить кровоостанавливающий жгут или давящую повязку. Обычно это необходимо только при тяжелых травмах (например, огнестрельных ранах, глубоких проникающих колющих ранах, больших глубоких порезах или ампутациях). Жгут должен находиться на конечности только до тех пор, пока пациента не осмотрит врач и не назначит лечение. (Дополнительная информация об использовании кровоостанавливающего жгута представлена на веб-сайте Stop the Bleed.org).
Во избежание инфицирования рану промывают, удаляя грязь и инородные частицы. Крупные, видимые частицы извлекают. Пыль и мелкие частицы, не видимые глазу, смывают щадящим мылом и проточной водой. Для очистки глубоких царапин может потребоваться осторожное протирание. Холодная вода может привести к сужению кровеносных сосудов, способствуя замедлению кровотечения. Оставшиеся пыль и мелкие частицы обычно можно смыть более мощным потоком теплой проточной воды. Применение агрессивных средств (алкоголя, спирта и перекиси водорода) не рекомендуется. Эти растворы могут повредить ткани и помешать процессу заживления.
Если рана очень маленькая, ее можно заклеить лейкопластырем для первой помощи или клеем для кожи (продукты, которые используются специально для закрытия небольшой раны). Глубокие или обширные порезы приходится зашивать. Швы должны накладываться только медицинским работником. После очистки и, при необходимости, зашивания раны, на нее накладывают мазь с антибиотиком и повязку. Если для закрытия раны использовалась специальная лента или клей для кожи, мазь с антибиотиком наносить не следует.
Медицинская помощь требуется в следующих обстоятельствах:
при порезах длиннее ¾ см, порезах на лице, глубоких порезах или порезах с несходящимися краями;
если кровотечение не останавливается само или в течение нескольких минут под давлением;
если присутствуют симптомы повреждения нерва или сухожилия, такие как потеря чувствительности или потеря подвижности;
при глубоких ссадинах, а также если ссадину трудно очистить от грязи и инородных частиц;
при колотых ранах, особенно с вероятностью занесения инородного материала;
если в последние 5 лет пострадавший не проходил вакцинацию от столбняка.
Вне зависимости от того, каким образом осуществлялась обработка раны (на дому или медицинским работником), в первые несколько дней необходимо отслеживать возможные симптомы развития инфекции (усиливающееся покраснение, болезненность, повышение местной температуры или выделение гноя). При появлении симптомов инфекции (например, лихорадки, наличия или выделения гноя из раны, либо при увеличении покраснения вокруг раны) необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью (в течение нескольких часов).
Большинство мелких ран заживают за несколько дней.