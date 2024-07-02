Порезы или разрывы тканей, ссадины и колотые раны могут быть вызваны укусами или другими причинами. Чистые, относительно небольшие раны, не вызванные укусами, обычно заживают довольно быстро, не причиняя особого вреда здоровью. Но иногда раны приводят к большой кровопотере.

При некоторых ранениях повреждаются глубоко расположенные структуры, например, нервы, сухожилия или кровеносные сосуды. Раны могут инфицироваться. Попавшее в рану инородное тело (щепка, кусок стекла или фрагмент одежды) при несвоевременном удалении может привести к развитию инфекции.

Мелкие порезы большинства участков кожи редко приводят к сильному кровотечению; как правило, кровотечение останавливается само. Порезы кистей рук и волосистой части кожи головы, а также порезы артерий и крупных вен часто приводят к обильному кровотечению.

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Если в рану попала грязь или бактерии, развивается инфекция. Хотя инфицироваться может любая рана, наиболее вероятно развитие инфекции в глубоких ссадинах, при образовании которых грязь втирается в кожу, и при колотых ранах (особенно нанесенных укусами животных или укусами человека), когда бактериальное загрязнение заносится глубоко под кожу. Кроме того, раны часто инфицируются при попадании инородного материала. Чем дольше рана остается загрязненной, тем вероятнее развитие инфекции.

Вначале раны могут быть болезненными, но через день боль обычно стихает. Если порез затрагивает нерв или сухожилие, пострадавший может частично утратить подвижность пораженной части тела. Некоторые повреждения нервов приводят к слабости или параличу, потере осязания и к онемению. Если в колотую рану попал инородный материал, участок раны вблизи инородного тела болезненно реагирует на прикосновения.

Усиление боли через сутки и более после травмы часто является первым признаком инфекции. Впоследствии инфицированная рана может покраснеть, опухнуть, иногда гноится. У пострадавшего может появиться жар.

Некротизирующие инфекции кожи — это быстро прогрессирующие инфекции, которые угрожают жизни и конечностям, которые могут возникнуть даже после небольшой кожной раны.