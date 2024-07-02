Очередность проведения мероприятий экстренной первой помощи

Первым приоритетом при оказании неотложной медицинской помощи является спасение жизни. Человек, который находится в бессознательном состоянии и не реагирует на обращения, может быть близок к смерти, поэтому спасатели должны оценить ситуацию и начать необходимое лечение для восстановления и поддержки дыхательных путей, дыхания и кровообращения (ПДК). Проблема в любой из этих областей может привести к смерти, если не будет быстро исправлена.

Дыхательные пути, по которым в легкие поступает воздух, могут оказаться перекрытыми (например, из-за того, что человек подавился куском пищи или вдохнул его). Многие нарушения, такие как эмфизема и астма, могут затруднить дыхание. Кровообращение, которое зависит от работы сердечной мышцы, может прекратиться при остановке сердечной деятельности. Люди, не являющиеся работниками здравоохранения, должны предоставлять медицинскую помощь только в том случае, если они могут сделать это таким образом, чтобы это было безопасно для них самих и человека, у которого возникла неотложная проблема со здоровьем. Например, им не следует входить в горящее здание или пытаться спасти кого-то из опасной среды, например, со склона крутого обрыва. Без надлежащей подготовки или оборудования люди, пытающиеся спасти пострадавшего, могут оказаться среди пострадавших.

Оценив ситуацию, спасатели должны немедленно приступить к оказанию неотложной помощи, если это необходимо в ситуации, которая может включать:

меры по облегчению удушья (например, абдоминальные толчки, также называемые приемом Хеймлиха);

сердечно-легочную реанимацию (СЛР) при остановке сердечной деятельности;

прямое давление на участки видимого кровотечения.

Во вторую очередь следует обратиться за медицинской помощью, вызвав бригаду скорой помощи. В США экстренную медицинскую помощь можно вызвать по телефону 911. При обращении необходимо максимально подробно описать диспетчеру состояние пострадавшего и обстоятельства травмы или приступа болезни. Не следует вешать трубку до соответствующего указания диспетчера. Если первую помощь оказывают несколько человек, не имеющих медицинского образования (спасателей), один должен звонить в скорую, а другой начать оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую помощь. Если доступен только один спасатель, подождите с вызовом помощи до начала оказания неотложной помощи.

После вызова скорой помощи (911) или звонка в местное отделение неотложной помощи спасатели при необходимости могут также ввести пострадавшему перечисленные ниже препараты скорой помощи:

эпинефрин в предварительно отмеренном однодозовом устройстве для внутримышечной инъекции (например, EpiPen) для лечения опасных для жизни аллергических реакций (анафилаксия), например, после укуса пчелы или употребления пищи, на которую у человека аллергия;

налоксон, в нос или путем внутримышечной инъекции, если человек перестает или почти перестает дышать после передозировки опиоидными наркотиками (например, героина, оксикодона [включая оксиконтин], фентанила).

Если пострадавших много, в первую очередь оказывают помощь тем, кто находится в наиболее тяжелом состоянии. Оценка состояния одного пострадавшего не должна занимать более 1 минуты. В каждом случае спасатель должен рассмотреть вопрос о том, является ли ситуация:

опасной для жизни;

срочной, но неопасной для жизни;

несрочной.

Определить тяжесть состояния может быть довольно проблематично, поскольку травмы человека, который кричит от боли, могут быть менее серьезными, чем у того, кто молчит, потому что не может дышать или впал в кому. Нарушение дыхания и обширное кровотечение представляют угрозу для жизни, а оказание помощи при переломе руки или ноги, несмотря на сильную боль, почти во всех случаях не требует срочности.

Если пострадавших с серьезными травмами много, а возможностей оказания помощи мало, спасатели порой вынуждены оказывать помощь лишь тем, у кого, по их мнению, есть шансы на выживание.

Если пострадавший не может сообщить медицинскую информацию из-за дезориентации, потери сознания или тяжести травмы, эту информацию нужно получить другим путем. Например, если рядом с потерявшим сознание человеком лежит пустая упаковка от лекарства, ее нужно передать бригаде скорой помощи. Обстоятельства травмы и другие сведения, которые могут пригодиться при лечении пострадавшего, можно выяснить у очевидцев, родственников или спасателей.

Людей, которым не требуется неотложная помощь, успокаивают, и принимают простые меры, например, дают им одеяло и держат их в покое и тепле, пока они ожидают лечения.

Чтобы предотвратить распространение инфекций, передающихся через кровь, спасатели должны защищать себя, соблюдая универсальные меры предосторожности, которые представляют собой подход по предотвращению передачи инфекции, предполагающий, что вся кровь и биологические жидкости человека являются потенциально заразными. К примеру, через кровь и некоторые биологические жидкости могут передаваться весьма серьезные заболевания, такие как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатит B и гепатит C (см. Общие сведения о гепатите). По возможности спасатели должны носить латексные или нитриловые смотровые перчатки для лучшей защиты. При отсутствии перчаток можно воспользоваться полиэтиленом. Например, спасатели могут надеть на руки полиэтиленовые пищевые пакеты или непромокаемые предметы одежды. Также следует надевать маски и защитные очки (или лицевые щитки), а также защитные халаты и шапочки, если может произойти разбрызгивание жидкостей или крови.

После оказания первой помощи спасатели должны очистить кожу от всех загрязняющих веществ. Например, им следует как можно скорее вымыть руки, в том числе область под ногтями, водой с мылом. При отсутствии мыла и воды можно воспользоваться антисептическим гелем для рук на спиртовой основе.