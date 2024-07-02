Отрыв или передавливание конечностей или пальцев

Пальцы рук и ног могут отрываться. Кроме того, ткани могут погибнуть из-за нарушения кровоснабжения, вызванного тесными кольцами или другими давящими приспособлениями. Например, травмированный палец обычно опухает. Соответственно, если на травмированном пальце есть кольцо, его нужно снять как можно скорее, прежде чем образуется отек. Аналогично, любой другой предмет, надетый на пораженную часть тела, нужно снять прежде, чем образуется отек. Кольцо можно снять, осторожно вытягивая палец. Мыльная вода снижает трение и облегчает процесс снятия. Если кольцо снять не удалось, нужно срочно обратиться к врачу.

При надлежащем хранении ампутированные части тела иногда удается реплантировать. Чтобы продлить жизнь ткани, оторванный орган нужно завернуть в стерильную марлевую салфетку или во влажное бумажное полотенце или тряпку, а затем запечатать в сухой полиэтиленовый пакет. Этот пакет нужно положить в другой пакет или контейнер с водой и со льдом. Сухой лед использовать нельзя. Оторванный орган нельзя класть непосредственно в воду.